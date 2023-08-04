Учасник президентських перегонів у США Крісті у Києві обіцяє підтримку Україні

Колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті, який змагається за те, щоб Республіканська партія США висунула його кандидатуру на виборах в президенти, у п’ятницю відвідав Україну, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та побував у Бучі, передмісті Києва, яке стало місцем масових злочинів під час нетривалої російської окупації на початку війни.

Як повідомляють американські ЗМІ, під час свого неоголошеного візиту та зустрічі з Зеленським Крісті підтвердив свою підтримку України.

«Я виступаю за збільшення допомоги Україні», — сказав Крісті у Києві. Він додав, що сподівається, що підтримка США допоможе Україні перемогти Росію у війні.

Крісті є другим кандидатом на номінацію від Республіканської партії для того, щоб представляти партію на виборах президента 2024 року, який відвідав Україну цього року.

Як повідомляв Голос Америки, колишній віце-президент та кандидат у президенти Майк Пенс відвідав Україну у червні. Він також висловив підтримку Україні та заявив, що ця поїздка зміцнила його «рішучість виконувати свою роботу, продовжувати закликати до сильної підтримки Америкою наших українських друзів і союзників».

Серед республіканців є великі розбіжності щодо підтримки України

Оглядачі наголошують, що візит уже другого кандидата-республіканця в Україну є важливим знаком підтримки впливових республіканців, коли в партії зростають розбіжності щодо майбутньої допомоги Україні у її боротьби проти російської агресії. На початку цього місяця сімдесят республіканців Палати представників проголосували за поправку щодо блокування військової допомоги Україні.

Згідно з опитуваннями, Крісті не є серед головних претендентів на висунення в якості єдиного кандидата від республіканців. На першій позиції залишається колишній президент Дональд Трамп, за ним іде губернатор Флориди Рон Десантіс, на третьому місці – сенатор з Айови Тім Скотт. Згідно з опитуваннями на кінець липня, Кріс Крісті є на сьомому місці у президентських симпатіях республіканців.

Президент України Володимир Зеленський написав у мережі Х (колишня Twitter), що дуже важливо, що Кріс «Крісті розпочав свій візит в Україну з візиту до Бучі, щоб на власні очі побачити, яку загрозу свободі та всім у світі становить російська агресія».

«Я подякував усім американцям, кожному окремо, за життєву підтримку, – додав президент Зеленський. – Ми впевнені, що закінчимо цю російську війну проти свободи нашою перемогою – перемогою вільного світу, перемогою демократії, перемогою свободи».

Говорячи про підтримку України з боку республіканців, посолка України у США Оксана Маркарова в інтерв'ю газеті Washington Post заявила, що президент Зеленський запрошує усіх відвідати Україну, незалежно від того, чи вони є кандидатами у президенти, бо це «внутрішнє американське питання».

«Наш президент дуже чітко сказав: ми запрошуємо всіх приїхати в Україну. Деякі з кандидатів уже були в Україні, як-от кандидат Майкл Пенс. Деякі республіканці, які не балотуються, [наприклад] колишній держсекретар [Майк] Помпео. Запрошуємо всіх бажаючих — знову ж таки, не в рамках кампанії. Це внутрішнє американське питання», – сказала Маркарова.