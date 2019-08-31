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В Європі відзначають 30-річчя революцій, що повалили комунізм

  • Голос Америки
Держсекретар США Майк Помпео виголошує промову біля меморіалу "Ворота свободи" в Братиславі в лютому 2019 року з нагоди 30-річчя європейських революцій, що повалили комунізм в регіоні

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Цієї осені виповнюється 30 років з часу історичних революцій в країнах Східної Європи, які спонукали до розпаду Радянського Союзу.

Революції 1989 року "призвели до повалення комуністичного правління в Центральній та Східній Європі, а пізніше до виведення радянських сил з регіону", - йдеться у зверненні речниці Державного департаменту США з нагоди річниці.

"Країни та народи, які були за Залізною завісою, десятиліттями прагнули повернутись до Заходу і роками багато хоробрих дисидентів та опонентів Радянського Союзу працювали, незважаючи на велику ворожість, щоб зробити ці мрії реальністю", - говорить Морган Ортагюс. Речниця наголосила на тому, що США підтримували країни Східної та Центральної Європи у цих перетвореннях.

Революції 1989 року - визначальний етап в об'єднанні Європи. В 1999 році Польща, Угорщина та Чехія приєднались до НАТО а потім до ЄС в 2004 році разом з країнами Балтії, Словаччиною та Словенією, нагадує журналістка Джуді Демпсі в колонці для The Washington Post.

Регіон досяг надзвичайного прогресу і на тепер рівень життя країн, які нещодавно приєднались до ЄС, на 70% відповідає рівню життя в країнах, які давно є членами об'єднання.

Журналістка наголошує на відмінностях пріоритетів міжнародної політики різних країн регіону, які все ще не дозволили ЄС зайняти належне місце на міжнародній політичній та безпековій сцені. Так, нові члени ЄС основовною загрозою вважають Росію, для півдня Європи - основна загроза - міграція з Близького Сходу, а от для таких країн як Франція - загрозу становить тероризм. На цьому тлі визначальним є єдність регіону з питання запровадження санкцій проти Росії. З цього важливого зовнішньополітичного питання Європа дотримується єдиної позиції.

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