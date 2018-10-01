Підпис Канади врятував Північноамериканську торговельну угоду

Ввечері в неділю Канада погодилась підписати торговельну угоду між США та Мексикою, надавши нового поштовху тристоронній регіональній угоді NAFTA після року виснажливих переговорів.

Президент США Дональд Трамп привітав укладання угоди.

"Вчора ввечері перед встановленим нами кінцевим строком, ми досягли чудової торговельної угоди з Канадою, яка долучилась до нашої угоди з Мексикою", - написав Трамп у Twitter.

Нова угода також матиме нове ім'я - "Угода США, Мексики та Канади" (USMCA) замість "Північноамериканська угода про вільну торгівлю" (NAFTA).

Згідно до угоди, американські фермери отримають більший доступ на ринки Канади для продажу молока, також врегульовується занепокоєння стосовно можливих мит на американські автомобілі.

"Це чудова угода для всіх трьох країн, яка врегульовує багато недоліків NAFTA, значно відкриває ринки для наших фермерів та виробників, значно зменшує торговельні бар'єри для США і зближує три великі країни у конкуренції з рештою світу. USMCA - історичне досягнення!" - наголосив Трамп.

Підписання угоди з Канадою та Мексикою - двома найбільшими торговельними партерами США - є виконанням передвиборчої обіцянки Трампа оновити NAFTA, а також дозволяє уникнути загрози виключення Канади з переговорів, пише CNN.

Посадовці адміністрації Трампа привітали угоду. Однак, деякі експерти задаються питанням, чи виправдовують зміни до угоди те напруження, яке виникло у відносинах США та Канади в результаті переговорів.

"Ми справді зашкодили відносинам з нашим основним союзником ... лише через кілька галонів молока", - заявив в коментарі CNN Джеффрі Розенцвейг, професор бізнесу університету Еморі.

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