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Суперечки про членство Італії у "Єврозоні" викликали провал уряду, вимогу виборів та імпічменту президента

Президент Маттарелла каже, що має право блокувати кандидатури урядовців у випадку загроз національним інтересам

Італійський президент Серджіо Маттарелла відхилив склад нового уряду, який пропонувала коаліція двох популістських партій, наблизивши ймовірність позачергових виборів.

Якщо ми хочемо це (євро) обговорювати, то це треба робити у серйоний спосіб.
Серджіо Маттарелла

Причиною вето президента стала пропонована кандидатура міністра економіки, 81-річного євроскептика Паоло Савони, який заявляв про потребу відмови Італії від спільної європейської валюти.

“Непевність нашої позиції стурбувала інвесторів і тих, хто тримає заощадження, в Італії, а також за її межами. Членство в євро (Європейському монетарному союзі) є засадничим рішенням. Якщо ми хочемо це обговорювати, то це треба робити у серйоний спосіб”, - цитує Reuters заяву президента Маттарелли.

Крайньо-права партія “Ліга” та популістський “Рух п’яти зірок”, які намагалися створити уряд після виборів 4 березня, звинуватили президента у зраді конституції

Лідер “Руху п’яти зірок” Луїджі Ді Майо закликав поставити на голосування у парламенті питання про імпічмент президента.

Керівник “Ліги” Маттео Сальвіні заявив про потребу нових виборів і пригрозив масовими протестами.

“Якщо нема схвалення Берліна, Парижа або Брюсселя, то уряд в Італії сформувати неможливо. Це божевілля, і я прошу італійський народ триматися з нами, бо я хочу знову повернути в цю країну демократію”, - заявив журналістам Сальвіні.

“Ліга” та “Рух п’яти зірок”, які домоглися значних успіхів, але не отримали переконливої більшості на минулих виборах, заявляли про готовність до більш конфронтаційних відносин з Брюсселем і висловлювалися проти політики ЄС у таких питаннях як політика санкцій щодо Росії за агресію Москви в Україні.

Представники обидвох партій заявляли, що санкції щодо Росії шкодять італійській економіці і мають бути переглянуті.

Президент сказав, що кандидатура нового міністра економіка була єдиною, щодо якої у нього були заперечення і він заявив, що мав право блокувати кандидатури, які потенційно небезпечні для країни.

На понеділок Маттарелла заявив, що пропонує створення тимчасового уряду і викликав на консультації Карло Коттареллі, колишнього посадовця у Міжнародному валютному фонді.

Але кореспонденти кажуть, що тимчасовий уряд навряд чи працюватиме довго.

Питання про членство Італії у Європейському монетарному союзі тепер може стати ключовим політичним питанням і темою виборчих дебатів.

Італія - четверта за обсягами економіка Європейського Союзу, але її національний борг сягає 2,1 трильйона євро, що загрожує країні борговою кризою на зразок тієї, що спустошила Грецію кілька років тому.

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