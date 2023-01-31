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Борис Джонсон у Вашингтоні: Життєво важливо, щоб Україна отримала усю необхідну техніку якнайшвидше. Відео

Борис Джонсон у Вашингтоні: Життєво важливо, щоб Україна отримала усю необхідну техніку якнайшвидше. Відео
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Борис Джонсон у Вашингтоні: Життєво важливо, щоб Україна отримала усю необхідну техніку якнайшвидше. Відео

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Колишній британський прем'єр Борис Джонсон у Вашингтоні закликав надати Києву всю необхідну зброю, щоб Україна змогла перемогти у  війні вже цього року.

Коментуючи слова президента Байдена про те, що США не будуть надавати Україні винищувачі F-16, Джонсон відповів, що захоплюється тим, що робить його адміністрація у допомозі Україні, і сподівається, що вона буде будувати на цих досягненнях. «Продовжуймо обговорення. Але не відкладаймо. Це життєво важливо, щоб Україна отримала техніку, яка їй необхідна, якнайшвидше», - сказав Джонсон під час спільної із посолкою України Оксаною Маркаровою прес-конференції в Українському домі. На події побувала Тетяна Ворожко.

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