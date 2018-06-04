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Каліфорнійське місто планує надавати мешканцям по $500 на місяць

  • Голос Америки
Будівля історичного готелю "Стоктон", місто Стоктон, Каліфорнія

Місто в Каліфорнії з населенням у 300 000 осіб, планує надавати гарантований дохід, щоб подолати бідність.

Майкл Таббс, 27-річний мер міста Стоктон у штаті Каліфорнія має радикальний план з подолання бідності - безумовний гарантований базовий дохід у 500 доларів для резидентів міста, повідомляє Reuters.

Починаючи з початку 2019 року, Таббс планує надавати щомісячну стипендію для групи резидентів в рамках експерименту, що триватиме 18 місяців. Експеримент фінансуватиме приватний фонд "Проект економічної безпеки", серед очільників якого - співзасновник компанії Facebook Крис Гюз.

Експеримент, на думку мера, дозволить оцінити те, як люди використовуватимуть ці кошти.

"А потім, мабуть, за два – три роки, ми проведемо більш поінформоване обговорення системи соціальної підтримки, стосовно того, який мінімальний дохід має бути і як краще це забезпечити", - наголошує Таббс.

Ідея забезпечення базового доходу для громадян набуває популярності у світі. Уряд Фінляндії проводить дворічний експеримент з забезпечення 2 000 безробітних щомісячними виплатами у близько 660 доларів.

На Алясці, кожен резидент вже давно отримує щорічні дивіденди від надходжень з видобутку нафти через Постійний фонд Аляски. Минулого року, виплати на Алясці склали 1 100 доларів. Таббс заявляє, що Постійний фонд Аляски став прикладом для його підходу.

Питання економічної підтримки особисто важливе для Таббса, який виріс у Стоктоні, де кожен четвертий мешканець живе у бідності. Його сім’я залежала від урядової допомоги для того, щоб забезпечувати основні потреби.

"Моя мати отримувала урядову допомогу до того часу, поки мені було 5-6 років, - сказав він. – Отримуєш талони на харчування, однак, може вони - не найбільш нагальна потреба ... тому так люди матимуть більше змоги вирішувати за себе".

Підхід надання гарантованого доходу зазнає і критики. Так, ОЕСР наголошує, що забезпечення безумовного доходу для кожного потребуватиме збільшення податків. Критики також зазначають, що це не стимулюватиме людей шукати роботу.

Уряд Фінляндії не продовжуватиме дворічний експеримент далі. Деякі законодавці і парламентарі наголошують, що він дуже коштовний і його переваги складно виміряти.

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