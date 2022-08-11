Актуально
«Якщо б українські війська не захищали міста, війну вони б уже програли» – міжнародний експерт зі захисту цивільного населення
Коли відома правозахисна організація Amnesty International опублікувала свій звіт про те, що українська тактика війни наражає на небезпеку цивільне населення, одним із перших відреагував Марк Ґарласко.
«Боюся, що їхній звіт поставить під загрозу українське цивільне населення, – написав він у своєму твіті. – Хоча ніщо не заважало Росії завдавати ударів по цивільних районах, тепер у них є виправдання. Поважна правозахисна організація заявила, що ось тут – цілі».
Ґарласко - колишній військовий, який працював у Пентагоні, експерт з питань визначення військових цілей, правозахисник, що робив розслідування для правозахисної організації Human Rights Watch, який побував у багатьох гарячих точках, і слідчий ООН у справах воєнних злочинів, що працював в Лівії, Афганістані та Сирії.
Нині він працює в нідерландській миротворчій недержавній організації Pax for Peace і в рамках програми Інституту міжнародних кримінальних досліджень проводить навчання з українськими слідчими, що розслідують воєнні злочини в Україні. Сфера його експертизи – захист цивільних під час війни.
Тож які вимоги ставить міжнародне гуманітарне законодавство перед військовими? Хто і як їх порушує, і чи дійдуть до міжнародного суду справи, над якими зараз працюють його підопічні в Україні? Про це «Голос Америки» попросив розповісти Марка Ґарласко, зв’язавшися з ним напаредодні його від’їзду до Польщі, де відбувається підготовка українських слідчих.
Розмова була перекладена, відредагована для більшої ясності та плинності.
– Ви написали, що звіт Amnesty International є помилкою. Чому Ви так вважаєте, і яким чином мають діяти військові, щоб ефективно захищати своє населення. Чого правозахисники очікують від військових захисників?
Закон не забороняє, а рекомендує розміщувати воєнні об’єкти подалі від цивільних
– Я вважаю, що в Amnesty International помилково інтерпретують закон. Якщо ви подивитесь на Статтю 58 Додаткового протоколу від 1977 року, то побачите, що там написано, що сторони, які перебувають у конфлікті, «максимально можливою мірою» мають вивести цивільне населення із районів, де ведуться бойові дії, мають уникати розміщення воєнних об'єктів у густонаселених районах, вживати інших необхідних запобіжних заходів щодо захисту цивільного населення від небезпек, що виникають у результаті воєнних операцій.
Тобто закон не забороняє, а рекомендує розміщувати воєнні об’єкти подалі від цивільних. Військових закликають уникати таких ситуацій, але якщо ваш противник намагається захопити місто, веде бої за це місто, а ви намагаєтеся його захистити, то ви не можете уникнути бойових дій в умовах міста.
Якщо б українські війська не робили цього, росіяни просто захопили б міста і війна б на цьому скінчилася – українці б уже програли війну. Сучасні війни ведуться в містах. Скажімо, той факт, що американські війська воювали в Іраку в містах, не означає автоматично, що вони порушували міжнародне гуманітарне право.
Також українська влада багато робила для того, щоб вивезти населення з районів ведення війни. Але коли іде бій, то це зробити неможливо. Ми також знаємо, що для того, щоб вивезти цивільне населення зі зони бойових дій, потрібно домовлятся з росіянами про припинення вогню і створення гуманітарних коридорів для безпечного вивезення населення. В багатьох випадках росіяни погоджувалися, а потім починали обстрілювати ці гуманітарні коридори, чим убивали населення ще ефективніше, ніж тоді, коли б ці люди залишалися в укриттях у місті.
І на останок, не всі цивільні хочуть покидати своє місто. А вивезти всіх силою ви не можете, тому завжди у місті хтось залишиться, і це не означає, що військові порушують цим закони війни.
Не треба також забувати про те, що зобов’язання берегти життя цивільних лежить не лише на українських, але і на російських військах, але вони це ігнорують. Бо росіяни воюють лише таким способом, при якому гине велика кількість цивільного населення.
– Ви проводили розслідування в багатьох країнах, як слідчий ООН – в Лівії, Афганістані, Сирії. Чи ви бачили якісь закономірності в тому, як ведуться ці війни?
– Моделі поведінки є цілком очевидні. Те, що ми бачимо сьогодні в Україні є дуже схожим на те, що я бачив, коли працював в Сирії. Росіяни перенесли в Україну свій сирійський досвід – вони бомбардували там шпиталі, інші медичні установи, прямо стріляли по цивільних, використовували невибіркову зброю. Вони брали в облогу міста, використовували продукти харчування та сексуальні злочини як інструмент, як зброю.
Я також пригадую подібну тактику і під час війни в Грузії, де я був як дослідник Human Rights Watch. Там росіяни також використовували невибіркову зброю. Цікаво, що вони не лише ту саму тактику, ті самі методи використовують, але і ту саму зброю.
– Непокарані злочини повторюються? Росіяни сприймають це як успішний досвід?
Уроки, які росіяни винесли із Сирії, полягали в тому, що порушення законів війни приносить успіх
– Важко сказати, як вони мислять, але їхні дії в Сирії були успішні. Коли в 2014 році Башар Асад програвав війну, він звернувся до Володимира Путіна, і російський президент прислав армію, яка діючи такими методами, як я описав, повернула хід війни на користь Асада. Тобто уроки, які росіяни винесли із Сирії, полягали в тому, що порушення законів війни приносить успіх.
– Це продумана кампанія залякування?
– Так, до певної міри, це – поза сумнівом. Коли ви заходите в таке місто, як Буча, і залишаєте після себе на вулицях трупи зі зав’язаними за спиною руками, то ви не просто вбиваєте людей, але і намагаєтеся залякати – посилаєте сигнал всім іншим.
Але, я думаю, що це залякування їм якраз не вдалося в Україні. Українці не злякалися, а мобілізувалися на захист країни.
– Як зауважує багато оглядачів, робота з розслідування воєнних злочинів в Україні розпочалася негайно після їхнього здійснення, не чекаючи завершення війни. Але прокуратура говорить про десятки, якщо не сотні тисяч таких злочинів, які доведеться розслідувати. Чи готова українська правоохоронна система до такого виклику, як ви це бачите з досвіду спілкування зі слідчими, які вже почали роботу над цими справами?
Люди мають розуміти, що справедливість не буде досягнута негайною, потрібен час. Дійсно, коли я працював слідчим в ООН, то ми приїжджали вже тоді, коли конфлікт закінчився і ми могли отримати безпечний доступ до місць злочинів, але багато доказів до того часу вже неможливо зібрати. Українські колеги почали працювати від самого початку. Перед ними - колосальна праця, але її потрібно зробити.
Ми навчаємо слідчих та прокурорів з України міжнародних процедур та стандартів. Вони дуже швидко навчаються. Це люди з доброю підготовкою, в них є великий досвід та мотивація.
Також потрібно розуміти, що все це – робота на майбутнє. Міжнародні юридичні механізми є повільними, вони вимагають часу. І тому що справ дійсно неймовірна кількість, це робота на багато років, якщо не десятиліть. Візьміть, наприклад, Міжнародний трибунал по Югославії – він триває вже багато років.
Українським слідчим доведеться вибрати справи, які будуть пріоритетними. Якщо у вас є кілька тисяч справ, то в якихось буде більше, в якихось менше доказів, деякі справи буде простіше довести, вони є чіткіше окреслені, резонансніші – такі як Буча, чи Оленівка, де загинули українські військовополонені.
Люди мають розуміти, що справедливість не буде досягнута негайною, потрібен час
Це – такі справи, на яких би я радив зосередитися, це справи, які легше довести, або вони мають таку суспільну вагу, що їх потрібно розслідувати чимшвидше. Але і ці справи вимагають часу, а робота лише почалася, ми тільки зараз проводимо підготовку слідчих.
– Для багатьох відкладене правосуддя, це все одно, що жодного. Вони не хочуть чекати. Що як українці захочуть взяти правосуддя у власні руки, наприклад, помститися полоненим росіянам?
Думаю, що потрібно бути дуже сміливою людиною, щоб порушити справу проти своїх власних військових
– Так, це важливе питання. Одна з перших речей, про які я кажу українським слідчим, що розслідують воєнні злочини, це те, що їм доведеться розслідувати злочини, хто б їх не вчинив. Чи йдеться про російських військових, чи про вагнерівців, чи про озброєних цивільних, чи власних військових. Якщо в них є вагомі докази воєнного злочину, вони мають його розслідувати і довести до суду.
Думаю, що потрібно бути дуже сміливою людиною, щоб порушити справу проти своїх власних військових, але важливо це робити. Є закон, є вимога бути безстороннім, є внутрішня система правосуддя.
Якщо, скажімо, є докази того, що український військовий вбив російського полоненого. Ця справа не повинна йти у міжнародні суди. Україна сама має бути спроможна її розслідувати і вирішити в суді. До міжнародного суду потрапляють лише ті справи, лише такі випадки, коли країна не може, чи не хоче переслідувати у судовому порядку своїх громадян. Тому ми говоримо про можливість створення спеціального трибуналу для росіян, бо їхній уряд, влада, судова система цим не займаються.
Дивіться також на цю тему:
Всі новини дня
- Голос Америки
Генсек ООН закликає створити периметр демілітаризації навколо ЗАЕС
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у новому зверненні щодо ситуації навколо Запорізької атомної електростанції висловив "надзвичайне занепокоєння" і закликав сторони не вживати дій, які б могли наразити на небезпеку найбільшу атомну електростанцію в Європі.
"Мене надзвичайно непокоїть, як розвивається ситуація на Запорізькій АЕС та навколо неї", - йдеться в заяві.
"На жаль, замість деескалації, у минулі декілька днів надходять повідомлення про інциденти, які викликають значне занепокоєння і, якщо триватимуть, призведуть до катастрофи", - сказав Гутерріш. Він закликав Росію та Україну негайно припинити військову діяльність поблизу странції, забрати військових та обладнання зі станції.
Гутерріш також висловився за укладання технічної угоди з периметру демілітаризації навколо Запорізької АЕС а також підтримав негайний візит місії МАГАТЕ.
Російська сторона подала запит на проведення засідання Ради Безпеки ООН 11 серпня, щоб розглянути сітуацію на ЗАЕС.
Напередодні країни "Групи семи" закликали Росію негайно повернути контроль над Запорізькою атомною електростанцією Україні, звільнити інші атомні об'єкти а також вивести війська за межі міжнародно визнаних українських кордонів. Про це йдеться в заяві міністрів закордонних справ G7, розміщеній на сайті зовнішньополітичного відомства Німеччини.
Посадовці зауважили - український персонал ЗАЕС мусить мати можливість виконувати свою роботу "без погроз та тиску". Захоплення Росією українських атомних об'єктів та інші дії російського війська становлять загрозу для "безпеки цих об'єктів, значно підвищують ризик нещасних випадків в атомній енергетиці та наражають на небезпеку населення України, сусідніх держав та міжнародної спільноти", - мовиться в заяві.
Країни висловили підтримку зусиллям МАГАТЕ із дотримання безпеки ядерних об'єктів, зокрема організацію візиту інспекторів на ЗАЕС.
МАГАТЕ сподівається надіслати команду експертів на станцію, щоб провести оцінку а також надати допомогу в забезпеченні безпеки.
"Команда МАГАТЕ має прибути на Запорізьку [АЕС], так як ми це зробили щодо Чорнобильської та Південноукраїнської [АЕС] раніше цього року", - твітував директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі раніше цього тижня.
Українська компанія "Енергоатом" повідомила про обстріли станції 6 та 7 серпня. РФ звинувачує Україну в обстрілі АЕС.
У вівторок Гроссі заявив, на основі інформації української влади, що обстріл майданчика Запорізької АЕС у суботу, 6 серпня, завдав станції певних ушкоджень, але радіація залишається в нормі.
«На основі інформації, наданої Україною, експерти МАГАТЕ оцінили безпосередню загрозу ядерній безпеці внаслідок суботнього інциденту як відстуню», – заявив у вівторок гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії.
Руйнування російської бази в Криму видно на супутникових знімках
Супутникові знімки, опубліковані в четвер, засвідчили спустошення на російській військово-повітряній базі в Криму, яка за кілька днів до цього зазнала удару, що свідчить про те, що Київ, можливо, тепер здатний завдавати ударів на великій відстані, що потенційно може змінити хід війни.
Знімки, опубліковані незалежною супутниковою компанією Planet Labs, показали три майже ідентичні кратери на російській авіабазі в Саках. База на південно-західному узбережжі Криму зазнала значних ушкоджень від пожежі, на якій чітко видно обгорілі рештки щонайменше восьми знищених бойових літаків.
Росія заперечує, що літаки були пошкоджені і стверджує, що вибухи на базі у вівторок були випадковими.
Україна публічно не взяла на себе відповідальність за напад і не повідомила, як саме він був здійснений.
"Офіційно ми нічого не підтверджуємо і не спростовуємо; існує безліч сценаріїв того, що могло статися. Зважаючи на те, що було кілька епіцентрів вибухів рівно в один і той самий час", - сказав Reuters радник президента України Михайло Подоляк.
Західні військові експерти заявили, що масштаби руйнувань і очевидна точність удару свідчать про новий потужний потенціал із потенційно важливими наслідками.
Росія, яка анексувала Крим у 2014 році, використовує півострів як базу для свого Чорноморського флоту та як основний шлях постачання для своїх сил, які окупували південь України, де Київ планує контрнаступ найближчими тижнями.
"Я не аналітик розвідки, але це виглядає не дуже добре", - написав у Twitter Марк Гертлінг, колишній командувач сухопутними силами США в Європі, посилаючись на зображення руйнувань на російській базі.
"Це дуже добре", - відповів його колега, чотиризірковий американський генерал у відставці Майкл Гейден, колишній глава ЦРУ та Агентства національної безпеки.
Як саме була здійснена атака, залишається загадкою. Деякі українські чиновники цитували припущення, що це могла бути диверсія. Але майже однакові ударні кратери та одночасні вибухи, схоже, вказують на залп нової далекобійної зброї, здатної ухилитися від російської оборони.
Ця база знаходиться далеко за межами радіусу дії ракет, які, за заявами західних країн, вони наразі відправляють в Україну, але в межах радіусу дії більш потужних версій, яких прагнув Київ. Україна також має власні ракети класу «земля-корабель», якими теоретично можна вражати наземні цілі.
Новий етап
Очікується, що найближчими тижнями війна в Україні перейде в нову фазу. Україна відкинула російські війська від столиці, Києва, у березні та з околиць другого за величиною міста Харкова у травні. Росія захопила більше території на сході під час масштабних великих боїв, у яких у червні загинули тисячі військових з обох сторін.
Відтоді лінії фронту здебільшого не рухаються, але Київ каже, що готує великий поштовх, щоб відвоювати південні райони Херсонщини та Запоріжжя, головну частину території, захоплену після вторгнення 24 лютого, яку утримувала Москва.
Росія зміцнила ці регіони, але її захист залежить від можливості контролювати лінії постачання, щоб забезпечити свої війська тисячами снарядів на день, якими звикла стріляти її важка артилерія.
Київ сподівається, що надходження минулого місяця ракетних систем США, здатних вражати російські цілі за лінією фронту, може схилити терези на його користь. Але поки що Захід не надавав ракет більшого радіусу дії, які могли б завдати ударів у самій Росії або вразити численні бази Москви в анексованому Криму.
Росія каже, що її «спеціальна військова операція» прагне захистити російськомовних на півдні та сході, де вона визнає сепаратистів незалежними. Україна та західні союзники кажуть, що початкова спроба повалити уряд у Києві вторгнення зазнала невдачі, і Москва тепер прагне зміцнити свій контроль на якомога більшій території з кінцевою метою знищення України як незалежної країни.
Десятки тисяч людей загинули; мільйони втекли, а міста були знищені після вторгнення Росії 24 лютого.
Бомбардування
Хоча за останні тижні обидві сторони досягли небагато серйозних успіхів, інтенсивні сутички все ще тривають.
Україна повідомила про російські бомбардування вздовж усієї лінії фронту, з району навколо Харкова на північному сході, по всій східній частині Донецької області та на берегах Дніпра в Запорізькій, Херсонській та прилеглих областях.
Губернатор Дніпропетровської області Валентин Резниченко повідомив, що троє людей загинули і семеро отримали поранення в Нікополі на правому березі Дніпра, куди влучили 120 ракет "Град".
"Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей", - повідомив Генштаб України вранці в четвер.
Підтримувані Росією сепаратисти заявили, що захопили Піски, невелике містечко на околиці контрольованого сепаратистами Донецька, де останніми днями точилися бої.
"У Пісках спекотно. Місто наше, але на його півночі та заході залишаються розрізнені вогнища опору", - заявив у Telegram представник сепаратистів Даніл Безсонов.
Українська влада заперечувала факт падіння міста. Reuters не вдалося перевірити ці дані.
Радник президента України Олексій Арестович в інтерв'ю, опублікованому на YouTube, заявив, що російський "рух у Піски" був "безуспішним".
У середу Україна звинуватила Росію у вбивстві щонайменше 13 людей і пораненні 10 ракетами, випущеними з поблизу найбільшої в Європі атомної електростанції, усвідомлюючи, що для українських сил буде ризиковано відкривати вогонь у відповідь.
“Боягузливі росіяни більше нічого зробити не можуть, тому вони безглуздо б’ють по містах, які ховаються на Запорізькій АЕС”, – заявив у соцмережі глава Адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак.
Україна каже, що близько 500 російських військових перебувають на заводі, де продовжують працювати українські техніки. Група семи найбільших промислово розвинутих країн у середу попросила Росію повернути станцію Україні після того, як орган ООН з питань атомної енергетики забив тривогу через можливість ядерної катастрофи.
"Найближчим часом український медіаринок може впасти до 50%". Експерти
Український медіаринок переживає складні часи. Через війну, скорочення рекламних надходжень та зруйновану дистрибуцію, телеканали та друковані ЗМІ припиняють свою діяльність.
Ольга Герасим’юк, голова Національної ради з питань телебачення та радіомовлення каже – війна змінила медіаринок України. Нацрада як регулятор, систематично отримує звернення від телерадіокомпаній про зміни в їхній діяльності. За її словами, багато з медіа мусить тимчасово припиняти мовлення. "І через те, що в нас зараз повністю відсутня реклама, відповідно немає людям за що працювати. Тому у нас таких звернень дуже багато. Проте ми стараємося всіма своїми силами допомогти колегам піднятися", - додає Герасим’юк.
Голова нацради каже, що інституція співпрацює з урядом та прем'єр-міністром України для розробки програм допомоги. Окрім того, нацрада провела власне опитування, в якому взяли участь більше 700 учасників ринку. "Наша мета була встановити: кому та яка допомога потрібна. А головне - як ми будемо бачити інформаційний простір після перемоги, бо треба буде підніматися. Зараз у визволені регіони заходять європейські країни. Вони пропонують відбудову. І ми пропонуємо таку само відбудову, але для медіа", - розповідає Герасим’юк.
Наталія Лигачова, українська медіаекспертка та голова громадської організації "Детектор-медіа" додає: криза на медіа-ринку відбувається по всій Україні. За її словами, багато регіональних ЗМІ закриваються або через фінансову кризу або через окупацію територій. Вона також зазначає, що деякі медіа почали співпрацювати з окупантами.
Непрості часи і у великих медіахолдингах. "Наскільки нам відомо, складна ситуація, наприклад, у Пінчука та "Інтер". Я думаю, що після війни або після закінчення її гарячої фази на нас очікує значне переформатування медійного ринку. Прогнозують, що найближчим часом до 50% ринку може впасти. Прогнози невтішні", - зазначає Лигачова.
Сильно вдарило по ринку і закриття групи телеканалів "Україна 24". Герасим’юк називає це унікальною подією в історії українського медіабізнесу, адже роботу втратили тисячі людей. Проте вона категорично відкидає закиди про те, що на закриття медіахолдингу вплинув закон про олігархів. За її словами, на українському ринку медіавласників, які би реально займалися медіа як бізнесом, не існувало. "Це завжди був так би мовити вторинний бізнес, який насправді підтримував основний. Відповідно, у пана Ахметова крім того, що був ухвалений цей закон, відпала особлива потреба тримати свою медіаімперію, оскільки його основний бізнес, на жаль, практично знищений. Також його політичні інтереси стали менш нагальними. Тому закиди про те, що антиолігархічний закон – це могильник медіа, мені така трактовка не підходить. Бо насправді це зовсім не так", - пояснює свою позицію Герасим’юк.
Лигачова також вважає, що закриття холдингу Рината Ахметова спричинив комплекс факторів. Проте, на її думку, на рішення акціонера так званий закон про олігархів все ж таки вплинув.
Ще одна значна зміна на медіаринку, яка була викликана повномасштабною російською агресією – це об’єднання низки каналів для створення марафону "Єдині новини". Незважаючи на закиди щодо того, що марафон – обмежує свободу слова, монополізує джерела поширення інформації, а також не допускає частину телеканалів, - Герасим’юк переконана, що він відіграє важливу роль.
За її словами, те що Україну вже запросили до Європейського Союзу, відзначивши у висновках Єврокомісії, що Україна змогла навіть під час війни знайти всі можливості для того, щоб дотримуватися свободи слова, - це вже про щось говорить.
Щодо закидів окремих телеканалів, що їх не допускають до марафону, Герасим’юк радить вести перемовини безпосередньо з колегами, які займаються ефіром і не переходити у політичну площину: "Зараз Україні як ніколи потрібна підтримка, а не вибухи всередині. І тим паче це не має впливати на голосування фракцій за будь-які закони у парламенті". Окрім того, Герасим’юк переконана, що під час війни свобода слова обмежується, якщо йдеться про національні інтереси.
Лигачова, у свою чергу, каже, що ідея організації єдиного марафону новин на початку війни була хорошою та на часі, але зараз він вже себе вичерпав. "Окрім того, є питання щодо подачі інформації. Там поки немає представників політсил, окрім влади та інколи з'являється Юля Тимошенко у блоках певних каналів. Марафон також не дає телеканалам заробляти гроші на рекламі. Так, це важливо під час війни мати єдиний голос держави, але має бути військова цензура, а не політична. А ми, все ж таки бачимо, що політична цензура так чи інакше присутня. І це звуження свободи слова", - пояснює вона.
Прийняття законопроекту про медіа зменшить вплив приватного інтересу на медіа. Також це посилить незалежність та роль Національної ради з питань телебачення та радіомовленняОльга Герасим'юк, голова Нацради з питань телебачення та радіомовлення
Найближчим часом на український медіаринок очікує значна зміна правил гри. Експерти, представники галузі та нардепи працюють над законопроектом про медіа. Проект документа значно розширює повноваження нацради, зокрема, надає їй повноваження регулювати не лише радіо та телебачення, а й цифрові та друковані медіа. Окрім того, проект закон уточнює визначення онлайн-медіа — "медіа, що регулярно поширює інформацію в текстовій, аудіо, аудіовізуальній чи іншій формі в електронному (цифровому) вигляді за допомогою мережі інтернет на власному вебсайті, крім медіа, що віднесені цим законом до аудіовізуальних медіа". Також низка норм стосується роботи медіа та регулювання їхньої діяльності під час війни.
Ухвалення законодавства про медіа, яке враховує вимоги Директиви № 1808/2018/ЄС, упорядковує українське законодавство відповідно до рекомендацій експертів Ради Європи та наближає його до правової бази Євросоюзу, є одним із зобов’язань України в межах угоди про асоціацію з ЄС.
За словами Герасим’юк, прийняття законопроекту зменшить вплив приватного інтересу у медіа. Також він посилить незалежність та роль Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Проте, голова нацради відкидає звинувачення, що нацрада буде впроваджувати цензуру та блокувати блогерів. Та називає їх нісенітницею.
Лигачова, у свою чергу, зазначає: останнім часом над документом працювала робоча група, якій вдалося врахувати більшість зауважень, які висловлювало експертне середовище. За її словами, законопроект ще потребує кількох правок, наприклад, щодо процедури призначення президентом членів нацради. "Зараз президент може висувати та призначати у нацраду власноруч кого він захоче. У минулій редакції законопроекту була все ж таки конкурсна комісія, яка надає кілька кандидатур. Нам здається, що все ж таки треба її повернути. Є ще кілька зауважень, але ми будемо виступати за те, щоб приймати цей законопроект", - додає експертка.
Зміни, які запровадить закон, врегулюють питання, які залишалися в сірій зоні медіаринку десятиліттями, а також вплине на боротьбу з російською пропагандою та мовою ворожнечі. Проте, нові правила не зможуть економічно стимулювати ринок, тому, за словами Лигачової, в перспективі галузь зіштовхнеться з ще більшими труднощами виживання.
Британія надасть Україні більше РСЗВ, що можуть вражати цілі на відстані 80 км – Воллес
Велика Британія надасть Україні більше реактивних систем залпового вогню, які можуть вражати цілі на відстані до 80 кілометрів, повідомив міністр оборони Британії Бен Воллес.
За його словами, постачання зброї допоможе Україні захиститися від російської важкої артилерії.
«Цей останній транш військової підтримки дозволить Збройним силам України продовжувати захищатися від російської агресії та невибіркового використання далекобійної артилерії», – цитує заяву Воллеса агентство Reuters.
«Наша безперервна підтримка надсилає дуже чітке повідомлення: Британія та міжнародна спільнота – проти цієї незаконної війни і стоятимуть пліч-о-пліч, надаючи оборонну військову допомогу Україні, щоб допомогти їй захиститися від вторгнення Путіна», – додав британський міністр.
Напередодні у коментарі BBC Бен Воллес, перебуваючи на міжнародній конференції з допомоги України в Копенгагені, підтвердив, що Лондон передасть Україні три додаткові реактивні системи залпового вогню на додачу до тих трьох, які вже є в Києва, а також «значну» кількість ракет до них.
За його словами, Британія «дуже задоволена» тим, як Україна використовує надані Заходом ракетні установки.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum