Росія, стурбована нападом у Сирії, закликає до стриманості – повідомляє МЗС

Москва серйозно стурбована останніми подіями в Сирії і закликає сторони проявляти стриманість і уникати ескалації ситуації, заявила в суботу МЗС Росії.

Ізраїль у суботу розпочав важкі авіанапади в Сирії, заявивши, що поцілив у повітряну оборону та іранські цілі, а сирійська армія повідомила, що знищено ізраїльський F-16, який зазнав катастрофи в північній частині Ізраїлю в умовах серйозного загострення напруженості.

«Ми закликаємо всі сторони проявляти стриманість і уникати будь-яких дій, які можуть призвести до ще більшого ускладнення ситуації», – сказано в заяві міністерства.

«Необхідно безумовно поважати суверенітет і територіальну цілісність Сирії та інших країн регіону».

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