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Джилл Байден в Парижі відзначає повернення США до ЮНЕСКО
Джилл Байден представляла свою країну на Олімпіаді в Токіо, на коронації короля в Лондоні та на королівському весіллі в Йорданії. Вона має ще одну нагоду застосувати свої навички посла цього тижня, коли Сполучені Штати офіційно знову приєднаються до агентства ООН, яке займається освітою, наукою та культурою в усьому світі.
Байден прибула до Парижа вранці в понеділок у супроводі своєї дочки Ешлі Байден, і разом з іншими VIP-особами виступить на церемонії у вівторок у штаб-квартирі Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. Американський прапор буде піднято на честь повернення США до членства ЮНЕСКО після п'ятирічної відсутності.
ЮНЕСКО прагне сприяти глобальній співпраці в освіті, науці та культурі. Організація веде перелік об’єктів Всесвітньої спадщини, гідними вічного збереження.
Агентство в неділю засудило напад Росії на собор в Одесі та інші об’єкти культурної спадщини в Україні в останні дні та повідомило, що відправить команду до чорноморського портового міста для оцінки збитків.
У своїй заяві ЮНЕСКО зазначила, що історичний центр Одеси був оголошений ЮНЕСКО об’єктом Всесвітньої спадщини на початку цього року, і заявила, що атаки російських військ суперечать нещодавнім обіцянкам російської влади вжити запобіжних заходів, щоб зберегти такі об’єкти по всій країні.
Байден відвідає історичне місце у Франції, Мон-Сен-Мішель, 1000-літнє бенедиктинське абатство, яке було внесене до списку Всесвітньої спадщини в 1979 році. Воно розташоване на острові в Нормандії, на півночі країни.
Перша леді США також відвідає американське кладовище та меморіал у Бретані, щоб віддати шану понад 4400 військовослужбовцям США, похованим там, більшість із яких загинули в Нормандії та Бретані під час Другої світової війни. Вона також прибуде до Єлисейського палацу в Парижі у вівторок, де зустрінеться з Бріжит Макрон, колишньою вчителькою та дружиною президента Франції Еммануеля Макрона.
Жінки зустрічалися кілька разів протягом останніх двох років, зокрема у Вашингтоні в грудні минулого року, коли Макрон перебував з державним візитом у США.
Високопосадовці уряду США заявили, що повернення до ЮНЕСКО відповідає меті президента США зміцнити глобальне партнерство та повернути американське лідерство до ООН та інших міжнародних організацій, щоб протидіяти країнам, які не поділяють цінності США.
Інші говорили, що Джилл Байден, яка викладає англійську та письмо в громадському коледжі Вірджинії, найкраще підходить для того, щоб представляти Сполучені Штати в Парижі у вівторок.
«Перша леді як людина, яка все життя викладає та вірить в силу освітніх можливостей у всьому світі, має честь допомогти відсвяткувати цю важливу віху, — сказала Елізабет Александер, прес-секретарка. - Вона з нетерпінням чекає на можливість знову підняти прапор Сполучених Штатів у штаб-квартирі ЮНЕСКО, демонструючи відданість нашої країни міжнародній співпраці в освіті, науці та культурі».
США вийшли з організації, що базується в Парижі, у 2018 році за президентства Дональда Трампа, республіканця, який стверджував, що ЮНЕСКО упереджено ставиться до Ізраїлю.
Адміністрація Байдена, демократа, прагнула брати участь в організації, через занепокоєння, що Китай заповнить порожнечу в лідерстві, утворену відсутністю США.
У червні адміністрація оголосила, що подасть заявку на повернення до організації, що складається з 193 членів, яка також відіграє важливу роль у встановленні міжнародних стандартів штучного інтелекту та технологічної освіти.
Раніше цього місяця керівна рада організації проголосувала за схвалення плану Байдена щодо повторного вступу, і США надали документ, який засвідчує, що вони приймуть запрошення стати 194-м членом ЮНЕСКО.
«Наша організація знову рухається до універсальності», — сказала тоді генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азуле. Вона назвала повернення США «чудовою новиною для багатосторонності в цілому. Якщо ми хочемо протистояти викликам нашого століття, відповідь може бути лише колективною». У 2017 році адміністрація Трампа оголосила, що США вийдуть з ЮНЕСКО, посилаючись на антиізраїльську упередженість. Це рішення набуло чинності через рік.
США та Ізраїль припинили фінансування ЮНЕСКО після того, як вона проголосувала за включення Палестини до числа держав-членів у 2011 році.
Адміністрація Байдена подала запит, щоб включити до бюджету 2024 року 150 мільйонів доларів для внесків та виплати заборгованості ЮНЕСКО. План передбачає подібні запити на наступні роки до повного погашення боргу в розмірі 619 мільйонів доларів.
Це становить значну частину річного операційного бюджету ЮНЕСКО в 534 мільйони доларів. До виходу США забезпечували 22% загального фінансування агентства.
Раніше Сполучені Штати виходили з ЮНЕСКО за адміністрації Рейгана в 1984 році, оскільки вважали, що агентством погано керують, там є корупція і його використовують для просування радянських інтересів.
США знову приєднались у 2003 році під час президентства Джорджа Буша. На церемонії виступила дружина Буша Лора, колишня вчителька початкової школи та бібліотекар.
Представляти президента вдома та за кордоном є важливою частиною діяльності першої леді, і Джилл Байден подорожує принаймні кілька разів на тиждень, щоб просувати ініціативи адміністрації. Поїздка до Парижа – її четверта самостійна міжнародна подорож цього року. У лютому вона відвідала Намібію та Кенію, а в травні здійснила поїздку до Лондона на коронацію короля Карла III.
У червні вона поїхала до Йорданії, щоб відвідати королівське весілля сина короля Абдалли II, а потім відвідала Єгипет, Марокко та Португалію. Перед тим, як полетіти до Парижа в неділю ввечері, вона була брала участь в події зі збору коштів у п’ятницю та суботу в Массачусетсі для виборчої кампанії свого чоловіка.
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- Голос Америки
Після саміту НАТО Путін перейшов до зухвалих обстрілів України – МЗС Литви
Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив, що після саміту НАТО у Вільнюсі Путін відчув зухвалість і перейшов до ескалації, вийшов із зернової угоди, провів нові атаки проти Одеси і Дунайського порту. Посадовець переконаний - прийшов час подвоїти зусилля у допомозі Україні перемогти та стати членом НАТО.
“Після саміту НАТО у Вільнюсі Путін відчуває зухвалість до ескалації, виходу із зернової угоди, нападу на Одесу і на дунайський порт. Ми маємо переконатись, що нашу рішучість допомогти Україні досягти перемоги та членства в НАТО краще розуміють. Час подвоїти наші зусилля”, – заявив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.
Посилення обстрілів України та розширення зони обстрілів до Чорного моря, Миколаївської та Одеської областей може бути пов’язано із тим, що Україну не запросили до НАТО, вважає канадський експерт Майкл Маккей. “Результатом саміту в НАТО було те, що Україну не запросили до НАТО та не надали чітких часових рамок, коли Україна зможе приєднатись. Внаслідок цього російська терористична держава посилила атаки та розширила їх у Чорному морі, Миколаївській та Одеські області, – прямо поряд із кордоном із Румунією”.
На обстріли Одещини та зернової інфраструктури відреагували і інші союзники України.
Посолка Великої Британії Мелінда Сіммонс заявила, що Росія обстрілами портової інфраструктури продовжує перешкоджати тому, щоб українське зерно дійшло до тих, хто його потребує.
“Росія атакувала минулої ночі ще більше зернової експортної інфраструктури, поціливши дунайські порти. Росія активно перешкоджає тому, щоб українське зерно дійшло до тих, хто його потребує і докладає зусиль, щоб це зерно було або заблоковане, або знищено”, – заявила Сіммонс.
Вчора Сіммонс також відреагувала на обстріли Одеси. Вона зауважила, що в центрі Одеси, куди поцілили російські ракети не було військових об’єктів. «Одеса, центр міста, зазнав бомбардування Росії. Жодних військових об'єктів. Просто гарне українське місто, внесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зазнає переслідувань за порти, через які експортують життєво важливі продукти у всьому світі», – написала Сіммонс у Twitter.
«Продовжуються невпинні напади Росії на мешканців та інфраструктуру Одеси, об’єкт всесвітньої спадщини та порт, життєво важливий для глобальної продовольчої безпеки», - написала очільниця посольства США в Україні Бріджит Брінк.
Вона додала: «Тут не виправдана війна проти України та її народу спричиняє жахливі наслідки. Зруйнований собор, зруйновані будинки та спалені зернові силоси знову мають дати зрозуміти, що це має значення всюди».
Результати саміту НАТО у Вільнюсі цього місяця розчарували низку оглядачів, однак в самому Альянсі заявляють, що після саміту - Україна стала ближче до Альянсу ніж будь-коли.
“Україна зараз ближче до НАТО, ніж коли-небудь”, – заявив генеральний секретар НАТО у підсумковій прес-конференції НАТО у Вільнюсі генеральний секретар НАТО. Він також наголосив, що вчора союзники ухвалили багаторічний план допомоги Україні у переході від армійських стандартів та озброєнь радянських часів до стандартів, які повністю сумісні з НАТО.
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- Голос Америки
"Така можливість виникає раз на покоління" - ЦРУ, МI6 хочуть залучити шпигунів з Росії
Розвідки США та Великої Британії звертаються до росіян із закликом до співпраці.
Директор ЦРУ Вільям Бернс назвав розчарування війною в Україні та діями Путіна серед росіян, шансом долучити до співпраці з американською розвідкою російську еліту.
"Для нас було б безглуздо не скористатись із цієї можливості, що справді виникає раз на покоління в плані людських розвідувальних ресурсів", - заявив він під час виступу на Аспенському безпековому форумі в четвер.
Бернс зауважив, що відеозвернення ЦРУ до росіян під назвою "Чому я звернувся до ЦРУ: моє рішення" набрало 2,5 мільйона переглядів лише за перший тиждень після публікації в Telegram.
В коментарі виданню The Hill Бернс заявив, що ЦРУ зацікавлені в інформації щодо російського вторгнення до України, "однак, ми також розуміємо, що це вторгнення - симптом ширших питань в російській системі і ми хочемо отримати ширшу інформацію щодо Росії також".
Із закликом до росіян співпрацювати з британською розвідкою звернувся і директор Мі-6 Річард Мур. У промові в Празі Мур заявив: "Зараз багатьох росіян мовчки жахаються тим, як збройні сили їхньої країни знищують українські міста, викидають невинні родини із помешкань, викрадають тисячі дітей", - сказав Мур.
"Наші двері завжди відкриті", - додав голова агенції.
ISW про заяви Лукашенка: сили "Групи Вагнера" в Білорусі поки не становлять загрози для Польщі чи України
Американський Інститут вивчення війни (ISW) назвав інформаційною операцією слова Олександра Лукашенка, який напередодні на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що «вагнерівці» хочуть «на екскурсію до Варшави і Жешува».
«Немає ніяких ознак того, що бійці "Групи Вагнера" в Білорусі мають важке озброєння, необхідне для проведення серйозного наступу на Україну чи Польщу без значного переозброєння, оскільки умовою угоди Путіна-Лукашенка-Пригожина про припинення збройного заколоту було те, що «Вагнер» передає таку зброю Міністерству оборони Росії», – йдеться у повідомленні.
За словами аналітиків, знімки Maxar головної бази «Вагнера» в Целі під Осиповичами від 23 липня вказують на те, що транспортні засоби, які зараз припарковані на базі «вагнерівців» у Білорусі – це переважно сотні легкових автомобілів, невеликих вантажівок і приблизно 35 напівпричепів.
«Сили «Вагнера» в Білорусі не становлять військової загрози для Польщі чи України, принаймні поки вони не будуть переоснащені механізованою технікою. Навіть тоді вони не становитимуть серйозної загрози для НАТО», – наголосили в ISW.
В Інституті вивчення війни також зауважили, що Лукашенко сказав Путіну, що ПВК «Вагнер» залишиться в центральній частині Білорусі, «ймовірно, непомітно нагадуючи Путіну про загрозу, яку все ще становить для нього військова організація «Вагнер», і підкреслюючи контроль Лукашенка над цією силою».
«Заяви Лукашенка, ймовірно, мали на меті змусити Путіна замислитися над незручним (для Путіна) фактом, що новий гарнізон «Вагнера» в Білорусі розташований вдвічі ближче до Москви, ніж попередня база ПВК на півдні Росії. Попередня база групи «Вагнера» в Краснодарському краї РФ розташовувалася приблизно за 1370 км від Москви, тоді як її нова база в Білорусі розташована приблизно за 720 км уздовж чудової військової траси», – йдеться в повідомленні.
Ввечері 22 липня Олександр Лукашенко прибув до Санкт-Петербурга на переговори з Володимиром Путіним. Це була їхня перша зустріч після організованого ватажком угруповання «ПВК Вагнера» Євгеном Пригожиним заколоту і подальшого переміщення на білоруську територію найманців групи – за погодженням із Мінськом.
Ця зустріч відбулася на тлі прибуття сил російської компанії «Вагнер» до Білорусі. За даними моніторингового проєкту «Беларускі Гаюн», в країні перебувають понад дві тисячі «вагнерівців», а вранці 23 липня до країни прибула їхня десята колона.
Польща після прибуття до сусідньої Білорусі російських найманців висловлювала занепокоєння. Через це Варшава вирішила посилити свій східний кордон.
Росії потрібні союзники, тому вона проводить саміт з країнами Африки. Основні питання - "Група Вагнера", продовольство
НАЙРОБІ, Кенія (AP) — Росія шукає союзників у вторгненні до України і давній партнер США з безпеки - Кенія - не видається очевидним вибором. Але через кілька годин після того, як Росія розірвала домовленість щодо забезпечення надходження зерна з України, посол Москви звернувся до однієї з африканських країн, яка найбільше відчує наслідки цього.
У своїй статті для двох найбільших газет Кенії посол Дмитро Максимичев звинуватив Сполучені Штати та Європейський Союз у зриві угоди, стверджуючи, що вони «застосували всі хитрощі», щоб утримати російське зерно та добрива від світових ринків. «Тепер, мої дорогі кенійські друзі, ви знаєте всю правду про те, хто використовує їжу як зброю», — написав він.
Такі зухвалі заяви можуть звучати і цього тижня на другому Російсько-Африканському саміті. Основні питання - поставки зерна, а також майбутнє "Групи Вагнера". Саме в цей час Росія приймає делегації майже 50 африканських країн, які мають значні зв'язки з Москвою в сільськогосподарській та продовольчій сферах продукції та безпеки. Скільки глав держав візьме участь, невідомо.
Уряд президента Росії Путіна прагне продемонструвати відданість континенту з населенням 1,3 мільярда людей, який відіграє все більшу роль на світовій арені. 54 країни Африки складають найбільший блок голосів в Організації Об’єднаних Націй і були більш розділені, ніж будь-який інший регіон, щодо резолюцій Генеральної Асамблеї, які критикують вторгнення Росії.
Якщо після дводенного саміту, що завершиться у п’ятницю, країни не відчуватимуть, що їх почули, вони можуть дистанціюватися від Росії, сказав аналітик Кемерон Гадсон із американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень. «Я думаю, ви могли побачити, як африканці починають голосувати ногами, — сказав він. - Це вирішальний момент як для Африки, так і для Путіна в їхніх стосунках».
Путін неодноразово заявляв, що Росія запропонує безкоштовне зерно африканським країнам з низьким рівнем доходу після виходу із зернової угоди. «Я хочу запевнити, що наша країна здатна замінити українське зерно як на комерційній, так і на безоплатній основі», — сказав Путін у понеділок у заяві, стверджуючи, що Росія відправила в Африку майже 10 мільйонів тонн зерна в першому півріччі цього року.
Російська військова компанія "Група Вагнера" після спроби повстання проти Москви стане актуальною проблемою для таких країн, як Судан, Малі та інших, які укладають контракти з групою найманців в обмін на природні ресурси, такі як золото. Міністр закордонних справ Росії заявив, що робота "Групи Вагнера" в Африці продовжиться.
На саміті можуть обговорити мирну пропозиції для України, яку намагалися висунути лідери африканських країн, заявив газеті «КоммерсантЪ» посол Росії з особливих доручень Олег Озеров.
Сам Путін відвідав Африку на південь від Сахари лише раз за понад два десятиліття перебування при владі. Минулого тижня після значного дипломатичного тиску Південна Африка оголосила, що Путін погодився не відвідувати там економічний саміт у серпні через ордер на його арешт виданий Міжнародним кримінальним судом через його дії в Україні.
Дебати в Південній Африці щодо того, чи варто його заарештовувати, були ще однією ознакою амбівалентного ставлення до Москви з боку колись стабільного союзника США. Але в п’ятницю офіс президента Сиріла Рамафоси чітко заявив, що лідери африканських країн працюють над «припиненням дестабілізуючої українсько-російської війни», заявивши, що це в економічних інтересах континенту.
Африканський центр стратегічних досліджень, який підтримується США, прогнозує, що Росія спробує залучити до своєї орбіти інші впливові країни, включаючи Ефіопію, Конго, Нігерію та Сенегал.
Африка є «найпривітнішим регіоном для Росії з усіх інших регіонів у світі», – сказав Джозеф Зігль з центру. Подібно до Китаю, Росія намагається викликати відразу африканських країн до почуття диктату глобальних держав. Посол Росії в Кенії отримав похвалу від міністра закордонних справ цієї країни минулого тижня, коли він заперечив проти заяви США та союзників, які висловили стурбованість бойовими кулями, використаними під час протестів у Кенії через зростання вартості життя. «Якщо це не втручання у внутрішні справи, то що?» — запитав Максимичев.
«Дякую @russembkenya за цю принципову позицію», — відповів міністр закордонних справ Кенії Корір Сінг’Оей — лише через день після того, як назвав рішення Росії розірвати зернову угоду «ударом у спину».
Незважаючи на високу популярність в Африці, Росія інвестує в неї порівняно мало. На першому саміті Росія-Африка в 2019 році Путін пообіцяв подвоїти торгівлю Росії з континентом протягом п’яти років. Натомість він зупинився на рівні близько 18 мільярдів доларів на рік.
Москва пропонує менше 1% того, що надходить до Африки у вигляді прямих іноземних інвестицій, майже не надаючи гуманітарної допомоги. Але Росія може налагодити зв’язки з африканськими країнами так, як це не вдається Заходу, сказав Тім Кал’єгіра, угандійський аналітик і письменник. «Росія є однією з небагатьох європейських країн, які є союзниками Африки в поглядах на гомосексуальні стосунки: «Ми традиційна християнська країна. Щоразу, коли у вас є законопроект проти геїв, ми з вами", - сказав він. Це також може зіграти на користь таких союзників США, як Нігерія та Гана, сказав Кальегіра.
Цього року Уганда зіткнулася з критикою з боку Вашингтона через новий закон, який передбачав смертну кару за «гомосексуалізм при обтяжуючих обставинах». Президент США Джо Байден пригрозив санкціями через «відступ від демократії» свого давнього партнера. Тепер президент Уганди Йовері Мусевені зазначений як учасник дискусії на російсько-африканському саміті на тему «Які форми нового колоніалізму сьогодні нав’язує глобальна більшість Заходом?»
Уганда також була одним із найбільших покупців зброї з Росії, головного постачальника зброї в Африці, разом із Алжиром, Єгиптом, Марокко, Ефіопією, Анголою та Буркіна-Фасо. Кальегіра сказав, що тепер Росія може укладати угоди про постачання зерна з окремими африканськими країнами, послаблюючи будь-яку позицію континенту щодо війни.
Минулого року США провели власний Африканський саміт у рамках зростаючої кількості африканських зустрічей держав, включаючи Китай, Францію, Туреччину, Японію та Велику Британію. «Варто запитати, чому американці повинні піклуватися про конкуренцію в Африці або інвестувати в її стабільність. Відповідь зрозуміла: Африка готова сформувати 21-е століття як демографічна та економічна держава, що найшвидше зростає у світі», – сказав цього місяця підкомітету Палати представників США Джозеф Сані з Інституту миру США. «До 2050 року африканці становитимуть чверть світового населення», — додав він. Делегації, які прямують до Росії, закликають використати це на свою користь.
«Африканські держави, безсумнівно, воліли б стати королями, ніж потрапити в чергову проксі-війну, — написав на початку цього року консультант африканського Інституту досліджень безпеки Ронак Гопалдас. - Розумний підхід полягає в тому, щоб розподілити ці повноваження для отримання максимальної вигоди».
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