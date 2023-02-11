NPR - Росія осушує Каховське водосховище

Західні ЗМІ та аналітики повідомляють, що Москва намагається почати черговий великий наступ, зосереджений переважно на сході України. Вони вважають, що йдеться про початкову фазу наступу на сході, яка зростає за масштабами та інтенсивністю.

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Як зауважує газета New York Times (NYT), посилаючись на українських чиновників та аналітиків, десятки тисяч краще навчених та оснащених з числа нових мобілізованих солдатів приєдналися до російських дивізій, які намагаються прорвати добре укріплені українські лінії.

Газета повідомляє, що російські війська атакують з багатьох напрямків уздовж східного фронту, NYT зазначає, що очікується зростання темпів боїв, оскільки Росія посилить артилерійський вогонь на лінії фронту, «щоб допомогти своїм силам проторувати шляхи через міста та села, які вже були спустошені майже роком війни».

Повідомлялося, що найінтенсивніші бої останніх днів ведуться навколо міста Кремінна, де Росія намагається відкинути українські сили поблизу невеликої, але життєво важливої ділянки на сході Донбасу. Місцева влада повідомляє, що інтенсивність обстрілів у цьому районі значно зросла, хоча вони наполягають, що українські сили тримають позиції.

Вашингтонський інститут вивчення війни (ISW) пише, що російські військові блогери критикують військове командування за невдалий наступ на Вугледар, кажучи, що російські командири нічого не вчаться.

Блогери стверджують, що ті самі командири, які керували «надзвичайно виснажливими штурмами 155-ї окремої морської піхотної бригади Павлівки, що поблизу Вугледара, у листопаді 2022 року, тепер несуть відповідальність за невдалу спробу захоплення Вугледара». Як стверджують російські блогери, відео на місцевості ілюструє, що ці командири «продовжують робити ті самі дорогі помилки».

Як зауважують в ISW, одночасно з наступом на сході, російські війська завдали ще одну масштабну серію ракетних і безпілотних ударів по Україні.

З посиланням на українські військові джерела ISW повідомляє, що російські війська випустили понад 100 ракет по критичній і цивільній інфраструктурі по всій Україні. Йшлося про використання ракет С-300 «земля-повітря» в режимі наземної атаки та ракет повітряного і морського базування Х-101/Х-55 і Калібр-28.

Також фахівці ISW звертають увагу на нещодавні повідомлення про проліт російських ракет над територією Румунії та Молдови, коли російські війська випустили дві крилаті ракети з Чорного моря, які, згідно з цими повідомленнями, перетнули повітряний простір Румунії та Молдови, перш ніж увійти в повітряний простір України. Не підтверджуючи, але і не спростовуючи сам факт прольоту ракет, Вашингтонські аналітики зауважують, що малоймовірно, щоб проліт російських ракет над територією країни-члена НАТО спричинив ескалацію.

«ISW продовжує з високою впевненістю оцінювати, що президент Росії Володимир Путін не бажає ризикувати прямим конфліктом з НАТО», – мовиться у повідомленні інституту.

На думку фахівців ISW, ракетні обстріли України продовжать створювати «периферійні ризики» за межами України, такі як ці прольоти або ризик інцидентів ППО, як це було у Польщі 15 листопада 2022 року.

«Однак ISW вважає, що НАТО і окремі країни-члени повністю контролюють свою відповідь і ступінь ескалації, на яку вони захочуть піти у відповідь на випадкові або навмисні російські прольоти або інші провокації», – кажуть фахівці ISW і додають, що ескалація поки не є і в планах Путіна, який, на їхню думку, «не прагне війни з НАТО і навряд чи буде прямо ризикувати ескалацією».