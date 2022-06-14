ЮНЕСКО запустила програму для підтримки українських митців

ЮНЕСКО надаватиме фінансову допомогу українським митцям для підтримки їхньої мистецької творчості та доступу до культурного життя в рамках пілотної програми, запущеної за співпраці із українською неурядовою організацією Музей сучасного мистецтва України. Про це в ЮНЕСКО повідомили 14 червня.

Програма спрямована на «підтримку продовження мистецької творчості та доступу до культурного життя в Україні» надаватиме митцям гранти для підтримки їхньої творчості.

Наразі агенція ООН ЮНЕСКО вже внесла у фонд програми 100 тисяч доларів. Особливий акцент ЮНЕСКО та Музей сучасного мистецтва України робитимуть на фінансуванні мистецьких проектів, які сприяють підвищенню стійкості населення, що переживає травми війни.

Завдяки своєму таланту та творчості митці мають силу підтримувати діалог та соціальні зв’язки у найважчі часи. Вони допомагають закладати основу для реконструкції суспільств

«Захист і популяризація митців і професіоналів у сфері культури є основною місією ЮНЕСКО, яка стає ще більш актуальною в контексті збройного конфлікту. Завдяки своєму таланту та творчості митці мають силу підтримувати діалог та соціальні зв’язки у найважчі часи. Вони допомагають закладати основу для реконструкції суспільств», – каже Одрі Азуле, генеральна директорка ЮНЕСКО.

На важливості нової програми наполягає і керівниця Музею сучасного мистецтва України Ольга Балашова. «Після 24 лютого ми відчули, що важливість нашої місії тільки зросла в якості культурного фронту: яскраві та живі голоси українських діячів культури та митців є важливим елементом наших цінностей, які ми розділяємо, та бачення майбутнього».

Окрім нової програми, з початку війни ЮНЕСКО вже запровадила низку заходів для підтримки матеріальної та нематеріальної культурної спадщини України, збереження музейних колекцій та боротьби з незаконним обігом культурних цінностей.

Станом на травень, за даними ЮНЕСКО, за час повномасштабного вторгнення в Україну Росія знищила понад 120 культурних та історичних об'єктів України - памʼятники, музеї, архіви, церкви, школи, театри, бібліотеки.

За даними української сторони, росіяни, серед іншого, знищили чернігівський архів Служби безпеки України, де зберігалися записи нацистського періоду, які висвітлюють діяльність КДБ в Україні.

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