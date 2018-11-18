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Джо Байден взяв з притулку собаку (ФОТО)

Джо Байден

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Колишній віце президент США Джо Байден та його дружина Джил Байден взяли з притулку німецьку вівчарку на ім'я Майор (Мейджор).

Родина Байденів доглядала за Майором тимчасово, а тепер офіційно його "всиновила", повідомляє притулок для тварин "Delaware Humane Association" в місті Вілмінгтон, штат Делавар.

"Ми дуже раді привітати Майора в родині Байденів, і ми вдячні притулку "Delaware Humane Association" за їх роботу, спрямовану на пошук постійних домівок для Майора та безлічі інших тварин", йдеться у заяві Джо Байдена та Джил Байден.

У Байденів вже є один собака - німецька вівчарка на ім'я Чемп.

Майор був одним із шести цуценят, яких доставили до притулку після того, як вони отруїлися хімікатами. Цуценята були передані в притулок через фінансові складнощі. Притулок, разом з місцевим центром ветеринарної допомоги, змогли врятувати малечу.

"Ми раді повідомити, що всі шість цуценят знайшли люблячи родині, включаючи родину Байденів", - заявила Патрік Керолл, виконавчий директор притулку.

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Як американські притулки рятували тварин під час ураганів. Відео
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Як американські притулки рятували тварин під час ураганів. Відео

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