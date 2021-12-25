У Каліфорнії стрімко росте кількість випадків зараження Омікроном 

50-70% нових випадків заражень коронавірусом в найбільш густонаселених районах американського штату Каліфорнія припадає на штам Омікрон - повідомляє ABC з посиланням на інформацію епідеміологів.

Округ Лос-Анджелес, найбільш густонаселений у штаті, повідомив про понад 10000 нових випадків у п'ятницю, що є вдвічі вищим ніж кількість випадків у середу. Звітність про випадки може затримуватись, через свята.

Департамент охорони здоров'я Сан-Франциско повідомив у четвер, що кількість випадків заражень у Сан-Франциско зростає в три рази швидше, ніж під час літнього сплеску. Чиновники попереджають, що «заразність значно вища, і що в Сан-Франциско, ймовірно, будуть високі показники госпіталізації в найближчі тижні».

«Омікрон поширюється дуже швидко, і всі докази вказують на той факт, що нам потрібно робити більше, щоб захистити себе та інших від інфекції, – сказав д-р Грант Колфакс, директор охорони здоров’я департаменту охорони здоров’я Сан-Франциско. - Бустери зараз є ключовими для вашого власного захисту та тих, кого ви любите».

Як повідомляє видання Los Angeles Times у зв’язку зі зростанням кількості випадків, представники влади округу Лос-Анджелес оголосили в п’ятницю, що вони розширюють тестування на COVID-19, включаючи перезапуск програми тестування вдома. Попит на тестування особливо зріс перед Різдвяними святами.

Зараз Омікрон «виявляють у зростаючих пропорціях у стічних водах у кількох регіонах по всій Каліфорнії», – повідомив Департамент охорони здоров’я Каліфорнії.

Барбара Феррер, директор громадського здоров’я округу Лос-Анджелес, розповіла, що це зростання кількості випадків є «одним із найкрутіших підйомів, які ми коли-небудь бачили під час пандемії».

«Ці цифри дають зрозуміти, що у святковий день ми потрапили в дуже складний час, — сказала вона. - Якщо кількість наших випадків продовжуватиме зростати швидкими темпами протягом цього та наступного тижнів, ми побачимо кількість випадків, яких ніколи раніше не бачили».

У статті використані дані Los Angeles Times, ABC

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