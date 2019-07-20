У США відзначають ювілей подорожі на Місяць і згадують 10-річного хлопчика, який допоміг астронавтам повернутись

Півстоліття тому американська місія "Аполлон-11" дісталася Місяця. 20 липня 1969 році Ніл Армстронг, командувач місією, став першою людиною, яка ступила на Місяць. Він виголосив свою відому фразу: "Це маленький крок для людини і гігантський стрибок для людства".

У цей день також згадують маловідомі сторінки польоту, серед яких і те, що повернутись місії назад на Землю допоміг 10-річний хлопчик.

На час історичного польоту на Місяць батько Грега Форса Чарльз працював директором станції НАСА, що зв'язувала капсулу з астронавтами з центром управління польотом. Після відправлення Аполлон-11 з Місяця на супутниковій антені-тарілці, необхідній для слідкування за рухом корабля, поламався підшипник. Без цієї антени, НАСА ризикувало втратити зв'язок із капсулою, пише NPR.

У пошуках рішення Чарльз зателефонував додому. Він попросив сина приїхати і просунути свою руку у вузький отвір антени і змазати підшипник. Хлопець виконав завдання. Його допомогу у 8-мий день експедиції Apollo 11 відзначив відділ громадських зв'язків НАСА.

"Підшипник було замінено за допомоги 10-річного хлопця Грега Форса, руки якого були достатньо малі, щоб дістати через отвір діаметром у 2,5 дюйма і це зробити", - йшлося в заяві.

Ця історія - лише одна з багатьох, які американці згадують у річницю польоту людини на Місяць.

Протягом всього тижня у США тривали урочистості з нагоди ювілею.

19 липня президент США Дональд Трамп і перша леді приймали у Білому домі астронавтів легендарної місії Аполло11 - Базза Олдріна і Майка Коллінгза, а також родину Ніла Армстронга.

На честь річниці історичної події НАСА повністю відновили диспетчерську, яка координувала місію Apollo 11.

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