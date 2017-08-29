Японці захопились експериментами з Bitcoin - Bloomberg

Bitcoin та ряд інших криптовалют шалено зростають в ціні цього року, пише Bloomberg. Найбільш популярна криптовалюта – Bitcoin додала в ціні 358 відсотків. Деякі з менш відомих цифрових валют, наприклад ethereum зростали ще швидше – на рівні 4 000 відсотків.

Це – набагато більше ніж, наприклад, зростання акцій високотехнологічних компаній в 90х, - так звана бульбашка.com. Акції високотехнологічних компаній зросли на 1 000 відсотків протягом всього часу. Bitcoin вже побив цей рекорд, зазначає Bespoke Investment Group, пише Bloomberg.

Японська компанія, що працює в сфері фінансової інформації Fisco Ltd., експериментує, продаючи облігації, деноміновані в Bitcoins.

В Японії регулювання криптовалют є найбільш розвиненим, порівняно до інших країн, тому ця країна стає майданчиком для експериментів з цим інструментом.

1 квітня прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе легалізував криптовалюти як форму платежу і створив правила для аудиту та безпеки. В липні регулятори звільнили купівлю Вitcoin від 8% податку на продаж, прирівнявши їх до акцій та облігацій.

Правова ясність, що є у японських компаній, дозволила їм експериментувати з технологіями блокчейн. Навіть роздрібний магазин Bic Camera Inc. зараз приймає Bitcoin в оплату в деяких своїх магазинах, а Peach Aviation Ltd. планує приймати криптовалюту в оплату бронювання перельотів.

Дивіться також: Як у США компанії намагаються повернути жінок, які залишили роботу, щоб доглядати за дитиною