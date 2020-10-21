Помпео сподівається на дипломатичне вирішення у Нагірному Карабаху - у п'ятницю зустрінеться із головами МЗС Азербайджану та Вірменії

Азербайджан і Вірменія заявили у вівторок, що у п'ятницю у Вашингтоні відбудуться переговори держсекретаря США Майка Помпео з міністрами закордонних справ двох країн, націлені на припинення зіткнень в Нагірному Карабаху.

Вашингтон напередодні президентських виборів активізує заходи щодо врегулювання конфлікту, в результаті якого з 27 вересня загинули сотні людей.

Державний секретар США Майк Помпео заявив у середу, що, як і європейські країни, вважає "вірним шляхом" для Азербайджану та Вірменії припиння конфлікту та деескалацію. Помпео відзначив, що інші країни повинні триматись осторонь і не давати підтримки сторонам конфлікту. Це, на думку Помпео, є передумовою для дипломатичного рішення.

"На цьому етапі дипломатичне рішення, прийнятне для всіх, може бути потенційного досягнуте".

Помпео відзначив, що саме про це говоритиме із представниками Вірменії та Азербайджану.

Досі роль основного посередника грала Росія, однак дві досягнуті в Москві домовленості про припинення вогню не допомогли покласти край сутичкам.

Сторони конфлікту заявляють, що у вівторок в Нагірному Карабаху і його околицях тривають бої. Нагірний Карабах повідомив про загибель ще 43 своїх військовослужбовців.

Впливовий сенатор-демократ Ед Маркі заявив у середу, що через те, що Азербайджан намагається вирішити конфлікт "незаконним використанням військової сили", у міжнародної спільноти не лишиться вибору окрім визнання незалежності Нагірного Карабаху. За його словами це може статися, якщо не відбудуться "змістовні переговори".



Поки неясно, чи буде Помпео розмовляти з главами дипломатий двох країн окремо або одночасно.

Азербайджан заявив, що його міністр закордонних справ Джейхун Байрамов також зустрінеться з представниками Мінської групи ОБСЄ, співголови якої - Росія, Франція і США - багато років є посередниками у врегулюванні нагірно-карабаського конфлікту. Вірменія не уточнила додаткових подробиць про плани міністра закордонних справ Зограб Мнацаканян у Вашингтоні.

У середу прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що на даному етапі Нагірно-Карабахська конфлікт не має дипломатичного рішення. «Все, що дипломатично прийнятно для вірменської сторони ... більше не прийнятно для Азербайджану», - сказав в середу Пашинян в ході прямого ефіру на своїй сторінці у Facebook.

Дипломатії через Twitter недостатньо для конфлікту у Карабасі. Помпео щонайменше повинен сидіти на телефоні, а може і відправитись до регіону та зібрати сторони на переговори

Також у середу у адміністрації президента Вірменії Армена Саркісяна повідомили, що той вилетів до Брюсселя для обговорення конфлікту навколо Нагірного Карабаху з представниками НАТО та ЄС.

У США закликають адміністрацію Трампа до більш дієвої ролі у вирішенні конфлікту у Нагірному Карабасі.

"Дипломатії через Twitter недостатньо для конфлікту у Карабасі. Помпео щонайменше повинен сидіти на телефоні, а може і відправитись до регіону та зібрати сторони на переговори", - твітував днями Пол Стронскі дослідник центру Carnegie.

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