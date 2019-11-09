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США

Джон Болтон має інформацію про військову допомогу Україні, яка досі не була розголошена, — адвокат

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Колишній радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон має інформацію про затримку військової підтримки Україні, яка досі не була розголошена на свідченнях у Конгресі США. Про це у листі конгресменам повідомив адвокат Джона Болтона Чарльз Купер.

Джон Болтон брав особисту участь в багатьох подіях, зустрічах та розмовах, про які ви вже отримали свідчення, так само як і в багатьох важливих зустрічах та розмовах, які поки що не були обговорені.
Чарльз Купер, адвокат Джона Болтона

“Джон Болтон брав особисту участь в багатьох подіях, зустрічах та розмовах, про які ви вже отримали свідчення, так само як і в багатьох важливих зустрічах та розмовах, які поки що не були обговорені”, — йдеться у листі.

Попри це, адвокат Болтона наголосив, що його клієнт не збирається давати свідчення у Конгресі, допоки його не зобов‘яже суд.

Раніше Палата представників Конгресу США запрошувала Джона Болтона свідчити перед законодавцями у справі щодо імпічменту Дональда Трампа. Втім, Болтон відмовився і сказав, що в разі офіційної вимоги постати перед Конгресом, він подасть до суду.

В комітетах Палати представників, які ведуть розслідування, відреагували на рішення колишнього радника з нацбезпеки. “Ми шкодуємо про рішення пана Болтона не з’явитись добровільно, однак ми не зацікавлені в судовій тяганині з адміністрацією. Інструкції Білого дому не з’являтись радше додадуть доказів того, що президент перешкоджає роботі Конгресу”, — ідеться в заяві законодавців.

Джон Болтон може бути ключовим свідком у розслідуванні щодо імпічменту Дональда Трампа, оскільки він мав безпосередній стосунок до прийняття рішення про надання військової допомоги Україні. На попередніх свідченнях інші посадовці, в тому числі з Ради Нацбезпеки США неодноразово згадували прізвище Болтона та його негативну реакцію на “приховану” політику Білого дому щодо України.

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