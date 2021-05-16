Головна редакторка АР закликає розслідувати ізраїльський повітряний напад на будинок офісів міжнародних ЗМІ у Секторі Газа

Головна редакторка видання The Associated Press закликала до незалежного розслідування повітряного нападу Ізраїлю на будинок у Секторі Газа, де розташовані офіси засобів масової інформації.

Саллі Базбі, генеральна директорка Associated Press в інтерв'ю програмі CNN “Надійні джерела” (Reliable Sources) сказала, що їхнє бюро у Секиторі Газа впродовж останніх 15 років було розташоване у вежі al-Jalaa, і їх ніколи ніхто не попереджав, що в цій вежі можуть перебувати представники угруповання “Гамас”.

Ізраїльські війська у суботу здійснили повітряну атаку на цю вежу, давши журналістам годину на евакуацію.

Офіційний Ізраїль заявив, що “Гамас” використовував цей будинок для військової розвідки і розробок зброї.

“Ми у конфліктній ситуації”, - зазначила редакторка. - “Ми не обираємо сторін в цьому конфлікті. Ми чули, що ізраїльтяни казали, що мають докази, ми не знаємо, що це за докази”.

“На нашу думку, у даному випадку було б доцільно, якби був незалежний погляд на те, що вчора трапилось - незалежне розслідування”, - додала очільниця АР.

У неділю прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ізраїльське військо обстріляло вежу через те, що там перебував “Гамас”.

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