Як Starlink допомагає українським військовим та пересічним громадянам України. Відео

Супутниковий зв'язок Starlink Ілона Маска від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну став ключем до опору України. В умовах відсутності наземної інфраструктури Старлінк забезпечує високошвидкісне підключення до Інтернету десяткам тисячам як військових та і пересічним громадянам України.