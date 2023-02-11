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NPR - Росія осушує Каховське водосховище
З початку листопада 2022 року російські сили спускають воду в Каховському водосховищі і тепер рівень води там - на найнижчій позначці за тридцять років. Про це повідомляє NPR з посиланням на супутникові дані а також знімки компаній Planet та Maxar, де видно, як вода ллється через ворота а також зменшується рівень води в самому водосховищі.
Видання зауважує - такі дії Росії становлять загрозу для поставок питної води, сільського господарства, а також безпеці Запорізької АЕС.
Минулого тижня про зниження рівня води у Каховському водосховищі повідомили експерти МАГАТЕ. В заяві директора МАГАТЕ Маріано Гроссі від 3 лютого йдеться, що зниження води свідчить про те, що "конфлікт впливає на життєво необхідну інфраструктуру атомної безпеки". Гроссі, однак, заявив, що "зниження рівня води не становить нагальної загрози для фізичної та технологічної безпеки, але може скласти занепокоєння, якщо це триватиме".
"Росія продовжує використовувати воду як зброю у війні в Україні", - відреагував на це повідомлення у Twitter Пітер Глейк, член Академії наук США, засновник Тихоокеанського інституту, Оукленд.
Науковець, який опікується питаннями об'єктів водопостачання, вказував в інтерв'ю Голосу Америки на важливість захисту об'єктів водопостачання в Україні особливо на тлі російських нападів на енергосистему.
"Системи енергопостачання та водопостачання пов'язані. Дуже агресивні напади росіян на українську енергосистему впливають і на поставки води, - казав Глейк в коментарі Голосу Америки в листопаді. - Системи водопостачання потребують енергії для збору води, її очищення до стадії питної, розподілу воду, збирання та очищення каналізаційних стоків. І коли атакують енергосистеми, нападають на системи поставки води і серед наслідків цього – все більші складнощі з доступом до безпечної води, складнощі з каналізацією та стоками".
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- Голос Америки
Проліт російських ракет над територією НАТО навряд чи створить ескалацію – ISW
Західні ЗМІ та аналітики повідомляють, що Москва намагається почати черговий великий наступ, зосереджений переважно на сході України. Вони вважають, що йдеться про початкову фазу наступу на сході, яка зростає за масштабами та інтенсивністю.
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Як зауважує газета New York Times (NYT), посилаючись на українських чиновників та аналітиків, десятки тисяч краще навчених та оснащених з числа нових мобілізованих солдатів приєдналися до російських дивізій, які намагаються прорвати добре укріплені українські лінії.
Газета повідомляє, що російські війська атакують з багатьох напрямків уздовж східного фронту, NYT зазначає, що очікується зростання темпів боїв, оскільки Росія посилить артилерійський вогонь на лінії фронту, «щоб допомогти своїм силам проторувати шляхи через міста та села, які вже були спустошені майже роком війни».
Повідомлялося, що найінтенсивніші бої останніх днів ведуться навколо міста Кремінна, де Росія намагається відкинути українські сили поблизу невеликої, але життєво важливої ділянки на сході Донбасу. Місцева влада повідомляє, що інтенсивність обстрілів у цьому районі значно зросла, хоча вони наполягають, що українські сили тримають позиції.
Вашингтонський інститут вивчення війни (ISW) пише, що російські військові блогери критикують військове командування за невдалий наступ на Вугледар, кажучи, що російські командири нічого не вчаться.
Блогери стверджують, що ті самі командири, які керували «надзвичайно виснажливими штурмами 155-ї окремої морської піхотної бригади Павлівки, що поблизу Вугледара, у листопаді 2022 року, тепер несуть відповідальність за невдалу спробу захоплення Вугледара». Як стверджують російські блогери, відео на місцевості ілюструє, що ці командири «продовжують робити ті самі дорогі помилки».
Як зауважують в ISW, одночасно з наступом на сході, російські війська завдали ще одну масштабну серію ракетних і безпілотних ударів по Україні.
З посиланням на українські військові джерела ISW повідомляє, що російські війська випустили понад 100 ракет по критичній і цивільній інфраструктурі по всій Україні. Йшлося про використання ракет С-300 «земля-повітря» в режимі наземної атаки та ракет повітряного і морського базування Х-101/Х-55 і Калібр-28.
Також фахівці ISW звертають увагу на нещодавні повідомлення про проліт російських ракет над територією Румунії та Молдови, коли російські війська випустили дві крилаті ракети з Чорного моря, які, згідно з цими повідомленнями, перетнули повітряний простір Румунії та Молдови, перш ніж увійти в повітряний простір України. Не підтверджуючи, але і не спростовуючи сам факт прольоту ракет, Вашингтонські аналітики зауважують, що малоймовірно, щоб проліт російських ракет над територією країни-члена НАТО спричинив ескалацію.
«ISW продовжує з високою впевненістю оцінювати, що президент Росії Володимир Путін не бажає ризикувати прямим конфліктом з НАТО», – мовиться у повідомленні інституту.
На думку фахівців ISW, ракетні обстріли України продовжать створювати «периферійні ризики» за межами України, такі як ці прольоти або ризик інцидентів ППО, як це було у Польщі 15 листопада 2022 року.
«Однак ISW вважає, що НАТО і окремі країни-члени повністю контролюють свою відповідь і ступінь ескалації, на яку вони захочуть піти у відповідь на випадкові або навмисні російські прольоти або інші провокації», – кажуть фахівці ISW і додають, що ескалація поки не є і в планах Путіна, який, на їхню думку, «не прагне війни з НАТО і навряд чи буде прямо ризикувати ескалацією».
- Голос Америки
Залужний поділився з генералом США занепокоєнням через використання Росією морських дронів
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поінформував головного генерала США, голову об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі, про ситуацію на полі бою і подякував йому за допомогу США та розуміння потреб ЗСУ, а також висловив занепокоєння у звʼязку з використанням Росією морських надводних дронів. Про це Залужний повідомив у Facebook.
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Телефонна розмова головних військових двох країн відбулась в суботу, повідомили в українському Міноборони. На час публікації Пентагон не видав повідомлення щодо розмови.
У розмові з американським колегою Залужний зазначив, що застосування Росією морських дронів створює загрозу цивільному судноплавству в Чорному морі.
Раніше в соцмедіа було поширено відео на якому, вказують ЗМІ, буцімто видно як російський безпілотний човен, можливо навантажений вибухівкою, врізається в міст в Одеській області. Голос Америки не може незалежно перевірити достовірність відео.
Щодо перебігу бойових дій, Залужний зазначив, що найбільш напружена ситуація наразі на Донецькому напрямку.
"Запеклі бої тривають в районі Вугледара і Марʼїнки. Ми надійно тримаємо оборону. На деяких ділянках фронту нам вдалося відновити раніше втрачені позиції і закріпитися там. Попри постійний тиск ворога, ми продовжуємо утримувати під контролем Бахмут і вживаємо заходів для стабілізації лінії фронту довкола цього міста", - додав український генерал.
"Поінформував свого колегу про підсумки останньої масованої ракетної атаки ворога, підкреслив значення засобів протиповітряної оборони і вкотре подякував за їхнє надання", - написав Залужний в соцмедіа.
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