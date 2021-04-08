У Колорадо призупинили щеплення вакциною Johnson & Johnson через можливі побічні ефекти у менш ніж 1% щеплених

У Денвері тимчасово закрили центр із вакцинації препаратом Johnson & Johnson через те, що 13 щеплених людей виявили побічні ефекти. Влада штату Колорадо не пояснює про які саме реакції йдеться, проте каже, що ухвалила таке рішення до з'ясування усіх обставин згідно із протоколом.

13 осіб це менше 1% від 1700 щеплених цією вакциною в конкретному центрі з вакцинації. Через закриття центру було скасовано 600 планових щеплень для місцевих жителів, їхню імунізацію перенесли до іншого центру.

AstraZeneca

Напередодні у Європі заявили про визнання ознак можливого зв’язку між щепленнями від коронавірусу вакциною AstraZeneca та рідкісними випадками незвичайних проблем зі згортанням крові.

для більшості людей переваги вакцин значно перевищують можливі ризики

Водночас, там підкреслили, що тромбоз після щеплень надзвичайно рідкісний, тому "ризик померти від коронавірусу набагато більший, ніж ризик померти від можливих побічних наслідків". А отже, переваги та ефективність препарату переважає маловірогідні недоліки.

Також вакцина AstraZeneca є основою програм масової імунізації від коронавірусу у десятках країн світу. Вона виробляється масово і є однією з найдешевших у світі, вимагає надзвичайно низьких температур для зберігання й транспортування, тому вважається доступнішою для більшості країн світу.

мРНК-вакцини

Ймовірність алергічних реакцій від вакцинації зараз досліджують й два інших американських виробники - Pfizer та Moderna, що використали цілком відмінну мРНК-технологію у розробці препарату, ніж Johnson & Johnson та AstraZeneca.

Національний інститут здоров'я США проводить відповідне спеціальне дослідження за участі 3400 добровольців віком від 18 до 69 років та 35 академічно визнаних дослідницьких центрів, що вивчають алергічні прояви, повідомив головний імунолог країни Ентоні Фаучі.

За його словами, ця інформація допоможе лікарям краще пояснювати пацієнтам з історією критичних алергічних реакцій та інших тяжких хронічних хвороб можливі ризики й переваги від цих вакцин. Однак він підкреслив, що для більшості людей переваги вакцин значно перевищують можливі ризики.

Загалом влада США, ЄС та Великої Британії продовжує масову вакцинацію цими препаратами й закликає населення знати й стежити за можливим рідкісним проявом алергічних чи побічних реакцій та повідомляти про це лікарям, але не відмовлятись від щеплення проти коронавірусу.

Дивіться також: «Ігри нескорених-2022» та новий проект Гаррі для Netflix