Треба бачити: величезні черги у Каліфорнії за рекреаційною марихуаною

Федеральний уряд США все ще вважає обіг, споживання цієї речовини протизаконним навіть з лікувальною метою

Після того, як з 1-го січня в американському штаті Каліфорнія стало легальним споживання марихуани із рекреакційною метою (тобто просто заради відпочинку), до ліцензованих магазинів із продажу канабісу у штаті вилаштувались довжелезні черги. Про це повідомляють численні американські ЗМІ.

Очікується, що загальний обсяг продажів в індустрії рекреаційної марихуани за кілька років сягне 7 мільярдів доларів.

"Каліфорнія вже 6-й американський штат, у якому дозволено продаж рекреаційної марихуани. Цей штат і найбільший за кількістю населення у США. Легалізація рекреаційної марихуани тут сприймається як значний крок на шляху до становлення марихуани як прийнятної для загалу складової побуту", - повідомляє канал Сі-Ен-Ен.

Будь-яка особа віком понад 21 рік може легально вирощувати обмежену кількість марихуани або володіти нею.

Попри легалізацію продажу рекреаційної марихуани в окремих штатах США, федеральний уряд все ще вважає обіг, споживання цієї речовини протизаконним навіть із лікувальною метою. На це звертає увагу агенція новин AFP.

Тим, хто відвідує, наприклад, Каліфорнію, варто пам'ятати, що марихуану не можна перевозити з одного штату в інший або проносити на борт літака тощо.

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