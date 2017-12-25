Військові США вибачились за зникнення "Джуліана Ассанжа"

На офіційній Twitter-сторінці Військово-морських сил США з'явились пояснення з приводу незрозумілого повідомлення зі словами "Джуліан Ассанж", яке раніше з'являлось та негайно було видалено з цієї ж сторінки.

"Цього ранку через випадкову дію авторизованого користувача у складі Департаменту ВМС США з цифрових медіа, офіційним обліковим записом ВМС США було поширено твіт зі словами "Julian Assange". Незумисний твіт було опубліковано буквально на кілька секунд. Його швидко видалив той самий користувач. Випадковий твіт було опубліковано у ході рутинного відстежування трендових тем", - йдеться у твіті від ВМС США.

Раніше у понеділок на деякий час у соціальній мережі Twitter став недоступним обліковий запис засновника сайту Wikileaks Джуліана Ассанжа, який вже багато років переховується у посольстві Еквадору у Лондоні, побоюючись депортації до США.

Американська розвідка вважає, що сайт Wikileaks співпрацює із розвідкою Росії та цілеспрямовано втручався у вибори президента США у 2016-му році.

Тимчасове зникнення сторінки Ассанжа у Twitter поспішили пов'язати із буцімто запланованою Wikileaks публікацією нових викривальних матеріалів.

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