Пентагон заявляє про прибуття морпіхів у Кабул - критики Байдена називать ситуацію в Афганістані провалом

Як заявили у Пентагоні, велика частина американських військовослужбовців, відправлених у Кабул для евакуації дипломатів, прибуде в столицю Афганістану до цієї неділі.

Як заявив речник Пентагону Джон Кірбі, слова якого наводить AFP , в Кабул вже прибули перші морські піхотинці, які займуться евакуацією цивільного персоналу.

"Я очікую, що до кінця вихідних велика частина з 3000 (військовослужбовців) буде на місці", - сказав Кірбі. За його словами, США готові транспортувати з Афганістану щодня "тисячі людей".

Раніше видання The New York Times повідомило, що США намагаються отримати від Талібану гарантії, що угрупування не атакуватиме посольство США у Кабулі. Як пише видання, США прагнуть уникнути необхідності здійснювати евкуацію. Посольство США в Афганістані закликало американців негайно покинути країну.

Критики президента США Джо Байдена покладають на нього провину за ситуацію в Афганістані.

"Байден та Гарріс пертеворили на повну руїну: кордон США, Афганістан, ціни на пальне та інфляцію - лише за 7 місяців", - твітує колишній посол США у Німеччині за президентства Трампа Річард Гренелл.

"Ми могли залишити 3500 військових в Афганістані та зберегти пристойний статус кво. Адміністрація Байдена обрала виведення військ. Ми спостерігаємо гуманітарну катастрофу та геополітичний провал, а тепер (і це для нас приниження) маємо відправляти 3000 військових, щоб решта американців могли залишити країну", - пише американський політичний оглядач Білл Крістол.

У статті використано матеріали AFP, The Hill, The New York Times.

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