Італійський суд виправдав українського військового Віталія Марківа

Апеляційний суд в Мілані 3 листопада виправдав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа, якого раніше в Італії засудили до 24 років ув’язнення за причетність до загибелі двох іноземних журналістів під час бойових дій на сході України 2014 року.

Прокуратура доводила, що Марків, який має українське та італійське громадянство, 24 травня 2014 року координував артилерійський вогонь під час перестрілки українських підрозділів та підтримуваних Росією формуваннь, що тоді контролювали місто Слов’янськ.

В той день загинули італійський фотокореспондент Андреа Рокеллі, росіянин Андрій Миронов і був поранений французький журналіст Вільям Ругелон.

Адвокати Марківа, доводили, що він був засуджений без доказів провини.

Низка журналістських розслідувань за понад 3 роки, впродовж яких Марків сидів у в’язниці, вказувала на те, що італійська прокуратура зарахувала до своїх аргументів інформацію з російських пропагандистських джерел таких як вебсайт Русская Весна і телеканал RT (Russia Today).

Попередній суд також долучив до справи уряд України, вказуючи, що українська держава мала відповідати за відшкодування потерпілій стороні.

Адвокати України доводили в апеляційному суді, що журналісти загинули у перехресному вогні, і що їхня смерть не була умисним убивством.

На слуханні апеляційного суду 3 листопада був присутній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова.

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