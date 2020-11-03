Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Італійський суд виправдав українського військового Віталія Марківа

Віталій Марків у залі суду на початку слухання апеляції 1 жовтня 2020 р.

Апеляційний суд в Мілані 3 листопада виправдав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа, якого раніше в Італії засудили до 24 років ув’язнення за причетність до загибелі двох іноземних журналістів під час бойових дій на сході України 2014 року.

Прокуратура доводила, що Марків, який має українське та італійське громадянство, 24 травня 2014 року координував артилерійський вогонь під час перестрілки українських підрозділів та підтримуваних Росією формуваннь, що тоді контролювали місто Слов’янськ.

Росіянин Олег Пулатов - один з чотирьох обвинувачених у збитті малайзійського літака рейсу MH17
Дивіться також:

Відставний російський офіцер Пулатов визнав, що воював в Україні, але заперечує збиття MH17 «Буком»

В той день загинули італійський фотокореспондент Андреа Рокеллі, росіянин Андрій Миронов і був поранений французький журналіст Вільям Ругелон.

Адвокати Марківа, доводили, що він був засуджений без доказів провини.

Низка журналістських розслідувань за понад 3 роки, впродовж яких Марків сидів у в’язниці, вказувала на те, що італійська прокуратура зарахувала до своїх аргументів інформацію з російських пропагандистських джерел таких як вебсайт Русская Весна і телеканал RT (Russia Today).

Попередній суд також долучив до справи уряд України, вказуючи, що українська держава мала відповідати за відшкодування потерпілій стороні.

Адвокати України доводили в апеляційному суді, що журналісти загинули у перехресному вогні, і що їхня смерть не була умисним убивством.

На слуханні апеляційного суду 3 листопада був присутній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова.

Дивіться також: Як голосували американці в Україні? Відео

Як голосували американці в Україні? Відео
Embed
Як голосували американці в Україні? Відео

No media source currently available

0:00 0:03:04 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG