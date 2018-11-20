Іван Драго повертається, а на Facebook у Південному Судані виставили на аукціон наречену - новини одним рядком

Екс-президент США Барак Обама заявив, що "расизм" та "проблеми дорослішання" не дають Америці розвиватись. Про це повідомляють NBC News.

Виступаючи на зборах Фонду Обами, екс-президент заявив, що вже відомі рішення багатьох проблем, які постали і перед США, і перед світом, але Америка не прогресує "бо ми досі спантеличені, сліпі, затьмарені ненавистю, злістю, расизмом, проблемами дорослішання (mommy issues)".

Канадську команду керлінгістів зняли зі змагань через пиятику.

"Повідомляється, що Раян Фрай, який виграв "золото" для Канади на Олімпіаді у Сочі, та його партнери по команді Джеймі Коу, Кріс Шиллі та Ді-Джей Кідбі ламали швабри та пошкодили роздягальню", - пишуть у CNN.

У Південному Судані батько 16-річної дівчини продав її заміж, провівши торги за наречену у соціальній мережі Facebook. Американська компанія зняла пост щойно дізналась про подію, але до того часу дівчину вже силоміць "видали" заміж. Про це повідомляє CNN.Батько буцімто виручив за доньку 500 корів, три автівки та 10 000 доларів.

"Таке варварське використання технологій нагадує продаж рабів", - наводить канала слова директора організації Plan International у Південному Судані.

Чи буде популярним нове продовження серії фільмів про боксера Роккі Бальбоа, стрічка "Крід - 2"? Ламають голову на сайті bleacherreport.com

"Наш фільм може дати дешо більше надії, надихнути на досягнення всього, чого забажає серце", - розхвалює черговий боксерський фільм його зірка Майкл Бі Джордан.

Нагадуємо у фільмі знову побачите "Івана Драго", тобто вигаданого радянського боксера, якого грає Дольф Лундгрен.

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