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Джастін Трюдо: Канада надасть нову військову допомогу Україні на 500 мільйонів доларів
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про нову військову допомогу Україні на 500 мільйонів доларів.
Перебуваючи у Києві під час неоголошеної поїздки до України він оголосив про нову військову та гуманітарну допомогу в той час як Україна готується до контрнаступу проти російських військ, намагається захистити міста та цивільну інфраструктуру від обстрілів з повітря і бореться з наслідками підриву дамби Каховської ГЕС на Херсонщині.
«Сьогодні я можу оголосити, що ми надамо 500 мільйонів доларів нового фінансування для військової допомоги. Крім того, сьогодні я оголошую, що Канада буде частиною міжнародних зусиль з підготовки пілотів-винищувачів, а також із забезпечення та підтримки української програми винищувачів, використовуючи канадський досвід у цих сферах», – сказав Трюдо.
Він додав, що Канада долучиться до міжнародної ініціативи з обслуговування танків Leopard і підтримає зусилля України зі захисту повтріняного простору.
«Ми надамо додаткові 288 ракет AIM 7, які підтримають Україну в захисті українське небо. А з наявних коштів ми надамо військовим України 10 тисяч патронів калібру 105-мм», – заявив Трюдо у суботу після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Канадський прем’єр також повідомив про те, що виділить додаткову допомогу Україні для порятунку людей, чиї будинки були затоплені після підриву Каховській ГЕС, що є в зоні бойових дій на півдні України.
«Усі ми бачили, які руйнування спричинило цього тижня обвал дамби на Каховській ГЕС у Херсонській області. Це був прямий наслідок російської війни, і він є руйнівним для тисяч і тисяч людей. Щоб допомогти з реагуванням, сьогодні я оголошую про нове фінансування в розмірі 10 мільйонів доларів та перенаправлю 37,5 мільйонів доларів із гуманітарної допомоги, яка наразі виділена Канадою, Україні для реагування на цю повінь», – заявив Трюдо.
Під час спільної прес-конференції президент України Володимир Зеленський наголосив, що Канада – серед тих у світі, хто найактивніше підтримує приєднання України до НАТО, але він визнав, що цього не може статися, поки точиться війна з Росією.
«І сьогодні ми зафіксували у нашій спільній декларації з паном премʼєр-міністром канадську підтримку членства України в НАТО», – заявив Зеленський.
"Канада підтримує Україну в тому, щоб стати членом НАТО, як тільки це дозволять умови. Україна та Канада з нетерпінням чекають на вирішення цих питань на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року", - йдеться у спільній декларації, ухваленій за підсумками переговорів.
За даними канадського уряду, з лютого 2022 року Канада надала приблизно 102 мільйони доларів США військової допомоги, виділив 352,5 мільйона доларів гуманітарної допомоги для реагування на гуманітарні наслідки вторгнення Росії в Україну та сусідні країни, а також виділив додаткові 127 мільйонів доларів на фінансування допомоги розвитку Україні – роботу уряду, допомогу найвразливішим верствам населення, зберігання українського зерна.
Також Канада надає позики для економічної підтримки України.
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- Голос Америки
Нинішні бої можуть стати поворотним пунктом у 15-місячній війні – ЗМІ про імовірний контрнаступ
Західні ЗМІ, посилаючись на військових експертів, повідомляють, що контрнаступ Збройних Сил України попри те, що не був офіційно оголошений українською владою, найімовірніше, вже почався.
Британська розвідка повідомляє про значний прогрес та прорив першої лінії російської оборони на деяких ділянках наступу українським військом на сході та півдні.
«За останні 48 годин значні українські операції відбуваються на кількох ділянках сходу та півдня України. На деяких ділянках українські сили, ймовірно, досягли значного прогресу та пробили першу лінію російської оборони. В інших – український прогрес був повільнішим», – твітує британське міністерство оборони у суботу, 10 червня.
Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) підтверджують у п'ятницю ввечері, що українські війська 9 червня продовжили контрнаступальні операції щонайменше на чотирьох ділянках фронту, «здобувши подальші успіхи в районі Бахмута та на заході Донецької області.
Неочікувано для оглядачів інформацію про контрнаступ озвучив і президент Росії Володимир Путін, який заявив про успіхи у стримуванні українського контрнаступу та втрати ЗСУ.
Путін під час засідання голів країн Союзу незалежних держав заявив: “Треба абсолютно точно констатувати, що цей наступ розпочався. Про це говорить використання стратегічних резервів української армії”.
Путін у своїй заяві також говорить про те, що російській армії не вистачає сучасного обладнання, “але оборонна промисловість розвивається швидко”.
Президент РФ стверджує, що контрнаступ України “не досягнув поставлених цілей” і водночас додає: “Наступальний потенціал військ зберігається. Воєнне керівництво Росії реально оцінює ситуацію і буде виходити з цих реалій, вибудовуючи свої дії на майбутнє”.
Інститут вивчення війни (ISW) назвав цю заяву Путіна “помітним відхиленням від його попереднього дистанційованого підходу до обговорення реалій на полі бою”.
На думку аналітиків ISW, виступ Путіна може свідчити про те, що “Кремль вчиться на своєму попередньому невдалому підході до риторичного применшення” успіхів українського війська.
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляє, про "активні бойові дії на декількох ділянках Бахмутського напрямку". Посадовиця також додала, що ситуація напружена на всіх ділянках фронту.
Маляр поширила у Телеграмі пояснення “навіщо російська пропаганда розкручує тему наступу Збройних Сил України”.
Так, за версією центру стратегічних комунікацій StratСom, серед інших причин, таких як спроби деморалізації українців, ворог намагається надати підтримку власним солдатам.
“Адже проблема з низькою психологічною готовністю до бою є основною в російській армії”, - стверджують експерти центру.
Щодо самого контрнаступу, президент України Володимир Зеленський у своєму виступі говорить тільки про те, що “цими днями” українські воїни ведуть “особливо важкі бої”.
Генеральний штаб ЗСУ інформує, що за минулу добу українські воїни ліквідували 890 російських окупантів, знищили 8 танків, 7 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, одну РСЗВ, 3 засоби ППО, 16 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 5 крилатих ракет, 18 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки.
Публікуючи оцінки українського контрнаступу, видання New York Times цитує посадовців США та Європи, котрі кажуть, що нинішні бої можуть стати поворотним пунктом у 15-місячній війні. Газета стверджує, що українські війська “почали операції на кількох фронтах” минулого тижня, після навчання складній тактиці ведення війни та озброєні сучасною західною зброєю вартістю мільярди доларів.
Видання також, спираючись на приватні цитати офіційних осіб, припускає, що “витіснення всіх російських сил з окупованої української землі вкрай малоймовірне”.
Західні медіа сходяться на тому, нова військова ініціатива вплине на дискусії про майбутню підтримку України. NYT додає, що залишається незрозумілим те, що саме Сполучені Штати, Європа та Україна вважатимуть “успішним” контрнаступом.
“Яким би не був результат контрнаступу, американські та європейські чиновники погоджуються, що наразі Путін не налаштований вести переговори. Але Путін розуміє мову сили, і саме це робить контрнаступ таким важливим”, – наголошує NYT.
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- Голос Америки
Конгресмени вимагають від президента Байдена чимшвидше послати в Україну ATACMS
Американські законодавці зареєстрували двопартійну резолюцію Палати представників, спрямовану на те, щоб спонукати адміністрацію Джо Байдена швидко забезпечити Україну армійськими тактичними ракетними комплексами (ATACMS).
Цим конгресмени збільшують тиск на адміністрацію Байдена, щоб вона зробила усе можливе для перемоги України у війні проти російської агресії.
«Ми повинні дати українцям те, що їм потрібно, щоб виграти цю війну», – сказав представник Джаред Голден, демократ зі штату Мен.
«Не надаючи Україні зброї, необхідної для перемоги у цій війні, адміністрація продовжує конфлікт і коштує незліченних життів українців», – сказав один з авторів резолюції, голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол, республіканець з Техасу.
За його словами, для надання Україні військової допомоги, не потрібно мати додаткових витрат.
«Успіх контрнаступу України безпосередньо пов’язаний з військовою допомогою, яку надають США та наші союзники. Таким чином, це надзвичайно розчаровує те, що адміністрація сидить на мільярдах залишків військового фінансування, за допомогою яких вона могла б негайно передати ATACMS Україні та, у свою чергу, допомогти їхнім Збройним силам значно змінити ситуацію на полі бою», – мовиться у заяві Маккола, яку публікує Комітет у закордонних справах на своєму сайті.
Постачання тактичних ракетних систем ATACMS з дальністю 290 миль, що майже вчетверо перевищує існуючі ракети України, є предметом інтенсивних дебатів протягом місяців.
Майже рік тому радник з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що відправка ATACMS може призвести до того, що конфлікт зрештою переросте у Третю світову війну. На його думку, Україна могла використати цю зброю для нападу глибоко всередині території Росії, а Росія розцінити використання західної зброї як напад на неї з боку Заходу.
Останнім часом у Пентагоні зростає занепокоєння, що запаси зброї у США різко скорочуються, а на виробництво нової зброї потрібен час та збільшення виробничих потужностей.
Як повідомляв Голос Америки, у п’ятницю, 9 червня, Міністерство оборони CША повідомило про новий пакет допомоги Україні на суму 2,1 мільярда американських доларів, який включав боєприпаси для комплексу Patriot, безпілотники Puma, ЗРК і ракети HAWK.
У Пентагоні наголосили, що ця допомога надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI), тобто на відміну від тієї, що надається в рамках президентських повноважень і надходить негайно, ця замовляється у виробників і її доставка, як правило, займає деякий час.
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- Остап Яриш
У Вашингтоні вшанували пам’ять жертв комунізму. Відео
У Вашингтоні вшанували пам’ять жертв комунізму. Правозахисники, а також представники різних країн, що постраждали від комуністичного режиму, зібралися біля Меморіалу жертвам комунізму у столиці США та поклали вінки у знак пам’яті.
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