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Яценюк пропонує Раді виправляти президентський проект про антикорупційний суд

Арсеній Яценюк

Арсеній Яценюк підтримав створення антикорупційного суду в Україні і так прокоментував своє бачення шляху законопроекту в Верховній раді: "президент висловив своє бачення щодо того, як має бути сформований антикорупційний суд. Парламент ще не висловив свого бачення з цього питання. Вчора спікер заявив про те, що в найкоротший термін законопроект буде включений до порядку денного і я переконаний, що він буде проголосований в першому читанні", - сказав колишній прем’єр-міністр України в інтерв’ю Українській службі "Голосу Америки".

Яценюк переконаний, що парламент матиме змогу внести "зміни, які повинні відповідати рекомендаціям Венеціанської комісії" між першим та другим читаннями законопроекту.

Протягом зустрічей з американськими урядовцями під час свого перебування в Вашингтоні цього тижня, Яценюк наголошував, що подолання корупції вимагатиме більше, ніж створення антикорупційного суду.

"Ми дискутували з нашими американськими партнерами не тільки про суд як один з інструментів боротьби з корупцією. А про всеосяжну програму боротьби з корупцією", - повідомив він.

В інтерв'ю Яценюк назвав шість факторів необхідних для подолання корупції в Україні.

1. Демонополізація економіки.

2. Приватизація державних компаній, адже "саме там сидять політичні корумповані інтереси".

3. Подолання корупції в системі державних закупівель. "Електронні закупівлі дали можливість розкрити цей ринок і зменшити там корупцію", наголосив політик.

4. Реформа правоохоронної системи та системи державної служби. Тут Яценюк, зокрема, відзначив низький рівень заробітних плат держслужбовців. Це питання вирішується в Україні, переконаний Яценюк. "подивіться на загальний рівень заробітних плат і в війську, і в поліції, для суддів – це ж було дуже важливо – і новий Верховний суд вже отримує не 10 тисяч гривень, а сотні тисяч гривень", - наголосив він.

5. Дерегуляція економіки. "Чим менше впливу держави, чим менше всякого роду ліцензій, дозволі, чим менше механізмів цієї корупційної діяльності, тим менше буде самої корупції", - переконаний політик.

6. Децентралізація, "для того, щоб передати ресурси з Києва на низ. І ми це зробили. Тоді місцева влада повинна нести відповідальність перед громадянами, які проживають на цій території, як вони використали ці гроші", - зауважив Яценюк.

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    Тетяна Ворожко

    Ведуча програми «Студія Вашингтон», журналіст та редактор. Фокусується на висвітленні українських питань у Конгресі, прямих включеннях із місця подій, американській політиці. Працювала репортером газети «Киевские Ведомости» та програми «Погляд у світ» (УТ-1), сценаристом та журналістом культового шоу «Без Табу з Миколою Вереснем» (1+1). Дописувала до десятка газет і журналів. Співпрацювала з CNN та BBC. Після навчання у США обійняла посаду радника Координатора проектів ОБСЄ в Україні з питань мас-медіа, де протягом двох років запустила десятки проектів, спрямованих на розвиток вільних ЗМІ та зменшення напруги між регіонами країни. Автор двох книг та документального фільму (канал СТБ). Здобула диплом магістра історії КНУ імені Тараса Шевченка та магістра журналістики Університету штату Огайо (Атенс). Мама сина.

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