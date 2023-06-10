Джастін Трюдо: Канада надасть нову військову допомогу Україні на 500 мільйонів доларів

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про нову військову допомогу Україні на 500 мільйонів доларів.

Перебуваючи у Києві під час неоголошеної поїздки до України він оголосив про нову військову та гуманітарну допомогу в той час як Україна готується до контрнаступу проти російських військ, намагається захистити міста та цивільну інфраструктуру від обстрілів з повітря і бореться з наслідками підриву дамби Каховської ГЕС на Херсонщині.

«Сьогодні я можу оголосити, що ми надамо 500 мільйонів доларів нового фінансування для військової допомоги. Крім того, сьогодні я оголошую, що Канада буде частиною міжнародних зусиль з підготовки пілотів-винищувачів, а також із забезпечення та підтримки української програми винищувачів, використовуючи канадський досвід у цих сферах», – сказав Трюдо.

Він додав, що Канада долучиться до міжнародної ініціативи з обслуговування танків Leopard і підтримає зусилля України зі захисту повтріняного простору.

«Ми надамо додаткові 288 ракет AIM 7, які підтримають Україну в захисті українське небо. А з наявних коштів ми надамо військовим України 10 тисяч патронів калібру 105-мм», – заявив Трюдо у суботу після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Канадський прем’єр також повідомив про те, що виділить додаткову допомогу Україні для порятунку людей, чиї будинки були затоплені після підриву Каховській ГЕС, що є в зоні бойових дій на півдні України.

«Усі ми бачили, які руйнування спричинило цього тижня обвал дамби на Каховській ГЕС у Херсонській області. Це був прямий наслідок російської війни, і він є руйнівним для тисяч і тисяч людей. Щоб допомогти з реагуванням, сьогодні я оголошую про нове фінансування в розмірі 10 мільйонів доларів та перенаправлю 37,5 мільйонів доларів із гуманітарної допомоги, яка наразі виділена Канадою, Україні для реагування на цю повінь», – заявив Трюдо.

Під час спільної прес-конференції президент України Володимир Зеленський наголосив, що Канада – серед тих у світі, хто найактивніше підтримує приєднання України до НАТО, але він визнав, що цього не може статися, поки точиться війна з Росією.

«І сьогодні ми зафіксували у нашій спільній декларації з паном премʼєр-міністром канадську підтримку членства України в НАТО», – заявив Зеленський.

"Канада підтримує Україну в тому, щоб стати членом НАТО, як тільки це дозволять умови. Україна та Канада з нетерпінням чекають на вирішення цих питань на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року", - йдеться у спільній декларації, ухваленій за підсумками переговорів.

За даними канадського уряду, з лютого 2022 року Канада надала приблизно 102 мільйони доларів США військової допомоги, виділив 352,5 мільйона доларів гуманітарної допомоги для реагування на гуманітарні наслідки вторгнення Росії в Україну та сусідні країни, а також виділив додаткові 127 мільйонів доларів на фінансування допомоги розвитку Україні – роботу уряду, допомогу найвразливішим верствам населення, зберігання українського зерна.

Також Канада надає позики для економічної підтримки України.

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