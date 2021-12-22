Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Держдеп схвалив продаж "Джавелінів" Литві

Архівне фото: постріл "Джавеліна" під час навчань в Австралії, 2019 рік

Державний департамент США схвалив додатковий продаж Литві 230 ракет "Джавелін" та 20 пускових установок на загальну суму 125 мільйонів доларів. Відповідне повідомлення розміщено на сайті Агенції США із співпраці в сфері безпеки. До контракту також входять послуги навчання, підтримка устаткування та логістика.

Раніше Литва отримала схвалення на продаж 111 ракет і 10 установок "Джавелін" на суму більш ніж 28 мільйонів доларів, повідомили у відомстві.

Цей запропонований продаж допоможе покращити безпеку союзника США по НАТО і "є важливою силою для забезпечення миру та стабільності в Європі", заявили у Агенції.

Основними постачальником стане спільне підприємство Raytheon/Lockheed Martin Corporation.

Раніше цього місяця, на тлі зростання загрози ескалації російської агресії проти України, США заявили, що Україна може використовувати американські комплекси "Джавелін" всередині країни з метою самооборони На застосування таких комплексів не накладається географічних обмежень. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі .

"Наше очікування щодо застосування «Джавелін» ... що вони будуть застосовуватись для самооборони. Немає географічних обмежень на те, де їх можуть застосовувати всередині України. Ми очікуємо, що вони будуть застосовані відповідально з метою самооборони", - сказав Кірбі.

Дивіться також: США та Велика Британія направили до України експертів із ведення війни у кіберпросторі -The New York Times. Відео

США та Велика Британія направили до України експертів із ведення війни у кіберпросторі -The New York Times. Відео
Embed
США та Велика Британія направили до України експертів із ведення війни у кіберпросторі -The New York Times. Відео

No media source currently available

0:00 0:00:43 0:00
Direct link

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG