Ізраїль услід за Україною стурбований польським законом про трактування історії

Ізраїль та Україна заявили про застереження у зв’язку із законопроектом у Польщі, який формулює оцінки низки історичних подій та передбачає покарання за певні висловлювання, або трактування.

Яд Вашем далі підтримуватиме дослідження, щоб виявляти складну правду про ставлення польського населення до євреїв під час Голокосту

​В Ізраїлі в неділю висловили невдоволення тими положеннями нового польського закону, які забороняють припускати причетність Польщі до злочинів нацизму, скоєних на її території.

Окремо минулого тижня у Києві Міністерство закордонних справ України, коментуючи той законопроект, заявило, що “категорично” не сприймає “чергову спробу нав'язати однобічне трактування історичних подій”.

“Надзвичайну стурбованість викликає намір зобразити українців виключно як “злочинних націоналістів” та “колаборантів третього рейху”, - сказано в офіційному коментарі Києва у зв’язку з ухваленням 26 січня у Варшаві проекту Закону про Інститут національної пам’яті Республіки Польща.

“За жодних умов ми не погодимося зі спробами переписувати історію”, - цитує агенція Reuters слова прем’єр-міністра Беньямін Нетаньгу на засіданні уряду в неділю.

Польський уряд заявляє, що новий закон має на меті припинити звинувачення польського народу, чи держави у причетності до нацистських злочинів.

Ухвалений у п’ятницю нижньої палатою парламенту законопроект, зокрема, передбачає три роки ув’язнення за використання фрази “польські табори смерті”.

Поляки віддавна доводять, що факт розташування нацистських концентраційних таборів на окупованій Німеччиною території Польщі не робить їх польськими.

Але критики закону вказують, що жорсткі вказівки стосовно оцінок історичних подій, а також передбачення покарань за відступ від затверджених трактувань, можуть мати негативні наслідки.

Зокрема стурбованість викликають намагання заперечити, що поляки могли брати участь у певних випадках насильства проти євреїв, і що те насильство було частиною Голокосту.

Прикро, що українська тематика вкотре використовується у внутрішній політиці в Польщі, а трагічні сторінки спільного історичного минулого продовжують політизуватися

​Прем’єр-міністри Ізраїлю та Польщі, Беньямін Нетаньягу та Матеуш Моравєцкі, у телефонній ромові у неділю погодилися розпочати діалог між двома країнами, щоб домогтися порозуміння щодо закону, який ще може бути змінений до ухвалення верхньою палатою польського парламенту і підписання президентом.

У заяві ізраїльського центру пам’яті Голокосту Яд Вашем наголошено, що "термін “польські табори смерті” справді є історично неправильним! Табори смерті були створені в окупованій нацистами Польщі, щоб убивати євреїв у межах "остаточного вирішення".

"Але обмеження щодо заяв дослідників та інших про пряму чи непряму причетність поляків до злочинів, скоєних на їхніх землях під час Голокосту, є серйозним перекрученням", - заявив центр Яд Вашем 27 січня.

На застереження України щодо даного законопроекту Польща офіційно не відповідала.

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