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Канада залучає українських бджіл до порятунку місцевої популяції - посол у Києві

Карпатські бджоли з України допоможуть рятувати канадських, які перебувають на межі зникнення. Про це на своїй сторінці у Twitter заявив посол Канади в Україні Роман Ващук.

Як повідомив посол, знання та уміння українських пасічників з "Всеукраїнського братства бджолярів України" та власне бджоли з України допоможуть канадським бджолярам відповісти на виклики, які постали перед канадської популяцією корисних комах.

Партнером українських бджолярів стане канадський проект Niagara Beeway, який ставить за мету відновлення та збереження оригиніального довкілля у Канаді.

"Від захвату аж загуділо. Джордж Скотт з Niagara Beeway та Тетяна Васильківська з повідомили про спільні зусилля допомогти популяції бджіл у Канаді своїми знаннями та карпатськими бджолами", - твітує посол Канади в Україні.

Численні дослідники повідомляють про скорочення популяції бджіл у Північній Америці загалом.

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