Карантин в Україні продовжили до кінця року

Адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 грудня 2021 року. Як повідомило Міністерство охорони здоров'я, таке рішення Уряд ухвалив на позачерговому засіданні 20 вересня у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації.

“Поточна епідемічна ситуація контрольована. Так, ми фіксуємо зростання кількості нових випадків COVID-19, але завдяки вакцинації маємо запас міцності", - цитує пресслужба МОЗ заяву міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка.

Як додав міністр, "Медична система готова реагувати на нову хвилю, але найкращий спосіб зберегти своє життя та здоров’я - щепитися від коронавірусної інфекції за першої нагоди".

В Уряді повідомили також, що вже з 22 вересня готуються запровадити по всій території країни жовтий рівень епіднебезпеки. Йтиметься про певні обмеження кількості відвідувачів у кінотеатрах, спортивних залах, закладах харчування тощо.

Водночас обмеження не діятимуть, якщо учасники заходів і співробітники вакциновані. Те саме стосується закладів освіти: вони продовжуватимуть працювати за умови наявності у не менш як 80% працівників хоча б одного щеплення.

За урядовими даними, протягом останнього тижня в Україні кількість підтверджених нових випадків захворювання на COVID-19 зросла на 68%, а шпиталізацій — на 51%.

При цьому наразі, за даними МОЗ, понад 5 мільйонів українців отримали обидві дози і понад 6 мільйонів - першу дозу вакцини проти COVID-19.

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