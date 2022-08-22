Боррель: ЄС може почати програму масштабних тренувань українських військових

КОПЕНГАГЕН, Данія. У вівторок Латвія знесе пам’ятник радянської доби, який вшановує перемогу радянської армії над нацистською Німеччиною, повідомила влада через тиждень після того, як Естонія прибрала подібний пам’ятник.

Поліція встановила жовту огорожу навколо пам’ятника, який височіє у парку Перемоги в центрі Риги. Він має 80-метровий (260-футовий) бетонний шпиль із радянською зіркою на вершині та дві групи статуй на березі ставка.

Пам'ятник, побудований у 1985 році, коли Латвія ще була частиною Радянського Союзу, буде демонтовано з використанням техніки у вівторок, заявив Яніс Ланге, виконавчий керівник латвійської столиці. За даними латвійського телебачення, він сказав на прес-конференції, що монумент повалять без використання вибухівки.

Що станеться з пам'ятником після його демонтажу, поки невідомо.

Бетонний обеліск є частиною комплексу, який складається з двох груп статуй — групи з трьох червоноармійців і з іншого боку жінки, яка уособлює «Батьківщину-мати» з високо піднятими руками. Весь комплекс буде демонтовано.

У Латвії, яка має 214-кілометровий (133-мильний) кордон з Росією, проживає велика група етнічних росіян. На щорічне свято Дня Перемоги в Росії 9 травня вони збираються перед пам'ятником, щоб покласти квіти, а також організовують концерти.

Ця подія викликала суперечки серед жителів Латвії, яка, після відновлення незалежності в 1991 році, стала членом НАТО та Європейського Союзу.

На вихідних Російський Союз Латвії заявив, що проведе акцію протесту в понеділок. Група каже, що зібрала понад 10 000 підписів людей, які виступають проти демонтажу пам'ятника, повідомляє Baltic News Service.

Але Ланге сказав на прес-конференції в понеділок, що Ризька міська рада заявила, що не дасть їм дозвіл на проведення протесту.

У травні парламент Латвії проголосував за те, щоб відкрити шлях для знесення пам’ятника в столиці, і Ризька міська рада наслідувала його приклад.

Країни Балтії прибрали багато пам’ятників, які прославляють Радянський Союз або комуністичних лідерів.

У 2007 році перенесення пам’ятника радянському солдату Другої світової війни в столиці Естонії, Таллінні, викликало протести. Минулого тижня Естонія прибрала пам’ятник радянської доби з танком на вершині біля міста Нарва на російськомовному сході балтійської країни та перемістила копію танка до військового музею на північ від Таллінна.

Латвія, Естонія та Литва рішуче виступають проти вторгнення Росії в Україну.