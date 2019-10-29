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Наскільки швидко у Каліфорнії поширюються лісові пожежі. Відео

Наскільки швидко у Каліфорнії поширюються лісові пожежі. Відео
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Каліфорнія у вогні.

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Наші кореспонденти у Каліфорнії на власні очі побачили, як швидко поширюється лісова пожежа і якої шкоди вона може завдати, коли сягає населених людьми районів.

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