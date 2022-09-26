"Гірше, ніж Хіросіма" - ICAN про загрозу удару Росії "тактичною" ядерною зброєю

Україна, ООН, США, Європа, НАТО, Велика Британія та Японія висловили занепокоєння, через погрози Росії застосувати ядерну зброю в Україні.

В неділю з відповідними заявами виступили високопосадовці Вашингтона - держсекретар США Ентоні Блінкен та радник за національної безпеки США Джейк Салліван. "Наслідки будуть жахливими", сказав Блінкен про загрозу застосування Росією ядерної зброї в Україні.

"Застосування будь-якої ядерної зброї матиме катастрофічний вплив" на країну, що її застосовує та інші, сказав очільник дипломатії США в інтерв'ю програмі CBS News' "60 хвилин". Він додав, що США мають план дій на такий випадок.

Москва зіткнеться з «катастрофічними наслідками», якщо застосує ядерну зброю проти України, оскільки США готові рішуче відповісти на застосування ядерної зброї, заявив Салліван.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS сказав, що Путін "хоче залякати увесь світ" і не блефує, коли йдеться про ядерний шантаж.

Під час виступу минулої середи Путін звинуватив країни Заходу в "ядерному шантажі" і вказав, що може застосувати "всі заходи, якщо йдеться про загрозу територіальній цілісності Росії".

Використання Росією навіть "тактичної" ядерної зброї проти України буде гірше, ніж удар по Хіросімі в 1945 році, адже йдеться про густо населені райони Європи, заявляє Міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї (ICAN).

В ICAN вказують, що так звана "тактична" ядерна зброя зазвичай має вибухову потужність 10-100 кілотонн. Бомба в Хіросімі, яка вбила 140 000 людей, мала вибухову потужність 15 кілотонн.

"Єдина детонація атомної бомби, ймовірно, вбила б сотні тисяч цивільних і поранила б значно більше, а радіація заразила б значні площі у багатьох країнах", - заявили в організації.

В коментарі AFP Марк Канчіан з вашингтонського Центру стратегічних та міжнародних студій вказує, що Росія, ймовірно, не застосовуватиме ядерну зброю на лінії зіткнення, бо це не призведе до значних здобутків території. Він, однак, припускає, що Москва може детонувати ядерну зброю над водою, або високо в небі над Україною, щоб вивести з ладу електронне устаткування, або провести вибух у міському районі, щоб вбити політичне керівництво країни.

Минулого місяця Міжнародний інститут життя, в Кембріджі, Массачусетс, дослідив вплив можливої ядерної війни на населення Землі. Дослідження, опубліковане в журналі Nature Food, розглядає шість сценаріїв ядерної війни. Навіть регіональна ядерна війна може призвести до загибелі кожної третьої людини на планеті, вказують дослідники.

"В ядерній війні, бомбування міст та прмислових районів викличуть шторми вогню, випадання значної кількості попелу у верхні шари атмосфери, попел пошириться у світі і швидко охолодить планету", - пишуть дослідники.

США та Росія мають 90% ядерного потенціалу, згідно з даними Стокгольмського інституту дослідження миру (SIPRI). Ядерна війна між цими країнами призведе до ядерної зими, голоду і загибелі більше 5 мільядрів людей, більше 60% населення Землі.