У ЄС завершили епопею з визначенням нових чільних посадовців

У Європейському союзі завершили чотириденну епопею з визначенням нових чільних посадовців ЄС: Європейський парламент обрав свого голову. Рішення щодо решти чотирьох чільних керівників у Євросоюзі несподівано затягнулося: через рішучі заперечення низки країн проти первісних кандидатур, їх після кількох раундів багатогодинних переговорів змогли узгодити тільки під вечір 2 липня, хоча сподівалися вирішити все ще до обіду 1-го. Нові, компромісні кандидатури ще має затвердити Європарламент.

Спікером Європейського парламенту обраний італієць Давід-Марія Сассолі, представник Європейської партії соціалістів. 63-річний колишній журналіст отримав у другому раунді голосування 345 голосів – це була абсолютна більшість від числа тих євродепутатів, хто взяв участь у голосуванні. В першому турі раніше 3 липня він недобрав кілька голосів до такої більшості.

Давід-Марія Сассолі працює в Європарламенті вже 10 років і у травні був обраний до складу законодавчого органу ЄС утретє. А до походу в політику він був журналістом, широко відомим як ведучий головних вечірніх новин громадського телебачення RAI. 2013 року він також невдало змагався за посаду мера Риму.

Лівоцентрист Сассолі пробуде на чолі Європарламенту два з половиною роки з п’ятирічної каденції. За досягненою домовленістю, решту каденції Європарламент буде очолювати представник правоцентристів. Найімовірніше, ним стане представник Європейської народної партії, німець Манфред Вебер – який спершу сам змагався було за керівництво Європарламентом уже нині, а перед тим також претендував і на посаду голови Європейської комісії.

На посаді голови Європарламенту Сассолі замінить іншого італійця Антоніо Таяні. Таким чином, Італія зберегла представництво на найвищих керівних посадах у ЄС після відходу ще двох італійців, голови Європейського центрального банку Маріо Драґі і верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Моґеріні.

Натомість жодного очікуваного представництва не здобули східноєвропейські країни. Спершу на посаду голови Європарламенту лідери ЄС просували іншого соціаліста, болгарина Серґея Станишева – але його кандидатуру відкинули, зокрема, самі соціалісти. Крім того, посаду голови Європейської ради залишає поляк Дональд Туск.

Таким чином, завершилося визначення того, хто має працювати на п’яти чільних посадах у Євросоюзі. Попереднього дня, 2 липня, лідери ЄС нарешті змогли узгодити ще чотири призначення. Це узгодження протривало незвично довго: низка країн виступила різко проти кількох первісних кандидатур, і довелося протягом кількох раундів багатогодинних переговорів узгоджувати нових висуванців.

Інші призначення в ЄС узгоджені, але більшість іще треба затвердити

43-річний бельгієць Шарль Мішель очолить Європейську раду – найвищий керівний орган ЄС, що працює як у режимі самітів Євросоюзу, коли керівники країн ЄС і керівних органів Євросоюзу збираються разом, як це було нині, так і «заочно» – коли його рішення узгоджуються без особистих зустрічей. Роботу цього органу і організує його голова. Мішель, представник лібералів, нині очолює тимчасовий уряд Бельгії, який дослужує останні дні в очікуванні на новий уряд країни після травневих парламентських виборів. Шарль Мішель також знаний як майстер досягнення компромісів, що вкрай важливо в нинішньому Євросоюзі зі стількома розбіжностями між членами.

Він також єдиний із цих чотирьох, чиє призначення остаточне. Ще трьох має затвердити Європарламент більшістю від усіх своїх членів, а їх загалом 751, протягом наступних двох тижнів.

Найбільша небезпека тут чекає на Урзулу фон дер Лаєн. Нині міністр оборони Німеччини (раніше вона також обіймала кілька інших міністерських посад в урядах канцлерки Анґели Меркель), вона відібрана на ще одну найвищу посаду Євросоюзу – голови Європейської комісії, виконавчого органу ЄС, що також має й законотворчі повноваження. Її кандидатура, проте, має в Європарламенті чимало супротивників. Але оглядачі вважають, що нинішнє обрання Сассолі на голову Європарламенту, що таким чином задовольнило бажання самих європарламентарів, зменшить серед них опір кандидатурі 60-річної фон дер Лаєн. Вона має замінити дотеперішнього голову Єврокомісії, люксембуржця Жана-Клода Юнкера.

На голову Європейського центрального банку, який визначає фінансову політику в зоні обігу спільної валюти євро, запропонована нинішня керівниця Міжнародного валютного фонду Крістін Лаґард. Новина про висування 63-річної представниці Франції на нову посаду призвела до зростання активності на європейських ринках капіталу. А на дотеперішній посаді на чолі МВФ вона стала одним із головних діячів під час фінансової кризи в зоні євро.

А чільним дипломатом Європейського союзу, точніше, верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки, має стати Жозеп Боррель. Економіст за освітою, він нині є міністром закордонних справ Іспанії. 72-річний Боррель, каталонець, але рішучий супротивник незалежності свого регіону, має досвід і в європейській політиці: у 2004–2007 роках він очолював Європарламент.

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