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Наскільки серйозні ядерні погрози Кремля і чим Захід може відповісти? Дискусія експертів
Наскільки серйозний є ядерний шантаж Росії з її заявами щодо перевезення ядерної зброї до Білорусі, захопленням Запорізької атомної електростанції та підривом Каховської ГЕС? Від відповіді на це питання можуть залежати подальші дії Заходу та перебіг війни.
Адже, як вважають деякі впливові військові оглядачі, Київ не отримав ще «зброї для перемоги» лише тому, що Захід вдається до «самообмеження», саме через побоювання, що Москва, відчуваючи, що вона не може перемогти жодним іншим чином, використає тактичну ядерну зброю.
Для того, щоб розібратися у тому, що може протиставити Захід ядерному шантажу Кремля, американська Фундація Джеймстауна запросила до дискусії провідних західних експертів з ядерної зброї. Розмова на тему «Демістифікація російської тактичної ядерної зброї та підвищення ядерного IQ Заходу» відбувалася у середу, 26 липня, її модерував колишній командувач Сухопутних сил США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес.
У теорії російського генерала Валерія Герасимова під назвою «Війна нового покоління» велика увага приділяється психологічному впливу на потенційного противника, і на думку Філіпа Петерсена, президента Центру вивчення війни нового покоління, саме така роль відводиться для тактичної ядерної зброї.
Кремль не став би використовувати ядерну зброю проти ядерних держав – Петерсен
«Ядерна зброя призначена для стримування нападу на територію Росії, а також для того, щоб змусити противника припинити бойові дії та вести переговори на вигідних для Москви умовах. І для підтримки цих цілей росіяни розробили дуже маленькі ядерні боєголовки, широкий спектр засобів доставки та стратегію під назвою «Ескалація для деескалації», щоб забезпечити вказівки щодо раціонального використання ядерної зброї», – каже експерт, який свого часу передбачив розпад Радянського Союзу та написав книжку під назвою «Східний фронт у Третій світовій війні».
Як каже Петерсен, ці бомби могли би бути призначені для портів та аеропортів у Європі, щоб знищити ланцюги воєнних поставок, але загалом російська концепція «ескалації для деескалації» спрямована на припинення бойових дій за рахунок того, що буде зламано бажання коаліції НАТО продовжувати війну.
Тобто всупереч московській пропаганді щодо ударів по «центрах ухвалення рішень», Петерсен каже, що «росіяни утримаються від ядерних ударів по державах НАТО, які мають ядерний потенціал», натомість для того, щоб переконати Берлін, чи Париж припинити війну і вимагати того ж від Вашингтона, росіяни могли б використати бомбу для руйнування міст – city buster – проти Варшави, оскільки росіяни вважають поляків «найбільш рішучою та військово здатною силою в Європі».
У дискусії Петерсен додав, що російські командувачі у Генеральному штабі мають різні підходи до використання ядерної бомби, залежно від того, що вони думають про опірність тієї, чи іншої країни. Наприклад, якщо для того, щоб змусити здатися якусь іншу країну, їм би знадобилася маленька бомба, то для Польщі вони знають, що навіть велика бомба не змусить здатися поляків.
Кремль, можливо, переходить від «ядерного стримування» до «ядерного примусу» – Джованніні
Італійська дослідниця з Гарвардського університету, Франческа Джованніні, яка очолює «Проект з управління атомом», вважає, що ядерні цілі Кремля не виключають України. На її думку, для Заходу у президента Росії є стратегія «ядерного стримування», а для України – «ядерний примус», щоб примусити українців здатися.
«Путін називає це «моделлю Хіросіми». Він вважає, що використання тактичної ядерної зброї не обов’язково призведе до повномасштабної ядерної війни», – каже дослідниця.
Вона вважає, що Путін хоче переконати Захід у серйозності своїх намірів. Він вийшов з СНО-3, угоди про скорочення стратегічних ядерних озброєнь, він говорив про відновлення ядерних випробувань, про переміщення ядерної зброї до Білорусі та робив небезпечні рухи навколо ЗАЕС. Ці кроки, на її думку, дають сигнал вже не про «ядерне стримування», а про «ядерний примус».
На її думку, використання тактичної ядерної зброї стало би «небезпечним прецедентом», відповідальність за який Кремль хоче покласти на Захід: «Невже ви готові починати ядерну війну за якісь там території, які Росія і так вважає своїми?» Також, каже Джованніні, це – виправдання для Китаю, мовляв, «ми зробили все, що від нас залежало, в нас не залишалося іншого виходу».
Вона вважає, що в питанні застосування ядерної зброї, для Москви – головне, що скаже Китай, бо Росія боїться втратити Пекін як союзника. На думку Джованніні, найбільше для попередження використання ядерної зброї Росією можуть зробити не Захід, а саме Китай та Індія. Тому США мають вести переговори з ними, бо вони зараз мають більший вплив на Кремль.
Є вікно для можливої відповіді Заходу – між наказом і його виконанням є кілька годин – адмірал (у відст.) Кабаненко
Адмірал (у відставці) Ігор Кабаненко, колишній заступник головнокомандувача ВМС України, а нині президент Українського агентства перспективних досліджень, вважає, що до російських ядерних погроз потрібно ставитися серйозно. Він наголошує, що потрібно відстежувати конкретні кроки – наприклад, наказ встановити тактичний ядерний заряд на ракети-носії, які зберігаються у різних місцях і вимагають часу для доставки і встановлення. Якщо такий наказ надійде, а його може віддати лише президент Путін, каже Кабаненко, це потрібно сприймати як серйозний сигнал підготовки до ядерного удару, який вимагатиме з боку Заходу контрзаходів. Часу на такі контрзаходи може бути небагато – кілька годин, каже колишній український військовий командувач.
Кабаненко додав, що процес запуску ракети з ядерною боєголовкою, чи зі звичайною зброєю, не відрізняється за процедурою, і команда може навіть не знати, яку саме зброю вони завантажують. Відповідаючи на запитання модератора генерала (у відст.) Бена Годжеса про те, що могли означати нещодавні удари, при яких були використані ракети, призначені для ядерних зарядів, Кабаненко висловив сумнів, що в росіян просто закінчуються звичайні ракети, як припускали деякі західні оглядачі. Він вважає, що в Росії тренували запуск ракет з ядерною зброєю, щоб бути впевненим, «що ні у кого рука не здригнеться».
На думку Кабаненка, для того, щоб Росія не вдалася до ядерного удару, потрібно йому запобігти – показати їй, що Захід відповість на нього всією силою своєї звичайної зброї, і такого удару Росія не витримає.
Також розвідка країн НАТО та України повинні довести до відома всіх людей, які є в ланцюжку ухвалення рішень про ядерну зброю і її виконання, що їхні імена відомі, додає у дискусії Бен Годжес.
Уявлення про використання ядерної бомби сформована розважальною індустрією, вона не настільки ефективна у бойових умовах – Ґіффорд
Підполковник армії США Джим Ґіффорд, який вивчав наслідки використання ядерної зброї, наголосив, що психологічний вплив ядерної зброї більший, ніж її реальний вплив на полі бою, бо війська у цьому випадку можуть продовжувати воювати, незважаючи на вплив радіації.
Він наголошує, що страх Чорнобильської катастрофи та масова культура породили багато міфів про ядерну зброю, які він досліджував у своїй роботі і підготував відео з поясненнями, але її реальний вплив на бойові дії майже ніколи не обговорюється публічно.
Він додав, що навіть аварія на ядерній станції також не матиме вирішального впливу на бойові дії. До того ж не кожен вибух на атомній станції веде до витоку радіації, каже американський військовий, і навіть у цьому випадку високий фон радіації може призвести лише до тимчасової паузи на полі бою. Відповідаючи на запитання модератора про те, чи можуть росіяни організувати вибух, подібний до чорнобильського на Запорізькій атомній станції, підполковник Ґіффорд сказав, що за понад 30 років було зроблено багато роботи для безпеки АЕС і зараз подібна аварія була б практично неможлива.
«Було б надзвичайно складно зробити щось подібне, щось такого масштабу зараз», – сказав військовий експерт.
Сильному війську не потрібна ядерна бомба – Ґардінер
Сем Ґардінер, дослідник у Школі Вудро Вілсона додає, що використання ядерної зброї для перемоги на полі бою, не має сенсу в такій війні, яка ведеться в Україні – там немає великого скупчення війська, яке можна було б знищити ядерною бомбою.
Говорячи про відповідь Заходу на використання ядерної зброї, Сем Ґардінер каже, що країнам НАТО навіть не потрібна ядерна зброя – щоб розбити російські війська буде достатньо звичайних озброєнь. Але, за його словами, росіянам потрібно це чітко пояснити – що відповідь буде, що вона буде значною, і вона не має бути ядерною. Крім того, на думку Ґардінера, те, що Захід не використовував би ядерну зброю у відповідь, означало б і його моральну вищість – росіяни би втратили своїх друзів у світі, якби пішли на такий крок.
Для того, щоб показати серйозність власних намірів, на думку Ґардінера, США потрібно провести симуляцію подібної ситуації – запросити росіян на воєнні ігри, і показати їм, що станеться – вони втратять авіабази, а також Балтійський і Чорноморський флот. На це вистачило б навіть сил Фінляндії та Швеції, вважають експерти. Така тактика в минулому мала успіх, нагадують експерти про досвід з Іраном, який також раніше отримав попередження.
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Врегулювання цієї війни “шляхом переговорів” неможливе – експерти Chatham House
Заклики до припинення вогню в Україні “шляхом перегорів” без усунення основної причини війни – прагнення Росії знищити Україну, якою ми її знаємо, не зможуть забезпечити сталий мир. Натомість такі переговори “винагородять” агресора та поставлять Україну у гірше становище. В цьому переконані автори звіту Chatham House “Як закінчити війну Росії проти України”. Під час презентації в Українському домі у Вашингтоні 26 липня вони наголосили: будь-які поступки путінській Росії стали б глухим кутом як для самої України, так і для її західних союзників.
“Нетерплячість” Заходу і повільний контрнаступ
Західні експерти погоджуються, що український контрнаступ просувається повільним темпом у напрямку звільнення окупованих Росією територій.
Так, контрнаступ просувається повільно. І, думаю, є певний ступінь нетерплячості в західному світі, що прикро і від цього треба застережити.директор програми Росії і Євразії в Chatham House Джеймс Ніксі
На думку директора програми Росії і Євразії в Chatham House та одного із авторів нового звіту Джеймса Ніксі, стан міжнародного порядку, заснованого на правилах, нерозривно пов’язаний із безпекою України. Він наголошує, що “повільність” контрнаступу не має викликати нетерплячість на Заході.
“Так, контрнаступ просувається повільно. І, думаю, є певний рівень нетерплячості в західному світі, що прикро і від цього треба застерегти. Потрібно говорити про перемогу України”, – наголошує Ніксі. Він зауважує, що країни мають дотримуватись обіцянки про підтримку України стільки, скільки буде потрібно.
Перемога України без “сірих зон”
Ніксі зауважує, що, як переконані всі автори звіту Chatham House, першочерговою метою міжнародної спільноти має бути виведення російських військ з усіх окупованих територій України і скасування будь-яких територіальних “сірих зон”. На його думку, євроатлантичні країни мають також забезпечити кращий захист від військових і невійськових загроз з боку Росії, включно із безпекою економік і торгівельних шляхів. Останнє означає також забезпечення безпеки країн, що знаходяться по сусідству від Росії – незалежно від того, будуть вони в НАТО чи ні.
“Поступки путінській Росії є глухим кутом як для України, так і для її західних союзників. Це заперечило б прагнення українського народу стати членом трансатлантичної спільноти. І в більшості сценаріїв це залишило б Росію в аналогічному або кращому становищі порівняно із 23 лютого 2022 року, за день до початку повномасштабного вторгнення в Україну”, – зауважує Ніксі у дослідженні Chatham House.
Вкрай важливо для України й західних союзників – відновлення територіальної цілісності України. Не буде більш ефективного способу продемонструвати поразку Росіїексперт Chatham House Джон Лаф
За словами Ніксі, Путін вже продемонстрував, що амбіції Росії не обмежуються підкоренням України. “Російська держава мало зацікавлена у мирному співіснуванні із Заходом”, – додає він.
На думку іншого експерта Chatham House Джона Лафа, не існує ліпшого способу забезпечити поразку Росії у війні, аніж повне відновлення територіальної цілісності України.
“Я думаю, що це вкрай важливо для України й західних союзників – відновлення територіальної цілісності України. Не буде більш ефективного способу продемонструвати поразку Росії”, – зауважує Лаф під час заходу в Українському домі.
Неможливість закінчити війну сьогодні “шляхом переговорів”
Постійні заклики до припинення вогню або “врегулювання шляхом переговорів” для припинення бойових дій без усунення їх основної причини – прагнення Росії знищити Україну не призведуть до нічого іншого окрім як “винагородження” агресора і “покарання” жертви – вважають автори звіту.
“Ми чуємо, що мають бути перемовини раніше чи пізніше, бо всі війни у світі так закінчуються. Найперша та найпряміша відповідь на цей аргумент – це не так. Перемовини можуть йти після кінця війни, але вони не обов’язково закінчують війни”, – вважає експерт Chatham House Кейр Джайлз. На його думку, у разі якщо Росія не програє війну, всі інші європейські країни будуть наступними в черзі після вторгнення Росії.
Абсолютно важливо, щоб Україна змогла завдати поразки Росії, яка має інші уявлення про своє місце у світіексперт Chatham House Кейр Джайлз
“Ми маємо відштовхнути ідею, що врегулювання війни шляхом переговорів, непрозорих для людей, може завершити війну. Це може тимчасово припинити воєнні дії, але якщо дати Росії почуття успіху, якщо дати Росії частку України, можливість контролювати українську економіку і завадити Україні бути успішною західною країною – це означає, що росіяни отримають те, що хочуть, що нічого не завадить російській ідеї, як її окреслює президент Путін. Абсолютно важливо, щоб Україна змогла завдати поразки Росії, яка має інші уявлення про своє місце у світі”, – зауважує Джайлз.
На думку Кейра Джайлза, повномасштабна агресія Росії проти України остаточно знищила багато найзаповітніших фантазій Заходу про Росію як про доброчинну державу, з якою Захід може співіснувати. “Набагато більше політиків, чиновників і аналітиків зараз готові визнати справжню природу викликів Москви, визнати, що це екзистенційний конфлікт не тільки для України, а й для заснованого на правилах міжнародного порядку. Його неможливо зараз вирішити шляхом переговорів, коли Росія веде відкриту війну”, – додає Джайлз.
Гарантії безпеки для України, а не для Росії
На думку авторів звіту Chatham House, Україна має отримати “справжні гарантії безпеки”, а “нейтралітет” – статус, який Україна мала до 2014 року, не надає таких гарантій. “Ця війна доводить, що справжню безпеку проти Росії може забезпечити лише НАТО, а також завершення трансформації України з колишньої радянської республіки у повноправного та вільного партнера трансатлантичної спільноти. Членство України в НАТО та ЄС має бути пріоритетом”, – наголошується у звіті.
Передумовою відбудови України є гарантована безпека. Без цього сотні інвестицій не надійдуть мільярдів доларів необхіднихексперт Chatham House Джон Лаф
Джон Лаф підкреслює, що Захід має продемонструвати Кремлю, що виділить необхідні ресурси для збереження незалежності України та забезпечення мирної відбудови країни. “Передумовою відбудови України є гарантована безпека. Без цього не надійдуть сотні мільярдів доларів необхідних інвестицій”, – наголошує він.
На думку Лафа, західні країни не мають зважати на “гарантії безпеки”, на забезпеченні яких наполягає Росія. “Ставити в пріоритет питання безпеки Росії відволікає увагу від кроків, які країни НАТО повинні вжити, щоб відновити свій потенціал колективної оборони та стримування та забезпечити, щоб Росія ніколи більше не могла почати війну в серці Європи. Захід не переміг у Холодній війні переймаючись про безпеку СРСР. Натомість він переміг захищаючи себе та демонструючи переваги своєї політичної та економічної моделі”, – говорить експерт.
Нагадаємо, раніше Голос Америки подавав думки західних експертів з приводу контрнаступу і ймовірних перемовин. В одному із матеріалів наводились оцінки дослідниці з Інституту вивчення війни (ISW) у Вашингтоні Наталі Бугайової, що . йшлось про те, що на Заході хочуть бачити від України швидких перемог, але "затримки та фрагментарна допомога" дозволили Росії перегрупуватися перед українським контрнаступом, – вважає
Деякі інші аналітики кажуть, що Україну дійсно потрібно озброїти для перемоги, але не варто очікувати "короткої війни".
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Податкова справа Гантера Байдена. Детально
Гантер Байден, син президента США Джо Байдена, планував визнати себе винним за звинуваченнями в ухиленні від оподаткування, але після того, як федеральний суддя піддала сумніву умови угоди, яку його адвокати досягли з прокуратурою, молодший Байден змінив рішення і відмовився визнавати свою провину.
Гантер Байден прибув до федерального суду у східному місті США Вілмінгтон, штат Делавер, щоб визнати себе винним за звинуваченнями в несплаті податків на 100 000 доларів США у 2017 та 2018 роках із доходу понад 1,5 мільйона доларів США за обидва роки, а також, в окремій справі, зізнатися в незаконному зберіганні зброї, коли він був залежним від кокаїну. Ймовірно, ця угода позбавила б його тюремного терміну.
Але суддя США Меріеллен Норейка відмовилася прийняти угоду. Вона поставила під сумнів умови угоди, яку його адвокати уклали з прокуратурою, зокрема щодо загального імунітету від майбутнього судового переслідування в рамках інших розслідувань, включаючи закордонні ділові угоди Гантера Байдена, які, як стверджують республіканці, приносили фінансову вигоду його батькові до того, як він був обраний президентом.
Адвокати Гантера Байдена швидко провели перемовини з прокурорами в залі суду і, здавалося, досягли нової угоди, яка охоплює податкові питання Гантера Байдена з 2014 по 2019 рік, визнали вживання кокаїну та володіння зброєю, погодившись, що це не дає йому імунітету від будь-якого іншого потенційного переслідування.
Але ця домовленість також не спрацювала і Гантер Байден не визнав себе винним у податкових звинуваченнях. Норейка призупинила розгляд справи, але сказала, що вона може пізніше затвердити угоду між адвокатами Гантера Байдена та прокурорами, коли буде рішення щодо формулювань угоди.
Умови початкової угоди про визнання провини у зв’язку з обвинуваченнями в тому, що він не сплатив податки в 2017 і 2018 роках, досягнутої між адвокатами Гантера Байдена та федеральним прокурором, оголосили минулого місяця.
Але Норейка мала їх затвердити. У більшості випадків американські судді приймають угоди про визнання провини, укладені заздалегідь між прокурорами та адвокатами захисту, але не завжди, і судді мають право переглядати умови та винести власний вирок.
Законодавці-республіканці, прагнучи зірвати кампанію з переобрання президента Байдена у 2024 році, намагалися змусити Норейку відхилити угоду про визнання провини Гантера Байдена, описуючи її як поблажливу угоду, укладену Міністерством юстиції під наглядом адміністрації його батька.
Однак початкову угоду про визнання провини погодив федеральний прокурор Девід Вайс у рідному для Байденів штаті Делавер. Вайса призначив колишній президент США Дональд Трамп, нині провідний кандидат у президенти від Республіканської партії на виборах 2024 року.
У вівторок законодавці-республіканці подали Норейці, яку також призначив Трамп, заяву, яка включала нещодавні свідчення в Конгресі від двох федеральних агентів зі збору податків, які стверджували, що посадовці Служби внутрішніх доходів і Департаменту юстиції США були поблажливими до Гантера Байдена при врегулюванні податкових звинувачень проти нього.
Гантер Байден, який раніше був наркозалежним, брав участь у низці сумнівних іноземних ділових угод в Україні та Китаї, про які республіканці стверджували, маючи мало доказів, що він використовував для перерахування мільйонів доларів своєму батькові після закінчення терміну його віце-президентства в 2017 році та до того, як він балотувався на пост президента в 2020 році.
Президент Байден висміяв ці звинувачення, нещодавно сказавши: «Де гроші?» або просто відмовлявся відповідати на запитання журналістів щодо звинувачень республіканців.
Спікер Палати представників Кевін Маккарті у вівторок припустив, що республіканська більшість у Палаті представників може розпочати розслідування щодо імпічменту президента Байдена за звинуваченнями щодо його сина та щодо того, чи президент отримав фінансову вигоду.
Гантер Байден, який публічно розповідав про свою боротьбу з алкоголізмом і вживанням креку, також був звинувачений в окремій справі про зберігання вогнепальної зброї. Він погодився на досудову програму, яка дозволяє зняти звинувачення, якщо він дотримуватиметься умов угоди, наприклад ніколи більше не володіти вогнепальною зброєю.
В статті використано матеріали Associated Press і Reuters.
- Голос Америки
Ллойд Остін: Україна ще має багато доступних варіантів у контрнаступі
"Україна добре навчена і добре підготована для успіху", - заявив очільник Пентагону США Ллойд Остін, коментуючи український контрнаступ. Він наголосив, що Збройні сили України "мають значну бойову міць" і. як очікується, продовжать тиск на полі бою.
Такими оцінками Остін поділився з пресою під час свого візиту до Папуа Нової Гвінеї в четвер.
Остін додав, що Україна має ще "багато доступних варіантів" у контрнаступі і наголосив на тому, що Збройні сили України цілеспрямовано "зберігали людські ресурси та обладнання".
"Гадаю, можна очікувати, що вони продовжать тиск", - сказав Остін, але застеріг від очікувань швидкого успіху. "Ми завжди повторюємо, що це буде важка і тривала боротьба", - каже посадовець.
Те, що контрнаступ відбувається повільніше, ніж очікувалось минулого тижня визнав президент України Володимир Зеленський.
Україна планувала почати контрнаступ для звільнення окупованих Росією територій ще навесні, але цього не вдалось зробити через брак боєприпасів і техніки, що дало Росії можливість замінувати території, розповів Зеленський в інтерв'ю телеканалу CNN.
"У нас не вистачало боєприпасів і озброєнь, і не вистачало бригад, належним чином навчених цій зброї, тим паче, що навчальні місії проходили за межами України. Але все-таки ми почали. І це важливо, – сказав Зеленський. - І оскільки ми почали це трохи пізніше, можна сказати, що це дало Росії час для мінування всіх наших земель і будівництва кількох ліній оборони... Через це нижчий темп наших контрнаступальних дій", – сказав він.
Зеленський пояснив, що Україна не хоче втрачати життя військовослужбовців та техніку: "Так, я розумію, що завжди краще бачити перемогу швидше. Цього ми також хочемо. Але питання в ціні… цієї перемоги. Тому не кидаймо людей під танки буквально. Плануймо наш контрнаступ так, як підказують наші аналітики, наша розвідка".
Костін назвав "історичним кроком" повідомлення, що США нададуть МКС дані про воєнні злочини Росії
Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що рішення США ділитися з Міжнародним кримінальним судом доказами воєнних злочинів Росії є «ще одним історичним кроком до розбудови мережі всеосяжної відповідальності за міжнародні злочини Росії».
«Щиро вдячний генеральному прокурору Мерріку Гарланду та всім колегам з Мін’юсту США за підтримку в нашій боротьбі за справедливість… Сподіваюся, що наша трансатлантична співпраця — між Україною, Міністерством юстиції США та Офісом прокурора МКС Каріма Хана – триватиме й надалі, торуючи шлях до ухвалення нових історичних рішень», – написав Костін у Twitter.
Напередодні газета New York Times із посиланням на неназваних американських чиновників повідомила, що президент США Джо Байден віддав розпорядження державним службам сприяти Міжнародному кримінальному суду в збиранні свідчень російських воєнних злочинів в Україні.
Як пише видання, досі США, які не ратифікували угоду про створення Міжнародного кримінального суду, відмовлялися співпрацювати з МКС, вважаючи, що подібна співпраця розглядатиметься як визнання Вашингтоном юрисдикції суду, що може в теорії дозволити суду переслідувати і американських військових.
Як стало відомо газеті, голова Пентагону Ллойд Остін був проти цього рішення президента в той час, як держсекретар Ентоні Блінкен і багато чільних законодавців виступали за допомогу суду в розслідуванні.
Вважається, що американські розвідслужби, зокрема, мають детальну інформацію про те, як у російському керівництві ухвалювали рішення про обстріл української цивільної інфраструктури і насильницьку депортацію до Росії українських дітей.
Білий дім поки що офіційно не оголосив про рішення президента і про те, як виглядатиме співпраця США з МКС. Керівники юридичного комітету Сенату демократ Річард Дурбін і демократ Ліндсі Грем привітали рішення Байдена.
«Ми маємо зробити все необхідне, щоб притягнути до відповідальності винних за звірства в Україні. Тим самим ми допоможемо нашим українським друзям і дамо ясний сигнал Путіну про те, що США не терпітимуть цих жахливих злочинів», – йдеться у заяві сенаторів.
17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової через їхню роль у незаконній депортації українських дітей.
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