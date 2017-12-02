Антикорупціонерів треба прискіпливо оцінювати, а не фанатіти від них без причин - експерт Atlantic Council

Очільники НАБУ не є апріорі більш чесними, або більш ефективними, ніж їх колеги у СБУ чи ГПУ, проте користуються беззастережною підтримкою активістів-антикорупціонерів, які закривають очі на ймовірні порушення з їхнього боку. Про це "Голосу Америки" заявив Адріан Каратницький, експерт аналітичного центру Atlantic Council у Вашингтоні.

Експерт надав коментар "Голосу Америки" в інтерв'ю 27-го листопада, до останніх подій включно із затриманням СБУ агента НАБУ, який напередодні намагався дати хабар першій заступниці ДМС Діні Пімаховій. У НАБУ дії СБУ назвали диверсією проти антикорупційних органів. У ГПУ ж заявили, що операція НАБУ відбувалася з порушенням законодавства.

Краще було би прискіпливо слідкувати за діяльністю антикорупціонерів, а не підтримувати їх із захватом та відданістю спортивних уболівальників

"Директор НАБУ це звичайний прокурор, який не дуже відрязняється від інших, а заступник директора НАБУ, який керує її спецназом, 10 років працював у підрозділі "Альфа" СБУ. Ці люди не є апріорі більш чесними, або більш ефективними, ніж їх колеги у СБУ чи ГПУ. З огляду на це, краще було би прискіпливо слідкувати за діяльністю антикорупціонерів, а не підтримувати їх із захватом та відданістю спортивних уболівальників", - заявив Каратницький.

"Натомість зараз спостерігаємо саме останнє. Декілька антикорупційних активістів просувають певних осіб та інституції, які декларують боротьбу із корупцією, не на основі їх досягнень, а апріорі", - вважає експерт аналітичного центру Atlantic Council.

У якості приклада преференцій до антикорупціонерів з боку активістів Каратницький навів буцімто розголошення директором НАБУ Артемом Ситником даних слідства у спілкуванні із журналістами.

Активісти-антикорупціонери стали на захист директора НАБУ і виправдовують те, що ймовірно є серйозним злочином

"Щоб гарантувати, що борці із корупцією працюють виключно в інтересах громадськості як реформатори, так і урядовці мають відмовитись від вибірковості у своїй роботі і працювати по фактам порушень. Зараз ми зіткнулись із ситуацією, коли директор НАБУ безвідповідально передав інформацію щодо кримінального провадження журналістам-розслідувачам та активістам. Якщо це буде доведено, маємо справу із кримінальним злочином. Але ми бачимо, що активісти-антикорупціонери стали на захист директора НАБУ і виправдовують те, що ймовірно є серйозним злочином", - заявив Каратницький.

Експерт також дорікнув США, які на його думку, підтримують обрані антикорупційні інститути в Україні, ігноруючи інші.

Альтернативою нинішньому підходу концетрування ресурсів на кількох новостворених антикорупційних центрах, на думку експерта, має стати "створення острівців відповідальності та ефективності у кожній правоохоронній структурі держави"

"Проблема не у тому, що антикорупційні агенції мають спільну юрисдикцію, а у тому, що політика, яку просувають в Україні США, по суті, ігнорує провідні державні інституції, які борються з криміналом та корупцією в Україні - а саме Генеральну прокуратуру, СБУ, Міністерство внутрішніх справ, а головне - суди. Натомість політика, яку підтримують США, віддає перевагу кільком обраним інституціям, включно із НАБУ (її бажано мати) та антикорупційному суду. До того ж Захід сфоксував увагу на створенні паралельних інституцій, а не вдосконаленні існуючих структур", - сказав Каратницький.

Альтернативою нинішньому підходу концетрування ресурсів на кількох новостворених антикорупційних центрах, на думку експерта, має стати "створення острівців відповідальності та ефективності у кожній правоохоронній структурі держави".

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