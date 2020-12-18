Американку засудили до 4 місяців позбавлення волі за порушення карантину на Кайманових сотровах

Вирок 4 місяці за гратами отримала 18-річна американська студентка та її хлопець, мешканець Кайманових островів, за порушення суворих правил карантину під час пандемії коронавірусу.

Скайлар Мак та її хлопець Ванджаі Рамджит визнали себе винними за звинуваченням у невиконанні заходів, пов'язаних із пандемією, їх ув'язнили відразу після судового засідання у вівторок цього тижня.

Це двоє молодих людей, які ніколи раніше не мали проблем із законом. Це вперше в їхньому житті, коли вони мають справи з поліцією, судами, тюрмою

Скайлар приїхала на Кайманові острови 27 листопада. За урядовими правилами вона була зобов'язана перебувати на карантині 14 днів.

Втім через два дні дівчина залишила приміщення і пішла до моря дивитись перегони на аквабайках, в яких брав участь її хлопець.

Скайлар зняла з себе браслет, за допомогою якого уряд може стежити за особами, які перебувають на карантині в домашніх умовах. На суді розповіли, що перед тим, як зняти браслет, американка скаржилась, що її браслет надто тісний і представники уряду його послабили. Це допомогло їй пізніше залишити приміщення без браслету.

За даними прокурорів, американка та її хлопець провели на вулиці 7 годин, без масок і не дотримуючись дистанції. Їх заарештували відразу на вулиці і помістили в урядове карантинне приміщення до 15 грудня.

Після арешту на першому судовому засіданні за порушення карантину суддя присудив їм виконати 40 годин громадської роботи і заплатити 4 400 доларів штрафу. Прокурори доводили, що дії молодої пари були свідомо сплановані, тому вимагали серйознішого покарання і подали апеляцію.

Суд вищої інстанції пізніше підтримав позицію прокурорів і як вирок оголосив відбування з гратами.

Адвокат засуджених повідомив, що наступного тижня подасть прохання про послаблення вироку.

“Це двоє молодих людей, які ніколи раніше не мали проблем із законом. Це вперше в їхньому житті, коли вони мають справи з поліцією, судами, тюрмою”, - сказав виданню АР адвокат Джонатан Г’юс.

У судових документах не уточнюється, чи ці особи мали коронавірус.

Кайманові острови розташовані за 240 кілометрів на південь від Куби. За їхніми законами, свідоме порушення обмежень щодо Ковід-19 передбачає до 12 тисяч доларів штрафу і до року ув'язнення.

На цій території проживає 62 тисячі людей. За час пандемії від коронавірусу тут померло дві особи, понад 300 заразилися.

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