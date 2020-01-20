Британія не готова до нормалізації з Росією через “дестабілізаційну діяльність” Москви

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон сказав російському президентові Володимиру Путіну, що покращення відносин Лондона з Москвою неможливе аж до того часу, коли Росія відмовиться від “дестабілізаційної діяльності”.

...Нормалізація наших двосторонніх відносин неможлива до часу, коли Росія припинить десталізаційну діяльність, яка загрожує Сполученому Королівству та нашим союзникам...

Прес-служба британського уряду повідомила, що застереження пролунало під час зустрічі Джонсона і Путіна у Берліні, де вони 19 січня брали участь у багатосторонній міжнародній зустрічі щодо громадянської війни в Лівії.

“Прем’єр-міністр сказав, що нормалізація наших двосторонніх відносин неможлива до часу, коли Росія припинить десталізаційну діяльність, яка загрожує Сполученому Королівству та нашим союзникам і підриває безпеку наших громадян та нашу колективну безпеку”, - сказано у заяві урядової прес-служби.

Речниця британського прем’єр-міністра повідомила, що Джонсон окремо нагадав Путіну про напад 2018 року в англійському місті Солсбері, де розслідування виявило сліди нервово-паралітичної отрути і перебування двох агентів російської військової розвідки.

“Він (Борис Джонсон) був однозначний у незмінності позиції Сполученого Королівства стосовно Солсбері, що було безвідповідальним застосуванням хімічної зброї і зухвалою спробою вбивства невинних людей на британській території. Він сказав, що такий напад не повинен повторитися”, - написано у заяві.

При цьому в офіційному повідомленні Давнінґ стріт сказано, що Джонсон і Путін у Берліні говорили про потребу для Британії та Росії працювати з “питань міжнародної безпеки” в таких країнах як Лівія, Сирія та Іран.

Прес-служба російського президента повідомляє про розмову Путіна з Джонсоном, але лише вказує без подробиць, що йшлося про двосторонні відносини країн.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель приймала у Берліні представників 11-ти країн, а також ООН, ЄС та інших організацій.

Борис Джонсон окремо зустрічався також з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Джонсон, Макрон і Путін

Останні заяви британського та французького керівників дають підстави вважати, що вони по-різному дивляться на відносини з президентом Росії.

Джонсон в інтерв’ю, опублікованому 23 грудня в британському журналі Spectator, сказав, що він більше не вірить у можливість відновити дружні стосунки з Москвою.

“Я справді вважав, і я думаю багато міністрів закордонних справ і прем’єр-міністрів думали так до мене, що ми могли почати з Росією заново. Це велична країна, з якою ми боролися проти фашизму… Я був справді розчарований тим, що я помилявся”, - сказав Джонсон.

Так він відповів на питання, чи змінив він свою думку стосовно чогось, з огляду на досвід його роботи на посаді міністра закордонних справ з 2016 до 2018 року і коли став прем’єр-міністром у липні 2019 року.

Еммануель Макрон в останні місяці сприяв крокам, які фактично послаблюють міжнародну ізоляцію Москви, започатковану США та ЄС у відповідь на російську агресію проти України і зокрема намагання анексувати Крим.

Французький президент неодноразово, зокрема на саміті НАТО у грудні 2019 року в Лондоні наголошував, що Росія “не ворог” для Заходу.

В коментарі журналістам у січні Макрон сказав, що свідомо намагається проводити активну політику на зближення з Росією.

“Росія захопила Україну і ми вдалися до заходів. Ми на шляху до розв’язання заморожених конфліктів. Але, якщо чекати вирішення усіх заморожених конфліктів для того, щоб рухатися вперед, то можна чекати довго”, - процитувало Еммануеля Макрона міжнародне французьке радіо RFI.

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