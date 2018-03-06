США занепокоєні підтримкою популістських кандидатів на виборах в Італії

Американські офіційні особи намагаються встановити, як результати виборів в Італії можуть вплинути на відносини зі Сполучені Штати. Перспективи створення уряду популістськими партіями, які мають сильні зв’язки з Кремлем, викликають занепокоєння також в Брюсселі.

Прихід до коаліційного уряду правого напрямку партії Північна ліга або «Руху п’яти зірок (Мовіменто 5 Стелле - М5S) може вплинути на обмеження обміну розвідувальними даними між обома країнами.

Як сказав «Голосу Америки» службовець американскьої контррозвідки, зменшиться кількість інформації, яку зможуть отримати італійці, хоча, за його словами, « це не матиме впливу на наші обміни, якщо йдеться про джихадистів та терористичні загрози».

Однак новий італійський уряд працюватиме на скасування західних санкцій, накладених на Росію після того, як у 20014 році вона загарбала від України Крим.

М5S і Ліга виступають скасування санкцій, кажучи, що вони шкодять також Італії. У 2016 кілька регіонів північної Італії прийняли резолюцію, у якій закликали уряд у Римі схвалити анексію Криму і визнати його частиною Росії. Цього самого року делегація політикиів і бізнесменів відвідала окупований росіянами Крим.

Члени M5S схвально оцінили військове втручання Москви на підтримку президента Сирії Башара аль Асалда і виступали проти НАТО, звинувачуючи альянс у заохочуванні протестів на Майдані у Києві, які спричинили втечу Януквовича до Росії

Впливова в Італії Комуністична партія робила, що навіть у час Радянського Союзу Італія постачала СРСР індустріальну техніку, а Фіат побудував автомобільний завод у Тольятті. Прем’єр-міністр втримував тісні зв’язки з Путіним, а у 2015 році навіть відвідав Крим.

Виступаючи в Москві, спікер Державної думи Леонід Слуцький висловив упевненість, що, беручи до уваги результати виборів, в нього немає сумніву щодо покращення відносин між Італією і Росією.

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