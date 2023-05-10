Актуально
- Голос Америки
Канада та Латвія розпочнуть програму підготовки українських молодших офіцерів
Збройні сили Канади та Латвії з понеділка, 15 травня, розпочинають навчання українських військових у Латвії. Про це повідомила в середу міністерка оборони Канади Аніта Ананд після зустрічі зі своєю латвійською колегою в Оттаві.
"Сьогодні міністерка оборони Латвійської Республіки Інара Мурнієце і я оголосили про нову спільну ініціативу, завдяки якій канадські та латвійські збройні сили разом навчатимуть українців у Латвії", – протвітувала Ананд.
Інара Мурнієце додала у Twitter, що йдеться про програму підготовки наймолодших українських офіцерів, що має "посилити український військовий потенціал для боротьби з російською окупацією".
Оголошуючи нову ініціативу, Ананд нагадала, що канадські збройні сили підготували вже понад 36 000 українських військових.
Як наголосила керівниця оборонного відомства Канади, її країна допомагає у підготовці українських солдатів у Великій Британії та Польщі.
Для навчання українських солдатів Канада розмістила близько 800 військових у Латвії, близько 170 канадських військових перебувають у Великій Британії та близько 80 солдатів - у Польщі.
"Ми повинні продовжувати разом підтримувати Україну, тому що ціна того, щоб нічого не робити, значно більша, ніж ціна нашої військової допомоги", – сказала Ананд.
З початку 2022 року Канада виділила Україні понад 8 мільярдів доларів прямої фінансової, військової, гуманітарної та іншої допомоги, мовиться у повідомленні уряду Канади.
Всі новини дня
- Голос Америки
“Міць і відданість українських військових дивують”, – НАТО. Відео
НАТО вважає своїм обов'язком продовжувати допомагати Україні у її законній боротьбі проти російської агресії - про це заявив голова військового комітету альянсу, адмірал Роб Бауер. Роб Бауер наголосив, що союзники і партнери знають потреби українців, і підтримка Альянсу буде продовжуватися.
Колегія присяжних у суді Мангеттена оголосила вирок у справі проти Трампа. Відео
Колегія присяжних у федеральному суді Мангеттена оголосила вирок у цивільній справі проти колишнього президента США Дональда Трампа. Присяжні визнали, що Трамп вчинив сексуальне насильство проти колумністки Джин Керролл. Подробиці - від Остапа Яриша.
Чи може у США статися дефолт? Відео
Президент США Джо Байден і конгресові лідери - під посиленим тиском досягнути компромісу щодо підвищення ліміту держборгу, а відтак - уникнути дефолту, який, як застерігає міністерка фінансів США Джанет Єллен, може статися вже на початку червня. Більше – від Катерини Лісунової.
Американець, що загинув біля Бахмута, вважав за честь боротися за Україну. Відео
Американський доброволець Купер Ендрюс вважав за честь воювати в Україні. І з фронту писав друзям, що хоча за паспортом не є українцем, хоче переплести свою долю з долею українського народу. Він загинув у боях за Бахмут наприкінці квітня, росіяни вбили його на так званій “дорозі життя” біля міста.
Форум