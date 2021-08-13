Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Світ

Пентагон заявляє про прибуття морпіхів у Кабул - критики Байдена називать ситуацію в Афганістані провалом

На фото: посольство США у Кабулі

Як заявили у Пентагоні, велика частина американських військовослужбовців, відправлених у Кабул для евакуації дипломатів, прибуде в столицю Афганістану до цієї неділі.

Як заявив речник Пентагону Джон Кірбі, слова якого наводить AFP , в Кабул вже прибули перші морські піхотинці, які займуться евакуацією цивільного персоналу.

"Я очікую, що до кінця вихідних велика частина з 3000 (військовослужбовців) буде на місці", - сказав Кірбі. За його словами, США готові транспортувати з Афганістану щодня "тисячі людей".

Афганістан: Західні країни надсилають війська, аби евакуювати своїх дипломатів. Відео
Embed
Афганістан: Західні країни надсилають війська, аби евакуювати своїх дипломатів. Відео

No media source currently available

0:00 0:01:13 0:00
Direct link

Раніше видання The New York Times повідомило, що США намагаються отримати від Талібану гарантії, що угрупування не атакуватиме посольство США у Кабулі. Як пише видання, США прагнуть уникнути необхідності здійснювати евкуацію. Посольство США в Афганістані закликало американців негайно покинути країну.

Критики президента США Джо Байдена покладають на нього провину за ситуацію в Афганістані.

"Байден та Гарріс пертеворили на повну руїну: кордон США, Афганістан, ціни на пальне та інфляцію - лише за 7 місяців", - твітує колишній посол США у Німеччині за президентства Трампа Річард Гренелл.

"Ми могли залишити 3500 військових в Афганістані та зберегти пристойний статус кво. Адміністрація Байдена обрала виведення військ. Ми спостерігаємо гуманітарну катастрофу та геополітичний провал, а тепер (і це для нас приниження) маємо відправляти 3000 військових, щоб решта американців могли залишити країну", - пише американський політичний оглядач Білл Крістол.

У статті використано матеріали AFP, The Hill, The New York Times.

Дивіться також: В чому небезпека нового законопроекту про медіавласність у Польщі?

В чому небезпека нового законопроекту про медіавласність у Польщі? Відео
Embed
В чому небезпека нового законопроекту про медіавласність у Польщі? Відео

No media source currently available

0:00 0:04:01 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG