76 мільйонів доз американської вакцини від коронавірусу Novavax планує закупити уряд Канади

Американська компанія “Новавакс” та уряд Канади досягли принципової угоди про закупівлю 76 мільйонів доз експериментальної вакцини від коронавірусу. Про це у понеділок повідомила прес-служба компанії.

Завершити угоду планують в другому кварталі наступного року. Однак, щоб постачати вакцину, компанія має отримати спеціальну ліцензію від Міністерства здоров'я Канади.

Вакцина цієї компанії має назву NVX-CoV2373 і наразі перебуває на другій стадії випробувань. Раніше компанія заявляла, що нова стадія випробувань може розпочатись вже у жовтні цього року.

“Ми рухаємося вперед з клінічними розробками NVX-CoV2373 з сильним розумінням необхідності у нашій спробі доставити вакцину, щоб захистити світ”, - заявив генеральний директор “Новаваксу” Стенлі Ерк.

У скільки обійдеться ця угода для уряду Канади, не повідомляється.

“Це важливий крок, який здійснює наш уряд, щоб забезпечити собі наявність вакцини, аби наші громадяни були в безпеці і здоровими в час, коли глобальна пандемія поширюється”, - заявила напередодні міністр державних послуг та закупівель Канади Аніта Ананд.

Раніше схожі угоди Канада уклала з компаніями Pfizer та Moderna.

У серпні президент США Дональд Трамп заявив, що уряд США закупить 100 мільйонів доз експериментальної вакцини, яка розробляється компанією Moderna спільно з Національними інститутами здоров‘я США. Подібні угоди влада США уклала з шістьома фармацевтичними корпораціями, включаючи Pfizer та Johnson&Johnson.

Минулого тижня директор Центрів із профілактики та контролю захворювань США Роберт Редфілд заявив, що вакцини, швидше за все, буде недостатньо для всіх країн, щойно якась компанія буде готовою до дистрибуції. Чимало західних урядів намагаються наперед забезпечити собі необхідну кількість доз.

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