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Україна

Як Starlink допомагає українським військовим та пересічним громадянам України. Відео

Як Starlink допомагає українським військовим та пересічним громадянам України. Відео
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Як Starlink допомагає українським військовим та пересічним громадянам України. Відео

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Супутниковий зв'язок Starlink Ілона Маска від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну став ключем до опору України. В умовах відсутності наземної інфраструктури Старлінк забезпечує високошвидкісне підключення до Інтернету десяткам тисячам як військових та і пересічним громадянам України.

Мирослава Гонгадзе поспілкувалась з інженером, який опанував технологію ще до повномасштабної війни, а нині допомагає ремонтувати Старлінки, в тому числі й для передової.

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