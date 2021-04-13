Влада США призупиняє щеплення Johnson & Johnson через 6 випадків тромбозу - із майже 7 мільйонів вакцинованих

Центр із контролю та запобігання хворобам США (CDC) та Адміністрація з контролю за харчами та ліками у спільній заяві закликали тимчасово призупинити щеплення вакциною Johnson & Johnson після того, як у шести людей протягом двох тижнів після імунізації розвинувся рідкісний тромбоз.

Загалом цим препаратом, що вимагає лише одного уколу, у США щепили понад 6,8 мільйонів людей, повідомляє CNN.

Всі шість випадків тромбозу розвинулись у жінок віком від 18 до 48 років, симптоми виникли між 6 та 13 днем після щеплення.

Лікарі продовжують наполягати, що такий можливий побічний ефект - дуже рідкісний, менш як 1 випадок на 1 мільйон (менше 0.0001%), і під час клінічних випробувань виявити це неможливо, адже там беруть участь десятки тисяч людей.

Проте щеплення призупинили, щоб здійснити всебічний аналіз і упевнитись у цілковитій безпеці препарату. "Це важливо, щоб переконатись, що медики знають про потенційні побічні ефекти та можуть планувати відповідне виявлення й лікування випадків тромбозу", пише CDC.

Тим часом CDC закликає щеплених цим препаратом слідкувати за можливими симптомами й звернутись до лікарів, якщо протягом трьох тижнів після імунізації вони відчувають сильний головний біль, біль у м'язах чи ногах, задишку.

Раніше так звана "оксфордська" вакцина AstraZeneca, що, як і Johnson & Johnson вироблена на основі аденовірусного вектору, також опинилась у центрі уваги через повідомлення про можливі випадки тромбозу після щеплення.

Тож Європейське агентство лікарських засобів вирішило додати те, що названо "дуже рідкісною загрозою" незвичайних розладів зі згортанням крові до офіційного списку можливих побічних наслідків тієї вакцини.

Висновки зроблені на підставі 86 випадків тромбозу з приблизно 25 мільйонів європейців, яким зробили щеплення вакциною AstraZeneca.

Агентство також повторило, що дані вказують, що серйозні побічні наслідки дуже рідкісні і тому рекомендує далі використовувати вакцину, оскільки користь від неї набагато переважає можливі ризики.

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