На виборах в Італії прогнозують успіх популістам, євроскептикам та друзям Путіна

Італійці готуються у неділю 4 березня обирати новий парламент на тлі ознак, що вони голосуватимуть під впливом стурбованості проблемами імміграції, високого рівня безробіття та під гаслами критики “політичної еліти”.

Міцні позиції сподіваються отримати популісти та євроскептики, які у міжнародній політиці виступають за послаблення режиму санкцій ЄС щодо Росії, стверджуючи, що від них надто потерпає італійський бізнес.

Італію називають однією з найбільш прихильних до Москви країн Євросоюзу, але досі Рим докладав зусиль, щоб дотримуватися спільної політики Євросоюзу у відповідь на агресію Росії щодо України.

Опитування вказують, що жодна окрема італійська партія, чи блок напевне не здобудуть більшості, а це означає імовірність затяжних переговорів про формування урядової коаліції.

За збереження позицій бореться центристська Демократична партія колишнього прем’єр-міністра Маттео Ренці, яка підтримує зміцнення ЄС через реформи, пропоновані французьким президентом Еммануелем Макроном.

Згідно з результатами опитувань, найпотужніше виглядала партія “Рух п’яти зірок”, представники якої звинувачують правила єврозони в економічних проблемах Італії.

Представники “Руху п’яти зірок” заявляли, що саме політика ЄС і НАТО підштовхнула Росію до агресії в Україні.

У числі інших сил, які симпатизують Кремлю - партія 81-річного Сильвіо Берлусконі “Форца Італія” (Вперед Італія).

Сам Берлусконі, давній приятель президента Путіна, не має права балотуватися, бо був засуджений за шахрайство, але може відігравати ключову роль у визначенні наступного прем’єр-міністра.

Антоніо Таяні, який зараз є головою Європейського парламенту, заявив у четвер, що готовий бути кандидатом на посаду голови уряду від партії Сильвіо Берлусконі, який не має права обіймати державні посади до 2019 року.

Союзниками Берлусконі стали прихильна до Росії антиіммігрантська “Північна ліга” та партія “Брати Італії”, яку називають неофашистською.

Лідер “Північної ліги” Маттео Сальвіні виступає за відмову Італії від спільної європейської валюти.

Європейські аналітики кажуть, що політична ситуація в Італії є свідченням процесів у Європейському Союзі загалом.

“Вибори будуть великим випробуванням і для Італії, і для Європи. З огляду на вирішальні кроки, які очікують ЄС у 2018 році, Європа не може дозволити собі мати у Римі євроскептичний, антиторговельний і прокремлівський уряд”, - пише в підбірці для Європейського центру Карнеґі політолог Ерік Братберґ.

“На порядок денний виходять дебати довкола міграції й ідентичності, у той час як засоби масової інформації підігрівають драму, спрощуючи й персоналізуючи складні питання”, - пояснює Даніеле Албетрацці з Бірмінгемського університету.

“Чи втягне Італія ЄС у нову кризу?”, - запитує директор Італійського інституту міжнародних відносин Наталіе Точчі, і одразу ж заспокоює, що “заплутаність і неефективність італійських державних інституцій буде зменшувати масштаби можливого негативного впливу уряду”.

Дивіться також: Як Україні стягнути гроші з «Газпрому»? Інтерв’ю з юристом