В Італії спалахнули протести проти карантину

У низці міст Італії відбулися протести проти нових заходів уряду, які діятимуть до 24 листопада, щоб стримати повторну хвилю епідемії COVID-19.

Уряд у неділю оголосив про закриття кінотеатрів, спортивних залів та басейнів, а також наказав барам і ресторанам припиняти обслуговувати відвідувачів о 6 годині вечора.

Школи та університети зобов’язані проводити більшу частину уроків дистанційно через інтернет.

Нас очікують дуже, дуже важкі місяці.

У деяких регіонах зокрема на півночі Італії місцева влада також закликала мешканців увечері не виходити на вулиці.

Заборонено влаштовувати весілля, похорони та інші людні зібрання.

Минулої весни Італія була найбільш ураженою коронавірусом країною Європи, і більшість італійців мирно дотримувалися жорсткого карантину, але зараз лунають гучні заперечення.

У Римі, Мілані, Турині, а також у Генуї, Неаполі, Палермо та інших містах відбулися протести.

У Турині юрби молодих людей з настанням темряви палили вогні і розграбували кілька крамниць у центрі міста.

У деяких містах поліція застосувала сльозогінний газ.

Багато дрібних підприємців кажуть, що зазнали втрат під час карантину у березні та квітні, а тепер можуть повністю збанкрутувати.

Уряд пообіцяв, що цього тижня запропонує набір заходів для підтримки бізнесу, якому нові обмеження завдадуть шкоди.

Похмурі прогнози на осінь

Пришвидшене поширення коронавірусу восени зареєстрували майже в усіх країнах Європи.

В Україні за добу 26 жовтня коронавірус виявили у 6 677 осіб, що трохи менше, ніж у деякі попередні дні, але загальна тенденція до зростання триває.

Особливо різке зростання у жовтні зафіксували у Франції, Іспанії, Великій Британії, Чехії, Італії та інших країнах.

Іспанія оголосила загальнонаціональний надзвичайний стан і з неділі діє комендантський час від 11 години вечора до 6 ранку.

У Франції в неділю вперше виявили аж 50 тисяч заражених коронавірусом.

У Росії у понеділок зареєстрували рекордно високу цифру - 17, 347 виявлених заражень.

"Нас очікують дуже, дуже важкі місяці», - цитує канцлера Німеччини Анґелу Меркель газета Bild.

Позитивною новиною стало оголошення, що випробування вакцини, яку розробив Оксфордський університет і компанія Oxford and AstraZeneca, підтвердило вироблення імунітету до коронавірусу в усіх вікових групах.

Але британський міністр охорони здоров’я Мет Генкок застеріг, що масова вакцинація навряд чи можлива вже цього року.

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