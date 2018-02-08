Яценюк пропонує Раді виправляти президентський проект про антикорупційний суд

Арсеній Яценюк підтримав створення антикорупційного суду в Україні і так прокоментував своє бачення шляху законопроекту в Верховній раді: "президент висловив своє бачення щодо того, як має бути сформований антикорупційний суд. Парламент ще не висловив свого бачення з цього питання. Вчора спікер заявив про те, що в найкоротший термін законопроект буде включений до порядку денного і я переконаний, що він буде проголосований в першому читанні", - сказав колишній прем’єр-міністр України в інтерв’ю Українській службі "Голосу Америки".

Яценюк переконаний, що парламент матиме змогу внести "зміни, які повинні відповідати рекомендаціям Венеціанської комісії" між першим та другим читаннями законопроекту.

Протягом зустрічей з американськими урядовцями під час свого перебування в Вашингтоні цього тижня, Яценюк наголошував, що подолання корупції вимагатиме більше, ніж створення антикорупційного суду.

"Ми дискутували з нашими американськими партнерами не тільки про суд як один з інструментів боротьби з корупцією. А про всеосяжну програму боротьби з корупцією", - повідомив він.

В інтерв'ю Яценюк назвав шість факторів необхідних для подолання корупції в Україні.

1. Демонополізація економіки.

2. Приватизація державних компаній, адже "саме там сидять політичні корумповані інтереси".

3. Подолання корупції в системі державних закупівель. "Електронні закупівлі дали можливість розкрити цей ринок і зменшити там корупцію", наголосив політик.

4. Реформа правоохоронної системи та системи державної служби. Тут Яценюк, зокрема, відзначив низький рівень заробітних плат держслужбовців. Це питання вирішується в Україні, переконаний Яценюк. "подивіться на загальний рівень заробітних плат і в війську, і в поліції, для суддів – це ж було дуже важливо – і новий Верховний суд вже отримує не 10 тисяч гривень, а сотні тисяч гривень", - наголосив він.

5. Дерегуляція економіки. "Чим менше впливу держави, чим менше всякого роду ліцензій, дозволі, чим менше механізмів цієї корупційної діяльності, тим менше буде самої корупції", - переконаний політик.

6. Децентралізація, "для того, щоб передати ресурси з Києва на низ. І ми це зробили. Тоді місцева влада повинна нести відповідальність перед громадянами, які проживають на цій території, як вони використали ці гроші", - зауважив Яценюк.

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