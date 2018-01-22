Волкер їде до Києва та на Донбас перед зустріччю з Сурковим

Цього тижня cпецпредставник США з питань України Курт Волкер планує відвідати Україну.

Волкер підтвердив свої плани в коментарі Українській службі «Голосу Америки».

Для того, щоб ознайомитись з ситуацією в регіоні, Волкер в середу 24 січня поїде на cхід України, а вже 25 січня проведе зустрічі з українськими посадовцями в Києві.

В п’ятницю 26 січня у Дубаї Волкер планує зустрітись з помічником президента Росії Владиславом Сурковим.

Під час переговорів сторони обговорять стан конфлікту на cході України, перспективи введення та можливий формат миротворчої місії.

Курт Волкер назвав “кроком назад” минулу зустріч з помічником Путіна Сурковим, що відбулась 13 листопада у Белграді. Він наголосив, що Росія була не готова до сприйняття ідеї про введення повноцінної миротворчої місії ООН на Донбасі.

“Це була приязна зустріч і позитивна дискусія, але це був крок назад. Ми побачимо, що буде на нашій наступній зустрічі”. Так відгукувався Курт Волкер про переговори з Сурковим в листопаді.

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