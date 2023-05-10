Канада та Латвія розпочнуть програму підготовки українських молодших офіцерів

Збройні сили Канади та Латвії з понеділка, 15 травня, розпочинають навчання українських військових у Латвії. Про це повідомила в середу міністерка оборони Канади Аніта Ананд після зустрічі зі своєю латвійською колегою в Оттаві.

"Сьогодні міністерка оборони Латвійської Республіки Інара Мурнієце і я оголосили про нову спільну ініціативу, завдяки якій канадські та латвійські збройні сили разом навчатимуть українців у Латвії", – протвітувала Ананд.

Інара Мурнієце додала у Twitter, що йдеться про програму підготовки наймолодших українських офіцерів, що має "посилити український військовий потенціал для боротьби з російською окупацією".

Оголошуючи нову ініціативу, Ананд нагадала, що канадські збройні сили підготували вже понад 36 000 українських військових.

Як наголосила керівниця оборонного відомства Канади, її країна допомагає у підготовці українських солдатів у Великій Британії та Польщі.

Для навчання українських солдатів Канада розмістила близько 800 військових у Латвії, близько 170 канадських військових перебувають у Великій Британії та близько 80 солдатів - у Польщі.

"Ми повинні продовжувати разом підтримувати Україну, тому що ціна того, щоб нічого не робити, значно більша, ніж ціна нашої військової допомоги", – сказала Ананд.

З початку 2022 року Канада виділила Україні понад 8 мільярдів доларів прямої фінансової, військової, гуманітарної та іншої допомоги, мовиться у повідомленні уряду Канади.