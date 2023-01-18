Мирослава Гонгадзе поспілкувалась з інженером, який опанував технологію ще до повномасштабної війни, а нині допомагає ремонтувати Старлінки, в тому числі й для передової.
Як Starlink допомагає українським військовим та пересічним громадянам України. Відео
Супутниковий зв'язок Starlink Ілона Маска від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну став ключем до опору України. В умовах відсутності наземної інфраструктури Старлінк забезпечує високошвидкісне підключення до Інтернету десяткам тисячам як військових та і пересічним громадянам України.
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