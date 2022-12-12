ЄС обговорює Росію, санкції проти Ірану, поповнення фонду оборонної допомоги Україні

БРЮССЕЛЬ, 12 грудня (Reuters) – Міністри закордонних справ Європейського Союзу спробують узгодити подальші санкції проти Росії та Ірану та додаткові 2 мільярди євро (2,11 мільярда доларів) на поставки зброї Україні на зустрічі в Брюсселі в понеділок.

Однак залишалося незрозумілим, чи блокуватиме Угорщина деякі рішення, вдаючись до того, що дипломати засудили як «дипломатію шантажу» через суперечку щодо заблокованих коштів ЄС для Будапешта.

“Це тип дипломатії шантажу, якого ми не хотіли б бачити, але так є», - сказав журналістам дипломат ЄС високого рангу.

Міністри закордонних справ мають розглянути нові санкції проти Ірану та організацій через порушення прав людини під час придушення Тегераном протестувальників і постачання Росії безпілотників.

"Ми збираємося схвалити дуже жорсткий пакет санкцій", - заявив напередодні зустрічі верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель. ЄС «вживе всіх можливих заходів для підтримки молодих жінок і мирних демонстрантів».

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що санкції стосуватимуться, зокрема, Революційної гвардії Ірану.

«Цим пакетом санкцій ми націлені, зокрема, на тих, хто відповідальний за страти, насильство проти невинних людей. Це особливо Корпус вартових революції», — сказала вона журналістам у Брюсселі.

Бербок виступив після того, як Тегеран стратив другого чоловіка, причетного до антиурядових протестів після закликів Революційної гвардії до іранської юстиції діяти швидко та рішуче.

Міністри закордонних справ ЄС також обговорять дев'ятий пакет санкцій проти Росії, який передбачає включення ще майже 200 фізичних та юридичних осіб до санкційного списку ЄС, але Боррель підкреслив, що на цьому етапі ще немає згоди щодо цього. Він сподівався, що це станеться пізніше в понеділок або у вівторок.

Міністри також прагнуть збільшити на 2 мільярди євро фонд, який країни-члени використовували для фінансування закупівлі зброї для Києва, але який був значною мірою вичерпаний протягом майже 10 місяців війни в Україні.

Очікується, що міністри домовляться про цивільну місію в Молдові, яка може просити допомоги в кіберзахисті, боротьбі з корупцією або зміцненні верховенства права.

Очікується, що міністри закордонних справ також прокладуть шлях для трирічної військової місії в Нігері, спочатку з 50-100 військовослужбовців, а пізніше до 300, щоб допомогти країні покращити матеріально-технічне забезпечення та інфраструктуру.

Вважається, що Нігер є однією з найбідніших країн у світі під загрозою можливого поширення насильства з сусіднього Малі, де ісламістські бойовики зміцнюються після виведення французьких та інших європейських сил.

Перед зустріччю міністри поговорять зі своїми колегами зі Східного партнерства – Вірменією, Азербайджаном, Грузією, Молдовою та Україною – країнами, які ЄС намагається підтримати перед обличчям війни Росії в Україні.