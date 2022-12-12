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ЄС обговорює Росію, санкції проти Ірану, поповнення фонду оборонної допомоги Україні
БРЮССЕЛЬ, 12 грудня (Reuters) – Міністри закордонних справ Європейського Союзу спробують узгодити подальші санкції проти Росії та Ірану та додаткові 2 мільярди євро (2,11 мільярда доларів) на поставки зброї Україні на зустрічі в Брюсселі в понеділок.
Однак залишалося незрозумілим, чи блокуватиме Угорщина деякі рішення, вдаючись до того, що дипломати засудили як «дипломатію шантажу» через суперечку щодо заблокованих коштів ЄС для Будапешта.
“Це тип дипломатії шантажу, якого ми не хотіли б бачити, але так є», - сказав журналістам дипломат ЄС високого рангу.
Міністри закордонних справ мають розглянути нові санкції проти Ірану та організацій через порушення прав людини під час придушення Тегераном протестувальників і постачання Росії безпілотників.
"Ми збираємося схвалити дуже жорсткий пакет санкцій", - заявив напередодні зустрічі верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель. ЄС «вживе всіх можливих заходів для підтримки молодих жінок і мирних демонстрантів».
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що санкції стосуватимуться, зокрема, Революційної гвардії Ірану.
«Цим пакетом санкцій ми націлені, зокрема, на тих, хто відповідальний за страти, насильство проти невинних людей. Це особливо Корпус вартових революції», — сказала вона журналістам у Брюсселі.
Бербок виступив після того, як Тегеран стратив другого чоловіка, причетного до антиурядових протестів після закликів Революційної гвардії до іранської юстиції діяти швидко та рішуче.
Міністри закордонних справ ЄС також обговорять дев'ятий пакет санкцій проти Росії, який передбачає включення ще майже 200 фізичних та юридичних осіб до санкційного списку ЄС, але Боррель підкреслив, що на цьому етапі ще немає згоди щодо цього. Він сподівався, що це станеться пізніше в понеділок або у вівторок.
Міністри також прагнуть збільшити на 2 мільярди євро фонд, який країни-члени використовували для фінансування закупівлі зброї для Києва, але який був значною мірою вичерпаний протягом майже 10 місяців війни в Україні.
Очікується, що міністри домовляться про цивільну місію в Молдові, яка може просити допомоги в кіберзахисті, боротьбі з корупцією або зміцненні верховенства права.
Очікується, що міністри закордонних справ також прокладуть шлях для трирічної військової місії в Нігері, спочатку з 50-100 військовослужбовців, а пізніше до 300, щоб допомогти країні покращити матеріально-технічне забезпечення та інфраструктуру.
Вважається, що Нігер є однією з найбідніших країн у світі під загрозою можливого поширення насильства з сусіднього Малі, де ісламістські бойовики зміцнюються після виведення французьких та інших європейських сил.
Перед зустріччю міністри поговорять зі своїми колегами зі Східного партнерства – Вірменією, Азербайджаном, Грузією, Молдовою та Україною – країнами, які ЄС намагається підтримати перед обличчям війни Росії в Україні.
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На Рівненській АЕС завершилася місія МАГАТЕ – Мирослава Гонгадзе. Відео
На Рівненській АЕС завершилася місія МАГАТЕ, що прибула задля допомоги із запобігання небезпеці ядерної аварії під час війни. Українська влада звернулася з проханням про продовження допомоги, включаючи постачання обладнання та надання психологічної допомоги персоналу.
- Голос Америки
Заступник генсека ООН Мартін Гріффітс прибув до України
Заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань, Координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс прибув до України з чотириденним візитом, під час якого посадовець, зокрема відвідає Херсон, Миколаїв а також Київ.
Гріффітс побачить місця проживання внутрішньо переміщених осіб, пункти обігріву, а в Києві проведе зустрічі з українськими посадовцями та дипломатами різних країн, повідомили в ООН.
В ООН вказують - за 9 місяців з початку війни в Україні, майже 18 мільйонів людей – приблизно 40% населення країни – потребують гуманітарної допомоги. ООН і гуманітарні організації, серед яких більшість – українські національні неурядові організації, надали критично необхідну допомогу понад 13,5 млн людей з 24 лютого.
"Нещодавні обстріли енергетичної інфраструктури залишають мільйони людей без засобів для опалення будинків, чистої води чи електроенергії, в той час як настає морозна зима", - йдеться в повідомленні.
- Голос Америки
Зеленський представив Байдену ініціативу проведення Глобального саміту миру
Президент США Джо Байден в телефонній розмові з українським президентом Володимиром Зеленським підтвердив відданість США безпековій, економічній та гуманітарній допомозі України а також притягненню Росії до відповідальності за воєнні злочини і звірства, запровадженню витрат для Росії через агресію. Про це повідомили в Білому домі за результатами розмови президентів, що відбулась в неділю.
Зеленський подякував Байдену за "безпрецедентну" допомогу США і окреслив бачення української сторони щодо подальшої роботи в реалізації кроків, які дадуть змогу припинити війну. Президент України також виступив з ініціативою скликання Глобального саміту миру, повідомили в Офісі президента України. Байден, вказують у Білому домі, відзначив відкритість Зеленського до справедливого миру на основі принципів, викладених в Статуті ООН.
Новий пакет оборонної допомоги США Україні, оголошений минулого тижня, має обсяг 275 млн дол і надає пріоритетного значення протиповітряній обороні та боротьбі з дронами. США також 29 листопада оголосили про виділення 53 млн дол на підтримку енергетичної інфраструктури.
З початку російського вторгнення в Україну 24 лютого, яке Москва називає «спеціальною військовою операцією», Сполучені Штати надіслали Києву безпекову допомогу на суму близько 19,1 мільярда доларів.
Цього місяця законодавці США проголосували за те, щоб наступного року надати Україні щонайменше 800 мільйонів доларів безпекової допомоги.
ЄС закликає до деескалації в Косові, США відправляють до Приштини послів після останніх сутичок
Європейський Союз 12 грудня закликав Косово й Сербію до зниження напруги в регіоні, передає балканська служба Радіо Свобода.
Голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель висловив впевненість, що обидві сторони «хочуть деескалації», і закликав їх до цього.
«Вони повинні повернутися до діалогу, вони повинні подолати цю схильність до вуличних боїв», – заявив він.
Спеціальний посол Сполучених Штатів на Західних Балканах Габріель Ескобар і радник Державного департаменту Дерек Чоллет, як очікується, приїдуть до столиці Косова Приштині 12 грудня. Там вони проведуть переговори з косовськими лідерами, щоб вивчити шляхи зниження напруженості в регіоні.
EULEX – місія Європейського Союзу, якій доручено патрулювати північне Косово – повідомила, що в суботу ввечері в одну з її броньованих машин була кинута світлошумова граната, але ніхто не постраждав. Боррель сказав, що це неприйнятно.
Посольства США в Приштині та Белграді заявили у спільній заяві, що Сполучені Штати «висловлюють глибоку стурбованість поточною ситуацією на півночі Косова».
Вже другий день 11 грудня вантажівки та інші великовантажні автомобілі перекривають кілька основних доріг, що ведуть до двох пунктів пропуску на кордоні з Сербією. Обидва переходи були закриті для руху.
Ситуація на півночі Косова загострилася після затримання колишнього сербського поліцейського Деяна Пантіча. Влада Косова звинуватила його в застосуванні насильства проти посадовців, які займалися підготовкою виборів до місцевих органів влади на півночі Косова.
Багато косовських сербів протестують проти проведення цих виборів, призначених після того, як близько 600 сербських представників залишили органи влади Косова на знак протесту проти рішення уряду про невизнання сербських автомобільних номерів.
Президент Сербії Александр Вучич звернувся до контингенту НАТО, розміщеного в Косові, із закликом схвалити введення туди сербських військових та поліцейських. Вучич каже, що таке право Сербія має відповідно до резолюції Ради безпеки ООН від 1999 року щодо врегулювання косовського конфлікту. Відповіді НАТО поки що немає. 11 грудня Вучич скликав екстрене засідання Ради національної безпеки.
Косово проголосило незалежність у 2008 році, а Сербія вважає регіон своєю територією. Незалежність Косова визнає половина держав-членів ООН, включно зі США та більшістю країн ЄС та НАТО. Водночас Україна та Росія не визнають незалежність Косова.
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