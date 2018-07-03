Трамп: якби не я, ми мали б війну з Північною Кореєю!

«Перемовини з Північною Кореєю в багатьох сферах йдуть добре!», - наголосив президент США Дональд Трамп у Twitter у вівторок.

Він відзначив, що Північна Корея вже вісім місяців не проводить жодних запусків ракет, або ядерних випробувань.

«Якби не я, ми мали б війну з Північною Кореєю!» - наголосив Трамп.

Дональд Трамп також розкритикував позицію багатьох політиків Демократичної партії та преси: «Вся Азія в захваті. Лише опозиційна партія, яка включає несправжні новини, скаржиться».

Президент США Дональд Трамп та очільник КНДР Кім Чен Ин під час зустрічі 12 червня домовились «працювати з денуклеаризації Корейського півострова». Однак, заяви, що прозвучали під час саміту, не містили деталей домовленості і строків припинення програми.

Під час свого третього за цей рік візиту до Північної Кореї, що відбудеться наприкінці цього тижня, Держсекретар США Майк Помпео планує узгодити плани денуклеаризації країни, незважаючи на те, що останнім часом виникли значні сумніви у бажанні Пхеньяна відмовитись від ядерної програми.

Так, згідно до повідомлень NBC, американські розвідувальні установи вважають, що Північна Корея збільшила виробництво палива для ядерної зброї на ряді таємних об’єктів протягом останніх місяців і може приховувати це, сподіваючись отримати поступки від США.

У звіті Інституту міжнародних відносин Міддлбері в Каліфорнії, опублікованому в понеділок, наводяться супутникові зображення, які показують, що Корея завершує розширення потужностей свого основного заводу, задіяного у процесі виробництва ракет.

За оцінками розвідувального управління Міністерства оборони США, Північна Корея має максимум 50 ядерних боєголовок. Однак, розвідувальні установи США вважають, що Пхеньян може приховувати невідому кількість зброї, включаючи тактичну ядерну зброю малої потужності, у підземних бункерах на території країни.

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