Північна Корея заарештувала вчительку танців та учнів за "капіталістичні" танцювальні рухи - Радіо "Вільна Азія"

Влада Північної Кореї заарештувала викладачку танців і кількох її учнів після того, як та використала іноземні медіа, щоб навчити їх «капіталістичним» танцювальним рухам, повідомляє Радіо "Вільна Азія" (належить до мережі Агентства США з глобальних медіа - прим. ГА) з посиланням на джерела в країні.

Наприкінці 2020 року Північна Корея прийняла жорсткий Закон про ліквідацію реакційної думки та культури, який карає громадян за широкий спектр правопорушень, здебільшого пов’язаних із переглядом, зберіганням або розповсюдженням медіа з капіталістичних країн, зокрема з Південної Кореї та США. Закон передбачає смертну кару у якості найсторсткішого покарання для тяжких порушників.

Закон також використовувався для покарання водіїв за тонування шкла автівок, студентів - за використання розмовної мови та сленгу в південнокорейському стилі, а тепер, як випливає із інформації джерел, і інструкторів з танців, які навчають молодь наслідувати рухи іноземних поп-зірок.

"Інспекторська група з антисоціалізму зловила 30-річну викладачку танців, яка навчала учнів-підлітків танців диско у іноземному стилі в Яньцзі-доні, місто Пхеньсон (Pyongsong - англ.)", — анонімно розповіла Радіо "Вільна Азія" 31-го січня жителька північно-західного міста Пхеньсон.

"Інспекційна група щодо антисоціалізму, яка є спільною операцією Департаменту держбезпеки та поліції, інтенсивно переслідує за перегляд південнокорейських фільмів та розповсюдження іноземних медіа", – сказав співрозмовник РВА.

Джерело повідомило, що влада Північної Кореї, як правило, дещо м’якше дотримується правил з наближенням Соллала, свята місячного Нового року, яке відзначалося у вівторок. Як наслідок у цей час, люди відчувають більше свободи для перегляду південнокорейських фільмів або прослуховування іноземних пісень.

Однак цього року Інспекція з антисоціалізму була пильнішою у дотриманні закону про думку та культуру, сказала вона.

"На місці затримання інструктора з танців того дня біля телевізора з пласким екраном була підключена USB-флешка з іноземними піснями та танцювальними відео", – повідомило джерело.

"Учні-підлітки вчилися танцювати, імітуючи хореографію на екрані. Інспекційна група по антисоціалізму вилучила флешку і відвезла викладача та всіх учнів до свого штабу", – сказала вона.

Звістка про арешти швидко розлетілася за межі міста та провінції. Житель Сінуйджу, що знаходиться приблизно в 210 кілометрах на північний захід, поблизу кордону з Китаєм, розповів RFA, що почув цю історію за два дні до Соллала.

"З того, що я почув по телефону, ця жінка закінчила навчання по хореографії в Пхеньсонському університеті мистецтв. Кілька років тому її призначили викладати в середній школі Окчон у Пхеньсоні", – розповіло друге анонімне джерело.

"Але жити лише на місячну зарплату вчителя в 3000 вон [60 центів] було важко, тому вона заробляла на життя, організувавши приватну академією танців у власному помешканні", – сказав він.

За даними другого джерела, учні середньої та старшої школи відвідували приватні уроки двічі на тиждень, протягом однієї або двох годин, за ціною близько 10 доларів за годину.

"Вони воліли навчитися танцювати, як це роблять у Південній Кореї, Китаї та Америці, а не в північнокорейському стилі. Отже, вона навчила їх, як", – сказав він.

Інший житель Пхеньсона розповів РВА, що Інспекційна група по антисоціалізму почала активніше працювати в грудні.

"Онучку провінційного партійного чиновника спіймали з SD-картою, встановленою на її смартфоні, і на ній були південнокорейські фільми. У ході слідства вона розкрила, як і де придбала SD-карту", – повідомило третє джерело на умовах анонімності.

"Багатий клас зазвичай купує USB-флешки, які контрабандою ввозять морем з Китаю. Зрештою, один за одним ловлять тих, хто незаконно продавав чи позичав ці флешки та SD-карти підліткам, у тому числі родича чиновника з прокуратури", – сказала вона.

Пізніше родич зізнався, кому він продав фільми та танцювальні відео, що привело владу до інструктора з танців, повідомило джерело.

"Члени Інспекційної групи по антисоціалізму два дні ховалися в цивільному одязі біля будинку вчителя танців. … Вони спостерігали, скільки приходило учнів, а потім здійснили обшук в будинку", – розповіло третє джерело.

За словами третього джерела, більшість учнів – діти із заможних сімей, які зазвичай не піддаються суворому покаранню за правопорушення через свої гроші та владу.

"Однак, оскільки ЦК наказав суворо карати тих, хто порушує Закон про ліквідацію реакційної думки та культури, незалежно від їхнього рангу чи класу, викладачка іноземних танців і учні, яких цього разу спіймали, не оминуть важких робіт. Їхні батьки також, ймовірно, будуть покарані шляхом вимушеного виходу з партії", – повідомило джерело.

Як відзначала у 2019 році "Німецька хвиля", повідомлення про таємничу КНДР з посиланням на анонімні джерела викликають великий інтерес у ЗМІ. У певних випадках, відзначало це ЗМІ, неправдиві історії щодо КНДР поширюються, як засновані на фактах і "майже кожна чутка щодо ізольованої диктатури розглядається як важлива новина".

"У багатьох редакціях домінує думка, що перевірити ці повідомлення все одно неможливо", - писали у "Німецькій хвилі".

У статті використано матеріали "Німецької хвилі".