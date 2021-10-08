Радник Байдена каже, що США разом ЄС запобігатимуть кризі з газопостачанням

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Білий дім буде співпрацювати з Європою для запобігання енергетичної кризи на тлі різкого зростання цін на природній газ.

«Сполучені Штати справді стурбовані, що з низки причин пропозиція не встигає за зростанням попиту. Ми засадничо зацікавлені в тому, щоб світове постачання і газу, і нафти було на достатньому рівні, аби підтримувати відродження глобальної економіки, і щоб воно не зупинилося», - цитує агентство Reuters його виступ у Брюсселі 7 жовтня.

Росія в минулому використовувала енергію, як інструмент для примусу, як політичну зброю.

У відповідь на запитання, чи Росія навмисно стримує постачання енергоносіїв, використовуючи їх як важіль, Салліван сказав: «Росія в минулому використовувала енергію, як інструмент для примусу, як політичну зброю».

«Чи це те, що відбувається зараз тут? Висновки я залишу для інших», - передає слова американського посадовця видання Politico.eu.

Джейк Салліван наголосив на потребі «тісної координації між споживачами енергії» та «дипломатичних контактів з виробників енергії».

Найбільшим постачальником газу до Європи є Росія, і на адресу російської компанії Газпром лунають закиди, що вона могла б вгамувати напруженість на ринку, продавши додаткові обсяги.

У Європі ціни на на природній газ цього року зросли на майже 600%.

США забезпечені переважно газом власного видобутку і певну частину експортують, але і в Америці ціни на газ нещодавно сягали найвищого за 12 років рівня.

Російські посадовці наголошують, що виконують контрактні зобов’язання, а президент Путін 6 жовтня заявив, що Росія збільшує газопостачання на захід Європи, зокрема через трубопроводи, які пролягають через Україну.

При цьому заступник російського прем'єр-міністра Олександр Новак сказав, що ціни на газ у Європі могли б знизитися, якби новозбудований газопровід Північний потік-2 швидше отримав дозвіл почати його використання.

Директор української газотранспортної компанії Сергій Макогон на початку жовтня звинуватив Москву у маніпулюваннях газовими потоками.

«В той час як Кремль проштовхує Північний потік-2 як інструмент вирішення енергетичних проблем Європи, зараз через Україну в ЄС можна транспортувати приблизно вдвічі більше газу», - стверджував Сергій Макогон.

Північний потік-2, який пролягає по дну Балтійського моря з Росії до Німеччини, вже збудований, але очікує дозволу на експлуатацію, що може забрати кілька місяців.

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